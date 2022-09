Arman Alizad kertoo tv:ssä, millaista on tulla viisikymppisenä isäksi – painava huoli yhdestä seikasta

Arman Alizad ja Senay Coco saivat tyttövauvan vuonna 2020.

Uudessa Arman ja viidenkympin kriisi -sarjassaan tv-kasvo Arman Alizad paneutuu ikääntymiseensä ja sen tuomiin kipukohtiin. Toisessa jaksossa hän kertoo avoimesti isyydestä viisikymppisenä.

– Mulla on neljä tytärtä. Silti tuntuu, että nyt kun on viisikymppisenä vauva, moni asia tulee uudestaan ihan täysin uutena. Et kuinka paljon huomiota ja energiaa se vaatii. Ja totta kai haluaa antaa lapselleen vain parasta ja kaiken mahdollisen, hän pohtii sarjassa.

– Oonks mä riittävän hyvä isä? Oonks mä riittävän hyvä kumppani? Oonks mä riittävän hyvä poika mun omalle isälle? Oonks mä hyvä mun duunissa?

Arman kertoo, että erityisen raskasta kaikesta tekee hänen joko–tai -luonteensa.

– Mä oon luonteeltani sellainen tyyppi, että mun mielentila on joko euforisessa utopiassa tai sit kaikki on paskaa. Mä oon aina ollut semmonen. Lapset ei sitä nää, koska ne on mun voimavara, ilo ja onni. Niiden seurassa on vaan se positiivinen minä.

Arman kertoo käyvänsä sisällään kamppailua ja olevansa välillä myös syvissä vesissä itsensä kanssa. Häntä huolettaa erityisesti, miten hänen voimansa tulevat riittämään.

– Siinäkin kohtaa kun mä lähenen eläkeikää, mulla on pieni lapsi, joka tarvitsee ja vaatii ihan valtavasti huomiota ja totta kai mä haluan sen antaa. Mut miten voimat riittää siinä kohtaa?

Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi.

Arman Alizad sai puolisonsa Senay Cocon kanssa tyttövauvan vuonna 2020.

Alizadilla on kahdesta entisestä suhteestaan kolme tytärtä ja Senaylla taas ennestään yksi tyttö ja yksi poika.

