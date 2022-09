Ukrainassa syntyneen Mila Kunisin elämä mullistui, kun perhe muutti Yhdysvaltoihin – ei muista kouluajoistaan mitään: "Itkin joka päivä"

Monia Hollywoodin huippuleffoja tähdittänyt Mila Kunis koki lapsena ahdistusta siitä, että hänen piti muuttaa synnyinmaastaan Ukrainasta pois. Nyt hän tekee kaikkensa, jotta sotaa paenneet saavat apua.

Näyttelijäkaunotar Mila Kunis, 39, nähdään lauantaina 17.9. Sub-kanavan elokuvassa The Spy Who Dumped Me (2018).

Siinä Kunisin esittämä Audrey ja tämän ystävä Morgan (Kate McKinnon) sotkeutuvat kansainväliseen salaliittoon, kun Audreyn ex-poikaystävä paljastuu CIA-vakoojaksi.

Elokuva ei ole aivan Kunisin parhaimmistoa, sillä hänen CV:stään löytyvät muun muassa moninkertaisesti palkitut hittielokuvat Ted (2012) ja Black Swan (2010).

Tv-kasvoksi Kunis nousi jo 14-vuotiaana, kun komediasarja 70’s Show vuonna 1998 alkoi.

70’s Show oli 2000-luvun taitteen todellinen hittisarja. Kunis tapasi kuvauksissa tulevan aviomiehensä Ashton Kutcherin.

Suomalaiset muistavat hänet hyvin myös jännityselokuvasta Max Payne (2008), joka oli sovitettu kotimaisesta konsolipelistä. Siinä hän näytteli Ted-elokuvan tavoin Mark Wahlbergin rinnalla – tällä kertaa Mona Saxia, itäeurooppalaista salamurhaajaa.

Venäjää elokuvassa puhunut Kunis osaa venäjän kielen täydellisesti, sillä hän oppi sen jo lapsena.

Kunis syntyi ja asui ensimmäiset seitsemän vuotta Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, joka tuolloin oli vielä osa Neuvostoliittoa.

Kunisin juutalaisperhe pakeni Ukrainasta juuri, kun Neuvostoliitto oli hajoamaisillaan.

– Elämä siellä oli hyvin kommunistista. Vanhempani halusivat minulle ja veljelleni tulevaisuuden, joten he jättivät kaiken. Heillä oli 250 dollaria, Kunis kertoi Max Paynen ensi-illan aikaan Los Angeles Timesille.

Uusi alku Yhdysvalloissa oli niin vaikea, ettei hän muista ensimmäisestä kouluvuodestaan Los Angelesissa mitään.

– Olin toisella luokalla, mutta minulla ei ole siitä mitään muistikuvia. Itkin joka päivä, koska en ymmärtänyt kulttuuria, ihmisiä enkä kieltä.

– Aloitin ensimmäisen kouluesseeni lauseella: ”Kuvittele, jos olisit sokea ja kuuro 7-vuotiaana.” Siltä minusta tuntui, kun muutimme Yhdysvaltoihin. Pääsin siitä tunteesta onneksi melko nopeasti yli.

Kunisin isä työskenteli pitsakuskina ja maalasi taloja, äiti oli töissä tavarakaupan varastotiloissa.

Puheliaana ja sosiaalisena nykyään tunnettu Kunis sai esiintymiskokemusta jo 9-vuotiaana, kun hänen tuleva managerinsa bongasi tytön näytelmätunnilta. Kunis valittiin Barbie-mainokseen.

Hittisarjaa 70’s Show (1998–2006) tehdessään hän tapasi myös tulevan aviomiehensä Ashton Kutcherin.

Kunis ja Kutcher tekevät tällä hetkellä paljon hyväntekeväisyystyötä ukrainalaisten hyväksi.

Sarjassa näyttelijät esittivät on-off-pariskuntaa, ja Kunis sai ensisuudelmansa juurikin Kutcherilta. Tosielämässä kaksikon romanttiset tiet kohtasivat vasta ohjelman kuvausten jälkeen.

Sitä ennen Kunis ehti seurustella vuosina 2002–2010 Yksin kotona -komedioiden supertähden Macaulay Culkinin kanssa. Culkin kärsi myöhemmin päihdeongelmista.

Itseään Kunis on kuvannut todella kunnolliseksi ja päihteettömäksi tytöksi, josta tiedotusvälineet eivät hänen mukaansa olleet kiinnostuneita edes hittisarjan aikaan.

Maailmanlaajuinen huomio oli kuitenkin taattu vuonna 2012, kun Kunis alkoi seurustella näyttelijä Demi Mooresta eronneen Kutcherin kanssa.

Vuonna 2015 avioituneella parilla on kaksi lasta, jotka ovat syntyneet 2014 ja 2016.

Perheessä on ollut viime vuosina myös huolia, sillä Kutcher paljasti hiljattain, että hän oli menettää henkensä pari vuotta sitten, kun hän sairastui harvinaiseen verisuonitulehdukseen.

Kunis on aktiivisesti halunnut tuoda esiin juutalaisia juuriaan ja synnyinmaataan, ja tehnyt tänä vuonna yhdessä aviomiehensä kanssa hyväntekeväisyystyötä sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiseksi.

Kunisin ulkonäköön liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta: hänellä on heterokromia, joten hänen oikea silmänsä on vihreä ja vasen ruskea.

The Spy Who Dumped Me lauantaina 17.9. Sub klo 21.00.