Yksi palaute Elämäni biisi -ohjelman esiintymisestä hämmentää Diandraa erityisesti: ”Tällaiseenko ihmiset kiinnittävät huomiota?”

Diandra ja Katja Ståhl odottavat jo lauantaita, jolloin Elämäni biisin vieraiksi saapuu tähtiä Katri Helenasta Pirkko Mannolaan ja Ilmari Saarelaiseen.

– Onhan se kivaa, että huudetaan: ”Katja, se Vain elämää on tosi hyvä!” Elämä ja elämä, mitä näitä nyt on, Elämäni biisin juontaja Katja Ståhl letkauttaa.

Ståhl juontaa TV1:n lauantain katselumagneettia neljättä vuotta. Hän ei voinut uskoa saamaansa tilaisuutta, kun kuuli Ylen uutuusohjelmasta ensi kerran.

–Tämän ikäisenä ihmisenä! Olen 53 ja ymmärrän näyttäväni 73-vuotiaalta, mutta ihan ok säilyneeltä. Kun minulle soitettiin, että tulenko kokeilemaan tällaista, ajattelin, että kuulostaapa nerokkaalta. Olen elänyt siihen asti odottaen, että kohdalleni tulee ohjelma, joka on täydellisesti luotu minulle.

Ensi lauantain jakso on saanut nimen Klassikot. Mukana on kolme suomalaisen viihteen legendaa: laulajat Katri Helena, Pirkko Mannola ja näyttelijä Ilmari Saarelainen sekä uudemman sukupolven tähtiä Linnea Leino (Tytöt tytöt tytöt -elokuva, Aikuiset, Putous) ja Elias Salonen (Aikuiset). Taiteilijanäkökulmaa ajatellen mukaan on valittu konkareita ja nuoria näyttelijöitä.

– He ovat superinnoissaan tulossa. Pirkko ja Katri ovat soitelleet ja fiilistelleet jo keskenään, että onpa hauska tulla, tuottaja Anna-Maria Meurman kertoo.

Tero Vesterinen ja Jore Marjaranta ovat osoittaneet monimuotoisuutensa.

– Meillä toimii aina paremmin, jos vieraat tuntevat keskenään. He tuntevat aika monen vuosikymmenen takaa, joten voi tulla hyvää keskustelua, hän lisää.

Katja Ståhl tuumaa meinanneensa pyörtyä, kun näki uuden kauden vieraslistan.

– Toki on meillä ollut ennenkin näitä, jotka eivät ikinä näy missään. Esimerkiksi Kassu Halonen ei suostu mihinkään. Mutta meille hän suostui.

Diandra puolestaan miettii jo, mikä mahtaa olla Katri Helenan elämän biisi.

– Eikös ole jännä ajatella? Ajattele, jos se olisi vaikka eurodancea, hän pyörittelee.

Elämäni biisin artistit tällä kaudella ovat Diandran ohella edellisiltä kausilta tutut Kasmir, Irina ja Arja Saijonmaa sekä uudet Tero Vesterinen, Jore Marjaranta ja JP Leppäluoto.

Tällä köörillä tehdään Elämäni biisiä! Kuvassa Jore Marjaranta, Arja Saijonmaa, JP Leppäluoto, Tero Vesterinen, Katja Ståhl, Diandra ja Kasmir. Irina puuttuu kuvasta.

Diandra pitää uusia laulajia huipputyyppeinä, vaikkei heitä etukäteen tuntenutkaan. Elämäni biisin fanien suosikkeihin lukeutuva Diandra saa enimmäkseen positiivista palautetta, mutta välillä on soraääniä joukossa.

– Yksi palaute on jäänyt mieleen parhaimmin. Silloin kun laulan, en käytä mikkiständiä, koska tykkään liikkua. Kun laulaa, pitää olla tukeva asento, että saa henkeä. Ihmiset kirjoittavat, että miksi Diandra laulaa niin, että hänellä on jalat liian levällään. Tällaiseenko ihmiset kiinnittävät huomiota? hän ihmettelee.

Hän ei kuitenkaan anna tämän palautteen vaikuttaa esitykseensä.

– Se on jäänyt mieleen, mutta olen tullut siihen tulokseen, että lavalla minun on pakko pistää ne jalat siihen asentoon, Diandra sanoo ja nauraa.

Vesterinen yhtyeineen -bändistä tunnettu Tero Vesterinen kertoo soveltuneensa sakkiin mainiosti.

– Hyvin kotoisaa on ollut. Oma yhtye on samanlainen, hän heittää porukan huumorin tasosta.

Vesterinen pystyi osallistumaan ohjelmaan bändinsä keikkatauon takia. Häneltä on kuultu ohjelmassa muun muassa Finlandia-hymni, Do You Wanna Dance ja Matkalla Alabamaan.

– Ei jengi välttämättä meidän musiikkimme perusteella tiedä, että laulan helposti metallia ja ties mitä. Aloitin aikanaan coverbändin laulajana, kun lopetin kitaransoiton. Vedettiin valssista Metallicaan. Silloin tajusin, että voin laulaa mitä vaan.

Vanhempi kansa muistaa Tero Vesterisen isoisän, harmonikkamestari Viljo ”Vili” Vesterisen (1907–1961). Vili Vesterinen soitti Dallapé-orkesterissa 1931–1938. Sen jälkeen Vesterinen, Georg Malmstén, George de Godzinsky ja Eino Katajavuori lähtivät suositusta yhtyeestä ja alkoivat kiertää ympäri Suomea omalla porukallaan.

Hänen musiikillinen perintönsä on antanut suuntaa pojanpojan elämään.

– Se on tosi paljon vaikuttanut, vaikken koskaan vaaria tavannut. Hän menehtyi, kun faija oli 11. Olen miettinyt ihmeellistä yhteyttä vaariin tänäkin kesänä, kun olen mennyt pitkin poikin ympäri Suomea. Vaari on tehnyt omaa työtään mielettömän suositun bändinsä (Dallapé) kanssa. Ehkä sain luottamuksen siihen, että musiikki on oma ammattini. Musiikki on minulle järkyttävän rakasta, sitä voi tehdä työkseen tappamatta siitä fiilistä.

