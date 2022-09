Ensitreffit alttarilla -aviomies pudottaa pommin häämatkan päätteeksi – salaa vaimoltaan todelliset tunteensa

Varo juonipaljastuksia! Kaikki Ensitreffit alttarilla -sarjan sinkut eivät rakastuneet päätä pahkaa tuoreisiin aviopuolisoihinsa.

Ensitreffit alttarilla -sarjan seuraavassa jaksossa paljastuu, ettei kaikkien parien taival avioliitossa ole alkanut niin ruusuisesti kuin on vaikuttanut.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Laurin ja Sallan häämatka Roomassa on edennyt aivan loppusuoralle, kun Lauri istuskelee yksin terassilla ja kertoo kameralle todellisista tunteistaan. Hän myöntää, ettei tunteita Sallaa kohtaan ole herännyt.

– Se mikä itteä ehkä vähän huolettaa, kun ei tunnepuolella ole oikein mitään tapahtunut, Lauri sanoo vakavana.

Lauri toteaa, ettei hän halua kertoa asiasta vielä vaimolleen. Pari on kävellyt Rooman kaduilla romanttisesti käsi kädessä ja heidän häämatkansa on sujunut mukavissa merkeissä.

– En halua Sallalle ehkä nyt heti tuoda sitä ilmi, että ei ole itellä herännyt tunteita. Annetaan sille aikaa ja katsotaan, mitä tapahtuu, Lauri sanoo.

Salla on Laurin mukaan täysjärkinen ja hyvä tyyppi, jolla on jalat maassa. Hän on helpottunut siitä, millaisen puolison asiantuntijat olivat hänelle lopulta valinneet.

– On tässä hyviä aihioita, katsotaan miten kesällä käy.

Laurin ja Sallan häämatkalla koettiin erikoisia hetkiä, kun heille tuotiin pyytämättä samppanjapullo kesken ravintolaillallisen. Kun myös lasit ilmestyivät pöytään, päätti pari korkata pullon ja juoda samppanjan. Laskun saapuessa pöytään heitä oli vastassa karu yllätys: pullosta laskutettiin peräti 150 euroa.

– Ei tää nyt ihan niin mene, että he tuovat pyytämättä siihen samppanjapullon ja sitten kuitenkin laskuttavat siitä, Salla totesi järkyttyneenä.

Kiperästä tilanteesta huolimatta pari pysyi tyynenä ja sai lopulta sovittua asian tarjoilijan kanssa.

