BB-taloon yöllä kaksi uutta asukasta – vapaaottelija ja ”iloinen sekopää”

Taloon pelmahtivat kolmekymppiset Karvan ja Milla.

Karvan on SM-tason vapaaottelija ja Milla työskentelee nuorten parissa.

Big Brotherin alkukarsinnan viimeinen viikko on käynnissä. Viikolla nähdään myös talon viimeiset uudet asukkaat.

Viime yönä talo sai vahvistusta kahdella uudella hahmolla, kun paikalle pelmahtivat 30-vuotias Karvan Vaasasta ja 32-vuotias Milla Vantaalta.

Ensimmäinen nauttii lihastensa esittelystä ja naisten provosoinnista. Jälkimmäinen kuvailee itseään taitavaksi pelaajaksi, jota löytyy ihmistuntemusta.

Karvan, 30-vuotias, Vaasa

Vaasassa asuva Karvan on vapaaottelun ammattilainen. Päivätyökseen hän toimii koulunkäynninohjaajana, mutta iltaisin kovakuntoisen miehen löytää joko kehästä tappelemasta tai vaihtoehtoisesti ohjaamasta crossfit-tuntia.

– Ensimmäisenä vuotena tuli heti ensimmäinen suomenmestaruus, Karvan taustoittaa viisivuotista taivaltaan vapaaottelun parissa.

Aamunsa tämä hyvällä tavalla kiero ilopilleri aloittaa kiitollisena siitä, että on ylipäänsä herännyt. Karvan myös muistaa kehua itseään joka aamu, koska näin päivä ei voi sujua huonosti. Mahtavan itsetunnon omaava Karvan on aina valmis riisumaan paitansa ja paljastamaan treenatut lihaksensa.

– Jos vaan näkisitte, millainen temppeli näiden vaatteiden alla on, mies vihjaa.

Karvan ei pidä voimakkaasta feminismistä ja koettelee toisinaan huumorillaan muiden rajoja. Hän rakastaa provosoida naisia saadakseen reaktion – mieluiten tietenkin naurun. Toisaalta naiset ovat myös Karvanin heikko kohta, sillä vain kaunis nainen voi saada tämän hyvin voitontahtoisen miehen unohtamaan suunnitelmansa.

Milla, 32-vuotias, Vantaa

Toinen uusi asukas on 32-vuotias vantaalaisnainen Milla, joka kuvaa itseään iloiseksi sekopääksi.

Kiltti ja hyväsydäminen Milla työskentelee nuorten parissa lähihoitajana. Työssään hän on kohdannut monia rankkoja asioita, mutta vaikeuksista huolimatta hän on persoona, joka haluaa aina piristää muita ja varmistaa, että muilla on hyvä olla.

Tämän älykkään naisen tunnetuntosarvet ovat jatkuvasti pystyssä, ja hän pystyy helposti havainnoimaan muiden ihmisten reaktioita ja tunnetiloja. Hän myös löytää nopeasti ihmiset, joiden kanssa kannattaa pelata, ja joista pysyä kaukana.

Milla kertoo ymmärtävänsä hyvin sekä miesten että naisten mielen liikkeitä.

– Aika monelle kaverille tulee oltua parisuhdeneuvojana, Milla paljastaa.

Vaikka ymmärrystä riittää suuntaan ja toiseen, Milla itse kokee tulevansa paremmin toimeen miesten kuin naisten kanssa.

Vapaa-ajallaan urheilullinen Milla käy kuntosalilla ystäviensä kanssa. Vaikka hän nauttii kavereista ja seurasta, yksinolo ei tuota hänelle vaikeuksia. Silloin seuraa saa vaikkapa suoratoistopalveluiden parista.

Pelissä hän aikoo voittaa esittämällä hölmömpää kuin onkaan ja keplottelemalla näin suotuisaan asemaan. Tavoitteena on Big Brotherin voitto.

– Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, Milla paukauttaa.