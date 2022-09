Kommentti: Rosa Meriläisen tarkka havainto kiteyttää edesmenneen Tony Halmeen suosion salaisuuden, joka näkyy edelleen

Tony Halmeesta tehty Viikinki-dokumentti käsittelee populismia ja maskuliinisuutta. Epäsovinnainen kansantaiteilija kiinnostaa vielä kymmenen vuotta kuolemansa jälkeen niin yhteiskunnallisena toimijana kuin ironisesti diggailtavana miehisyyden vahanukkena.

Vuonna 2010 47-vuotiaana edesmennyttä Tony Halmetta käsittelevä dokumentti Viikinki saa ensi-iltansa tiistaina 27. syyskuuta. Hänen syntymästään tulee ensi tammikuussa kuluneeksi 60 vuotta.

Ainakin portsarina, turvamiehenä, nyrkkeilijänä, showpainijana, gladiaattorina, mainoskasvona, näyttelijänä, levylaulajana ja lopulta perussuomalaisten kansanedustajana häärinyt Halme eli lyhyehkön mutta sitäkin nopeamman elämän.

Lauri Anssi Moilasen ja Olli Vuokon ohjaama elokuva tekee parhaansa sen eri puolten kartoittamiseksi, muttei pyrikään kattavaan kokonaisesitykseen. Pääteemanaan elokuva käsittelee maskuliinisuutta ja populismia – Halme on aiheen tapaustutkimus. Huomionarvoiseksi hänet teki lyhyt ura eduskunnassa.

– Muutoin hänen tarinansa olisi ollut vain tyypillinen vahva mies, joka sortuu, Vuokko avaa aihetta IS:lle.

Alun perin Moilasella ja Vuokolla oli tekeillä fiktiivinen elokuva populismista. Siitä, miten vahva persoona politiikan ulkopuolelta jytkyttää itsensä parlamenttiin. Koska Halme oli jo todellisuudessa elänyt kaiken tämän, fokus siirtyi kohti häntä ja faktakerrontaa, ohjaajat perustelevat.

– Aloimme ihmetellä, miten Halmeesta ei ole vielä tehty minkäänlaista dokumenttielokuvaa, Vuokko kertoo.

Elokuvan rakennetta voisi kuvailla showpainitermein. Lajin yksi ottelumuoto on pariottelu, tag team, jossa kaksi parijoukkuetta ottaa matsia toisistaan. Tämän kehän yhdestä nurkasta hyökkäävät Halmeen ystävät Christer Markusas ja Tom Sjöberg, vastakkaisesta nurkasta iskevät Halmeen poliittisen uran spin doctorit Veikko Vallin ja Timo Soini.

Ensimmäinen parivaljakko kertoo lauttasaarelaisen suomenruotsalaisen pojan tarinan rehvakkaaksi suunsoittajaksi – Viikingiksi. Seuraava jatkaa, miten hänen avullaan pantiin alulle yhteiskunnallinen liike.

Elokuvan analyysi ”mieheydestä” alkaa hahmottua.

Isot karjut mätkivät toisiaan kehässä urheilun tai teatteriviihteen nimissä. Soini sanoo, että populismi on ollut paljolti miesten hommaa. Hyvät herrat -sarjan kauppaneuvos Paukku jupisee liki 30 vuoden takaa, että naisista ja viinasta tykkäävä suomalainen mies on pantu ahtaalle. Pätkä Mikko Niskasen Kahdeksan surmanluotia -tragediasta välähtää. Kuvaan pääsee myös Suomen tunnetuin natsi, valtakunnanjohtajaksi itseään tituleerannut Pekka Siitoin. Halmeen fanina esitellään tubettaja UncleSamPatriot eli Pekka Luodeslampi, epäsovinnainen erikoishahmo hänkin.

Halme asetetaan samaan postmoderniin maskuliinisuuden sarjakuvagalleriaan, vähän ironisesti diggailtavaksi Visulahden vahanukeksi. Vain Matti Nykänen -vainaa puuttuu.

Lauri Anssi Moilanen ja Olli Vuokko eivät olleet ennestään erityisiä Halme-harrastajia. Ohjaajat muistivat hänet ennen kaikkea Gladiaattorit-tv-sarjasta.

Kyllä samaan karnevaaliin yksi poliittinen urakin solahtaa. Ei voi kiistää, etteivätkö Soini ja Vallin olisi olleet neroja valjastaessaan Halmeen laman jälkeisen katkeruuden ukkosenjohdattimeksi.

– Ei oo laitonta hakee energiansa katkeruudesta, kuuluu yksi ensimmäisistä elokuvassa kuulluista Halmeen repliikeistä.

Vastustajiaan surutta solvannut showmies vaivaannutti sisäsiistejä poliitikkoja. Tietyn kansanosan sielunmaisema oli karmeassa ristiriidassa fantastisen Nokia-Suomen kanssa, ja moni ”eliitin” edustaja olisi varmasti vaiennut moisen kuoliaaksi.

Silti Halme muisti, mistä oli lähtöisin. Dokumentissa siteerataan hänen kommenttiaan skinheadeista, joita hän piti lähinnä samanlaisina päähän potkittuina kundeina kuin hän.

Vaikka Halme veti äärioikeistolaista linjaa, hän onnistui näkemään ikävän yhteiskunnallisen ilmiön tuolle puolen: väkivaltaiset klanipäät olivat lopulta epäonnistuneen sosiaalipolitiikan oire. Ihmisiä, joilla ei ollut vaihtoehtoja.

Tony Halme oli naimisissa Katja Halmeen kanssa vuodet 1998–2005. Vuonna 2015 Katja Halme julkaisi kirjan, jossa kertoi synkkiä tarinoita ex-miehensä systemaattisesta henkisestä väkivallasta. Julkisuudessa pariskunta esiintyi leppoisasti, kuten tässä Tuttu Juttu Show’ssa.

Elokuvan varsinainen miesanalyysi tulee kuitenkin naisten suusta.

Dokumenttiin haastatellut poliitikkokollega Rosa Meriläinen, Halmeen hengellinen tuki Ruth Närhi ja ystävä sekä ex-heila, fitness-yrittäjä Marianne Kiukkonen lausuvat eniten Tony Halmeena olemisen inhimillisestä taakasta.

Tietoinen veto tämä ei ohjaajilta ollut.

– Mutta ehkä tästä puhuminen on miehille edelleen vaikeaa. He saattavat reagoida, että ”nyt me ollaan uhattuina”. Naiset voivat nähdä sen miehisen esittämisen ulkoapäin, Moilanen analysoi.

Rosa Meriläinen esimerkiksi muistelee dokumentissa, miten miesedustajat halusivat heti tehdä itsensä Halmeen tykö. Paheksuttua Viikinkiä läimittiin selkään kuin vanhaa tuttua.

Havainto on tarkka: Tony Halme on edelleen male bondingin väline myös heille, jotka eivät hänen arvomaailmastaan perusta. YouTuben loputtoman Halme-materiaalin kommenteissa piisaa ylistystä: On se kova!

Ohjaajat muistelevat nuoruutensa miespuolisia tovereita, jotka eivät muuten lukeneet kirjoja, mutta Halmeen omakuva Jumala armahtaa, minä en kyllä selattiin hartaudella.

Nykyään nuo samat nuoret saattaisivat tavata uuskonservatiivisen psykologin Jordan Petersonin ajatuksia. Hän on ideologiansa rocktähti, jonka maailmassa miehet ovat miehiä, naiset naisia ja elämässä muutenkin selkeät rajat ja limitit.

Halmeen ajattelu ei ehkä ollut yhtä teoreettista, mutta ilman muuta samalla janalla. Edelleen sosiaalisesti syrjään jääneet turhautuneet miehet etsivät elämälleen tarkoitusta raflaavista ja ”vääränlaisista” ajatuksista. Jos ei muuten, niin herättääkseen huomion.

Näin teki Halmekin. Hänen show’nsa pakotti reagoimaan ja kiinnostumaan.

Siksi hänen elämäntyönsä kiinnostaa vielä yli vuosikymmen päättymisensä jälkeen.