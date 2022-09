Tältä näyttää, kun Top Gear -tähdet sekoilevat halki Lapin – suomalainen käytäntö saa kolmikon kauhistelemaan

Suomen laki ja ylinopeussäännöt aiheuttavat päänvaivaa kaahailusta pitäville Top Gear -tähdille.

James May, Jeremy Clarkson ja Richard Hammond tekevät hurjan matkan Norjasta Suomeen.

Top Gear -kolmikko Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond sekoilee läpi Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapin perjantaina Amazonin suoratoistopalvelulle Prime Videolle ilmestyneessä Grand Tour: A Scandi Flick -erikoisjaksossa.

Kolmikon matka ralliautoilla lähtee liikkeelle Norja Lofooteilta, josta pitäisi kuudessa päivässä ajaa Suomen Ivaloon.

Alla on Subarun ja Mitsubishin ralliautot sekä Clarksonin joukosta poikkeava Audi. Tarkoitus on selvittää, mikä autoista on paras ”Euroopan viimeisessä erämaassa”, kuten herrat aluetta kutsuvat.

Tyypilliseen tapaan luvassa on paljon viihdettä, kiroilua ja vaaratilanteita: norjalaisen autovaraosaliikkeen parkkipaikka on niin liukas briteille, että tähdet liukuvat kengillään hallitsemattomasti ja ohjaaja mätkähtää naamalleen. James May loukkaantuu sairaalareissun arvoisesti joutuessaan rajuun kolariin ja kolmikko päätyy harhailemaan sotilastukikohtaan.

Lue lisää: Top Gear -tähden ralliauto upposi Saariselällä jäihin – kuvasivat Suomessa kaikessa hiljaisuudessa, takana raju onnettomuus

Ruotsin Lapissa vastaan paahtaa hirveää vauhtia aurausrekkoja.

– Kimi Räikkösen talvityö, heittää Clarkson.

Erään poikkeuksellisen pahan lumimyrskyn jäljiltä kolmikko herää autoineen Levin laskettelurinteestä, jota he päätyvät laskemaan varsin mielikuvituksellisilla tavoilla alas.

Kolmikko tupsahtaa Levin laskettelurinteeseen autoineen ja perässä vedettävine mökkeineen.

Kun kyseessä ovat Grand Tourin automiehet, mökki keikkuu auton perässä laskettelurinteessäkin.

Tulipalojen ja monenlaisten vastoinkäymisten seurauksena porukalle tulee lopulta kiire Suomessa – mikä on ongelma yhdestä erityisestä syystä.

Suomella on tiukimmat ylinopeuslait maailmassa, ilmoittaa Clarkson kameralle. Hän yrittää huijata Hammondia kokeilemaan autonsa tehoja, mutta Hammond kieltäytyy kaahaamasta vedoten samaan asiaan.

– He on aivan todella tarkkoja ylinopeuden kanssa. He eivät ainoastaan tarkista, oletko maksanut autoverosi, vaan katsovat veroilmoituksesi selvittääkseen paljonko tienaat ja antavat sitten sakkoja sen mukaan, selostaa Hammond.

– Hän on oikeassa, niin he tekevät, nyökyttelee May omassa autossaan.

– Suomalainen makkarakeisari sai 160 000 punnan sakot ajettuaan 80 km/h neljänkympin alueella. He ovat tosissaan sen kanssa! Hammond päivittelee.

Tapaus, johon ohjelmassa mitä ilmeisimmin viitataan, on vuodelta 2004, jolloin makkarasuvun perijä ja jääkiekkovaikuttaja, miljonääri Jussi Salonoja kaahasi Helsingin keskustassa Uudenmaankadun tunnelissa 40 km/h -alueella 80 kilometrin tuntivauhtia ja sai 170 000 euron sakot. Valituksen jälkeen sakko putosi reiluun 100 000 euroon.

Kiertääkseen pulmaa kolmikko päätyy kaasuttelemaan järven jäälle, mikä saa sekin dramaattisen ja kostean lopun. Vielä ennen Ivaloa autoista saadaan kuitenkin kaikki irti.

Grand Tour: A Scandi Flick, ensi-ilta pe 16.9. Amazonin Prime Video -suoratoistopalvelussa.