TV & elokuvat

Elisabeth Moss on ollut skientologi lapsesta asti – tähti vaikenee kiistellystä uskonnostaan yhdestä syystä

The Handmaid’s Talen Elisabeth Moss on sanonut IS:lle olevansa henkinen ihminen, mutta uskonto on hänen yksityisasiansa.

Elisabeth Moss The Handmaid’s Talen viidennen kauden ensi-iltatapahtumassa Torontossa syyskuussa.

Synkän dystopiasarjan, The Handmaid's Talen päätähti Elisabeth Moss, 40, on näytellyt lapsesta asti. Lapsesta asti hän on myös kuulunut kiisteltyyn uskonlahkoon skientologiaan. Uskonnostaan harvoin puhuva, tanssia opiskellut Moss sanoo New Yorker -lehden haastattelussa lapsuudenystäviensä olleen enimmäkseen muita ballerinoja kuin muiden skientologien lapsia. Hollywood-tähtien suosiman, tieteiskirjailija L. Ron Hubbardin luoman liikkeen tunnetuimpia jäseniä ovat Tom Cruise ja John Travolta. Skientologit uskovat galaktisen hallitsijan Xenun tuoneen ihmiset maahan 75 miljoonaa vuotta sitten. Xenun räjäyttämien ihmisten sielut kasaantuivat sitten yhteen ja takertuivat elävien ruumiisiin. Skientologian väitetään tarjoavan keinon puhdistautua traumoista, joita nämä takertuvat sielut aiheuttavat. Todellisuudessa self helpin syytetään johtavan aivopesuun ja alistamiseen sekä rahastamiseen. Alistettujen naisten päähenkilö June (Elisabeth Moss) kohtaa uudella kaudella komentaja Waterfordin tappamisen seuraukset. Moss sanoo New Yorkerille, ettei halua ihmisten pitävän häntä varautuneena, koska ei puhu skientologiasta. Hän haluaa pitää rajat yksityiselämänsä ja julkisen minänsä välillä, koska toivoo katsojien näkevän hänet sarjoissaan tai elokuvissaan nimenomaan hahmona eikä siviiliminänsä kautta. Se on syy, miksei hän halua keskustella skientologiasta julkisesti. Persoonallinen näyttelijä tietää, ettei edusta Hollywoodin naisten arkkityyppiä. – En ollut mikään täydellinen cheerleadertyyppi. Myös tyylini näytellä on outo ja pysyy outona. 17-vuotiaana Moss sai roolin West Wingistä. Peggy Olsonin roolista Mad Menissä Moss sai kuusi Emmy-ehdokkutta. Viimeistään The Handmaid's Tale teki näyttelijästä kaikkien tunteman. Elisabeth Moss on näytellyt lähes koko ikänsä. Kuva vuodelta 2005. Kahdesti Golden Globella palkitun Mossin kriitikoihin lukeutuu ex-skientologi, näyttelijä Leah Remini, joka on syyttänyt Mossin poistuneen eräästä tv-gaalasta kesken Reminin puheen. – Kävin silloin vessassa. Siinä ei ollut sen kummempaa, Moss kuittaa. Näyttelijä itse menetti hermonsa, kun hänen vuoden 2017 Emmy-gaalan palkintopuhettaan vääristeltiin skientologien mustamaalaamiseen. The Handmaid's Talesta Emmyllä palkittu Moss kiitti puheessa äitiään, joka "osoitti, kuinka voi olla kiltti mutta samalla v*tun kova". The Hollywood Reporter teki jutun, jonka mukaan skientologien kuuluu kiroilla paljon. – Se suututti minut. Kyseessä oli tosi iso hetki äidilleni ja minulle. Äitini on tukenut kaikki nämä vuodet. Ja kun kerrotaan tuollaisia valheita, en ansainnut sitä. Se oli väärin. The Handmaid's Tale, HBO Max West Wing, HBO Max The Invisible Man, Netflix