Illalla televisiossa kriitikon arvostama taitava rikoselokuva – Mel Gibson aivan huippuvedossa

Mel Gibson ja Vince Vaughn näyttelevät rikoksen tielle ajautuvia poliiseja tv-ensi-iltana nähtävässä Sub-kanavan elokuvassa.

Valtavirtaelokuvat ovat nykyään kuin yhdestä muotista tehtyjä, turboahdettuja, salamannopean leikkauksen kyllästämiä ja pauhaavan musiikin täyttämiä.

Dragged Across Concrete (USA 2018) on kuin täydellinen vastakohta kaikelle tälle.

Siinä ei ole lainkaan musiikkia, ja leikkauksetkin etenevät silmää hyväilevän rauhallisessa järjestyksessä.

Se on myös todella hitaan viipyilevä – ja kun pituutta elokuvalle on kertynyt jopa kaksi ja puoli tuntia, paikoitellen se on ärsyttävänkin hidas.

Mutta kunhan antaa vain leppoisan kerronnan viedä mukanaan, se osoittautuu taitavasti toteutetuksi, todella kovaksi keitetyksi rikoselokuvaksi, joka on neo noiria puhtaimmillaan.

Elokuvat Bone Tomahawk (2015) ja Brawl in Cell Block 99 (2017) ohjanneen S. Craig Zahlerin elokuvassa on toimintaa minimaalisesti, mutta sitäkin pirullisemmin iskevää ja todella tylyä.

Kivuliaan väkivaltainen ja synkissä vesissä liikkuva rikostarina kertoo kahdesta kovin tavallisen oloisesta, vanhanaikaisesta nyrkkiin ja aseeseen luottavasta poliisista.

Kaksikko on jäänyt nettiin valuneen videon myötä kiinni huumediilerin kovakouraisesta pidätystilanteesta, ja nyt heidät on ”lomautettu”.

Vähäsanaisia ja tiukkailmeisiä, rikoksen tielle ajautuvia poliiseja näyttelevät Mel Gibson ja Vince Vaughn ovat pitkästä aikaa aivan huippuvedossa.

Gibson ja Vaughn ovat toisilleen tuttuja jo kaksi vuotta aiemmasta, Gibsonin ohjaamasta elokuvasta Hacksaw Ridge – aseeton sotilas (2016).

Andrew Garfieldin tähdittämässä filmissä Vaughn esittää kersantti Howellia.

Dragged Across Concrete kulminoituu ovelasti juonittuun pankkiryöstöön ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Sivuosissa vilahtavat muun muassa Don Johnson ja Udo Kier.

Dragged Across Concrete -elokuva esitetään Subilla lauantaina 24.9. klo 21.00 alkaen.