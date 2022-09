Renny Harlin paljastaa tv:ssä ennakkoluulonsa synnyttävien naisten ulkonäöstä – Johanna-puolison näkeminen tositoimissa käänsi kaiken päälaelleen

Toistamiseen isäksi tullut Renny Harlin ylistää The Harlins -sarjassa vaimoaan Johannaa: – Elokuvista ja tv-sarjoista olen saanut käsityksen, että synnyttävät äidit ovat punaisia, hikisiä ja raivoavia. Sä olit suloinen, kultainen ja ihana. Teit sen kuin supernainen, hän hehkuttaa.

The Harlinsin toisen kauden kahdeksannessa jaksossa koetaan elämän ihme, kun Johanna Harlin synnyttää terveen tyttölapsen.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin, 64, ja hänen vaimonsa Johanna Harlin, 28, saivat heinäkuussa hartaasti odotetun ensimmäisen lapsensa.

Elämän ihme taltioitiin seikkaperäisesti myös rakastavaisten vaiheita Miamissa seuraavaan The Harlins -ohjelmaan. Sarjan kakkoskauden eilen ilmestyneessä kahdeksannessa, Onnen kyyneleet -nimisessä jaksossa päästään seuraamaan pienokaisen maailmaan saattamista niin sanotusti suoraan sängyn laidalta.

Harlinit ovat nimittäin kuvanneet koko synnytysprosessin hyvin seikkaperäisesti. Pariskunnan kihelmöivä odotus on käsin kosketeltavaa.

– Lähin, mihin pystyn tätä vertaamaan, on muisto siitä, kun lapsena oli jouluaatto, ja odotti joulupukin tuloa illalla, Renny filosofoi pakatessaan puhtaan valkoista Range Rover -katumaasturiaan kohti suurta sairaalakoitosta.

Kamera zoomaa auton keskikonsolissa loistavaan navigaattorin näyttöön. Dramaattinen musiikki soi. Tunnelma on kuin toimintaelokuvan (kenties Rennyn itsensä ohjaaman) kohtauksessa, jossa sankari yrittää jäljittää vihollistaan huippumodernein apuvälinein.

Nyt ei metsästetä pahista vaan sairaalaa.

Perille päästään. Miamilainen sairaala on kuin hotelli. Tämä ei ole Kätilöopisto.

Hienommankin huoneen olisi saanut, Harlinit kertovat.

– Meiltä kysyttiin, haluatteko sviitin, hienon näkymän, mitä ruokaa... Olimme vain että ei, eikös tämä ole hyvätasoinen sairaala, Johanna sanoo jaksossa.

Suomalaista vaatimattomuutta, Amerikassakin.

Ainoastaan Renny jupisee omista nukkumisfasiliteeteistaan. Tuleva äiti saa kunnon sängyn, isä koottavan hetekan. Silti tämäkään ei lannista.

Rennya on ainoastaan surettanut katsoa rakastettuaan kivuissaan. Itku ei ole ollut kaukana.

– Mutta tehtäväni on olla vahva. En saa olla itkupilli. Jos näytän siltä, että tää on kauheeta, niin se vain lisää sun kärsimystä, ohjaajalegenda analysoi vaimolleen.

Johanna kokee sen sijaan olonsa rauhalliseksi ja rennoksi.

– Let’s do this, hän lohkaisee kuin semifinaalin päätöserään joukkuettaan psyykkaava koripallovalmentaja.

Harlineilla on jo ennestään yhteinen Myy-terrieri.

Sitten se alkaa. Johanna irvistää.

– Hengitä syvään, rakas, Renny lepertelee.

Koitokseen ryhtymistä kuitenkin helpottaa paitsi epiduraalitankkaus, myös tieto, että tulokkaalla on kaikki hyvin. Lisäksi hänellä on hoitajien mukaan runsaasti tukkaa.

– Peikkotyttö, Johanna hihkaisee.

Kamera kuvaa taisteluareenaa eli synnytyssalia yläviistosta Johannan ja Rennyn olan yli. Lääkäri kannustaa, Renny nojailee sängyn reunaan.

Lopulta toimitus sujuu satumaisen helposti. Uusi ihminen solahtaa maailmaan läpi syntymän porttien vaivatta kuin liukuportaan kaide. Kohtelias, mutta sankarillinen pianomusiikki säestää kohtausta. Kappale saa kliimaksinsa, kun lapsi nostetaan äidin rinnalle.

– Jeei, amazing, amazing, huutaa tyytyväinen lääkäri.

Renny on onnellinen mutta pöllämystynyt. Hän ei voi ylistää vaimoaan kylliksi.

– Kaikkien elokuvien ja tv-sarjojen perusteella olen saanut synnyttävistä äideistä käsityksen, että ne ovat punaisia, hikisiä ja raivoavia. Äidit kiroilee ja huutaa, ja jos joku yrittää hyssytellä, niin ne sanoo, että painu sinä...

Johanna oli kaikkea muuta kuin tällainen raivotar, Renny hehkuttaa.

– Sä olit suloinen, kultainen ja ihana koko ajan. Sä teit sen kuin supernainen.

Johanna laittaa pienen peikkotyttönsä heti kielikylpyyn.

– Lilla vännen, allt är så nytt här, pikku ystävä, kaikki on niin uutta, hän hempeilee vauvalleen ruotsiksi.

Tuore isä selostaa kyynelsilmin kokevansa, että nyt hänen elämänsä vasta alkaa. Siinä eivät Jäätävä polte, Die Hard 2 tai edes Kurkunleikkaajien saari paljoa merkitse, kun pieni ihminen tuhisee uutena edessä.

– Tietenkin Luukas tuli maailmaan 24 vuotta sitten, ja Luukasta olen aina rakastanut, hän aloittaa muistaen vanhempaa poikaansa.

– Mutta se oli erilainen kokemus. En koskaan saanut kokea isyyttä samalla tavalla. Tää oli mun mahdollisuus kokea tässä elämässä rakkaus, Renny herkistelee.

– Tämä on suurin ihme koko elämäni aikana.

Luukaksen äiti on Rennyn entinen assistentti Tiffany Bowne. IS haastatteli Bownea vuosi sitten. Luukaksen vanhempien välit eivät ole kaksiset; he ovat muun muassa käyneet taistelua pojan huoltajuudesta oikeudessa asti.

Näitä Renny ei nyt kuitenkaan muistele vaan jatkaa ylitsevuotavaa hehkutustaan. Täydellisiä asioita elämässä ovat paitsi vaimo ja vaimon täydellinen tapa hoitaa synnytys maaliin raivoamatta, myös heidän yhteisen lapsensa.

– Mä luulin, että vauvat ovat viininpunaisia ja ryppyisiä, mutta hän on täydellinen, ihana kaunotar.

Jakson lopuksi otetaan pienet voitonmaljat.

– Vaaleanpunaista shampanjaa pienelle prinsessalle, Renny ilmoittaa.

Lapsi sai nimekseen Coco. Nyt Harlineja on kolme.

