Disneyn uutuuselokuvan traileri aiheutti tyrmäävän reaktion – pian myös kommenteissa roihahti häkellyttävä ilmiö

Pieni merenneito -elokuvan uusi traileri on saanut yli puolitoista miljoonaa negatiivista reaktiota Youtubessa. Elokuvan pääroolissa nähdään r&b-tähti Halle Bailey.

Disney on viime vuosina pyöräyttänyt ahkerasti näyteltyjä uusioversioita vanhoista animaatioklassikoistaan. Ensi vuonna saa ensi-iltansa H. C. Andersenin satuun pohjaava Pieni merenneito. Elokuvan ensimmäinen traileri julkaistiin Disneyn Youtube-kanavalla lauantaina 10. syyskuuta.

Elokuva on herättänyt sekä riemua että kohua. Joitakin nettikommentoijia on risonut se, että elokuvan pääroolissa merenneito Arielina nähdään tummaihoinen r&b-laulaja Halle Bailey. Toisaalta tuotantoyhtiötä on myös ylistetty rohkeudesta valita johtorooliin ei-valkoinen näyttelijä.

Lue lisää: Tummaihoisen näyttelijän valinta Pienen merenneidon päärooliin nostatti someraivon – Disney jyrähti kritisoijille

Sama kahtiajako on näkynyt myös yleisön tavassa ottaa vastaan elokuvan traileri. Useat lähteet ennättivät uutisoimaan trailerin saamasta tyrmäävästä vastaanotosta: se oli jo kahden päivän aikana saanut yli puolitoista miljoonaa negatiivista reaktiota eli niin sanottua alapeukkua – englanniksi dislikea.

Esimerkiksi Daily Mailin mukaan on syytä epäillä, että suuri osa negatiivisista reaktioista olisi annettu rasistisin perustein, sillä osa katsojista ei ole hyväksynyt tummaihoista päätähteä. Lehti pitää moista tapaa hyökätä massiivisesti jotakin asiaa vastaan esimerkiksi ahkeralla alapeukuttamisella varsin tyypillisenä nettitrollien toimintana.

Tällä hetkellä trailerin kommenttikentästä löytyy loputtomasti absurdia irvailua. Kommentit eivät ole suoraan negatiivisia, vaan pikemminkin ironisia viittauksia muista elokuvista tuttuihin lentäviin lauseisiin, jotka on laitettu Arielin suuhun. Hassuttelun selitetään olevan reaktio Disneyn alun perin kommenteissa harjoittamalle moderoinnille eli vihamielisten kommenttien aktiiviselle poistamiselle.

Toisaalta traileria kritisoitiin myös taiteellisista näkökulmista. Sen visuaalista puolta pidettiin viihdesivusto Joen mukaan epäonnistuneena. Jotkut kommentoijat kokivat, ettei syvyyksissä uiskenteleva Ariel näytä lainkaan siltä, että hän sukeltelisi vedessä.

Youtube ei enää näytä videoiden yhteydessä niiden saamia negatiivisia tykkäyksiä. Se lopetti ominaisuuden vuoden 2021 lopulla. Nettiselaimiin voi kuitenkin asentaa lisäosan, jonka avulla videoiden saamat alapeukut saa näkyviin.

Elokuvan nuorempaa kohdeyleisöä ei päähahmon ihonväri harmita – päinvastoin. Esimerkiksi BBC ja New York Post kertovat, että tummaihoinen Ariel on koettu pikemminkin voimauttavana.

Sosiaaliseen mediaan on trailerin ilmestyttyä julkaistu valtavasti videoita tummaihoisista tytöistä iloitsemassa, että suuressa Disney-tuotannossa sankaritarta näyttelee heidän näköisensä nainen.

– Hän on ruskea kuten minä, BBC kertoo eräällä Tiktok-videolla hihkaistun.

Joidenkin kriitikoiden mukaan Ariel ei voi olla tummaihoinen, koska Pieni Merenneito on tanskalainen satu. Disney on ottanut näihin väitteisiin jo aiemmin kipakasti kantaa.

– [Ariel] asuu merenalaisessa kuningaskunnassa kansainvälisillä vesillä ja voi luvallisesti uida minne tahansa hän tahtoo. Tanskalaiset merenneidot voivat olla tummaihoisia, koska Tanskan kansalaiset voivat olla tummaihoisia, Disneyn Freeform-kaapelikanavan edustaja linjasi jo vuonna 2019.

Lue lisää: Disney paljasti: R&B -tähti Halle Bailey näyttelee Arielia uudessa Pienessä merenneidossa – fanit sekosivat täysin

Halle Bailey tunnetaan myös kaksi albumia julkaisseena popparina. Hänet kuvattiin Oscar-gaalassa viime maaliskuussa.

Halle Bailey on tunnettu myös r&b-laulajana. Hän on yhdessä siskonsa Chloe Haileyn kanssa osa Chloe x Halle -duoa, joka on julkaissut kaksi albumia poptähti Beyoncén Parkwood Entertainment -merkin kautta. Lisäksi Bailey tunnetaan komediasarjasta Grown-ish.

Disneyn alkuperäinen Pieni Merenneito -animaatio on ilmestynyt vuonna 1989. Muihin viime vuosina nähtyihin näyteltyihin uusioversioihin kuuluu liuta samankaltaisia rakastettuja klassikoita. Vuonna 2019 ensi-iltansa saivat muu muassa Dumbo, Leijonakuningas ja Aladdin.

Viikko sitten Disney+-palvelussa julkaistiin näytelty tulkinta elokuvasta Pinocchio.

Lisää on tulossa – ja runsaasti. Insider kertoo, että Disneyllä olisi suunnitteilla ainakin neljätoista uudelleentulkintaa. Niiden joukossa ovat ainakin Lumikki, Notre Damen kellonsoittaja ja Peter Pan.

Viimeksi mainitusta muistetaan myös legendaarinen valkokangassovitus Hook vuodelta 1991. Sen ohjasi Steven Spielberg, ja sen päärooleissa nähtiin Robin Williams ja Dustin Hoffman.