Uutuusdokumentti näyttää shokeeraavalla tavalla, mitä prinsessa Diana joutui kestämään – häkellyttävät videot tuovat mieleen Harryn ja Meghanin

Poikkeuksellisen The Princess -dokumentin vanhoissa tv-katkelmissa kuullaan, kuinka miesselostajat kommentoivat prinsessa Dianan painoa ja neitsyyttä suorassa lähetyksessä. – Halusin viedä katsojat tunteikkaalle matkalle, dokumentin ohjaaja Ed Perkins sanoo Ilta-Sanomille.

Brittikuninkaallisen kuolema on aina maailmanlaajuinen tapahtuma. Se oli sitä myös 25 vuotta sitten, kun prinsessa Diana sai 31. elokuuta 1997 surmansa auto-onnettomuuden jälkeen Pariisissa, vain 36-vuotiaana.

Kuolemaa ja sen jälkiseurauksia seurattiin tarkasti. Dianan kohdalla se ei ollut poikkeus: Walesin prinsessa oli jo eläessään maailman seuratuimpia, ja kuvatuimpia, ihmisiä.

– Ihmisten suhde Dianaan oli hyvin tunteikas. Miljoonilla ympäri maailman tuntui olleen hyvin henkilökohtainen yhteys Dianaan, elokuvaohjaaja Ed Perkins tiivistää Ilta-Sanomille puhelinhaastattelussa.

Perjantaina elokuvateattereihin saapuvassa dokumentissa The Princess Perkins yrittää selvittää, mistä monien erityinen suhde Dianaan johtui.

Dokumenttina se on hyvin poikkeuksellinen. Elokuva kertoo yksityiskohtaisesti Dianan elämästä, mutta se on koostettu pelkästään vanhoista arkistokatkelmista – tv-klipeistä, aikalaiskommenteista ja lehtileikkeistä.

Tulos on hätkähdyttävä. Käytännössä The Princess osoittaa, miten Dianaa kohdeltiin julkisuudessa. Se ei useinkaan ollut vailla säröjä.

Osa elokuvaan valituista kohtauksista huokuu lempeyttä, ymmärrystä ja rakkautta, mutta hyvin usein sävy on raadollinen.

Dianaa alettiin seurata siitä hetkestä lähtien, kun seurustelu prinssi Charlesin kanssa tuli julki, eikä tiedonjano sammunut kuolemankaan jälkeen.

Ohjaaja itse kutsuu elokuvansa tyyliä aikakoneeksi, joka vie meidän kaikkien yhteiseen nostalgiseen menneisyyteen – ikään kuin kaikki tapahtuisi juuri tällä hetkellä.

Prinsessa Dianalla oli kyky saada yhteys hyvin monenlaisiin ihmisiin monista eri yhteiskuntaluokista.

Uusia paljastuksia ei elokuvassa ole, mutta monet vanhoista katkelmista hätkähdyttävät silti.

Ennen Dianan prinsessahäitä miespuolisten brittiläisten tv-selostajien kuullaan muun muassa kommentoivan suorassa lähetyksessä Dianan painoa sekä sitä, että hän on neitsyt. Selostajien mukaan neitsyydestä olivat menneet takuuseen Dianan setä sekä tämän muut sukulaismiehet.

– Paljon siitä, mitä Dianasta aikoinaan sanottiin, tuntuu nyt 25–30 vuoden jälkeen shokeeraavalta, Perkins vahvistaa.

Mikään Dianan elämän osa-alue ei tuntunut olleen yksityistä.

– Sen 16–17 vuoden ajan, mitä hän oli julkisuudessa, kaikki hänen sanomisensa, menonsa ja asusteensa ruodittiin julkisuudessa perinpohjaisesti. Hänestä esitettiin erittäin vahvoja mielipiteitä, edestä ja takaa.

Monet tavallisetkin ihmiset kokivat Dianan vaikuttaneen tavalla tai toisella heidän omaan elämäänsä. Perkins uskoo tämän olleen yksi syy siihen, miksi Dianan elämän käänteet synnyttivät vahvoja tunnereaktioita.

– Vahva yhteys näkyi jyrkkinä kommentteina. Ihmiset kokivat, että heillä on oikeus tietää Dianasta aivan kaikki, mikä nykyään tuntuu shokeeraavalta.

Prinsessa Dianaa seurattiin julkisuudessa kaikkialle. Kesäkuussa 1996 hän vieraili Chicagossa.

” Pohjimmiltaan kyseessä olivat yhden perheen sisällä muhineet, aika traagisetkin jännitteet.

Elokuvaansa varten Perkins kävi apulaisleikkaajiensa kanssa läpi valtavan määrän Dianaa käsitteleviä tv-katkelmia. Pätkät muistuttavat Dianan ajan asenteista, mutta niiden kaiut näkyvät ohjaajan mukaan vielä tänäkin päivänä.

– Kun aloimme tehdä tätä elokuvaa, Harry ja Meghan olivat samaan aikaan lähdössä Britanniasta ja muuttamassa Yhdysvaltoihin. Samankaltainen heidän tekemistensä jatkuva kommentointi ja mielipiteiden jyrkkä jakautuminen näkyi siinäkin, Perkins huomauttaa.

Sussexin herttuaparin päätöstä seurannut julkinen riepotus kääntyi Perkinsin mielestä etenkin brittijulkisuudessa eräänlaiseksi viihteeksi.

– Se oli kuin kansallista saippuaoopperaa, kansallista tilannekomediasarjaa. Vaikka pohjimmiltaan kyseessä olivat yhden perheen sisällä muhineet, aika traagisetkin jännitteet, Perkins lataa.

Sussexin herttuapari Meghan ja Harry muuttivat Britanniasta Yhdysvaltoihin alkuvuodesta 2020.

Rajuin esimerkki näistä hetkistä Dianan osalta elokuvassa on BBC:n Panorama-ohjelman vuoden 1995 kuuluisa haastattelu, jossa Diana myönsi julkisesti oman avioliiton ulkopuolisen suhteensa.

Haastattelussa Diana sanoi avioliittonsa olleen ”hieman ruuhkainen”, sillä siinä oli kolme ihmistä. Kolmella ihmisellä hän viittasi itseensä, Charlesiin sekä Charlesin nykyiseen kuningatarpuolisoon Camilla Parker-Bowlesiin.

Yleisradioyhtiö BBC pyysi tämän vuoden heinäkuussa anteeksi haastattelua ja vakuutti, ettei sitä sellaisenaan esitetä enää ikinä BBC:n kanavilla. Viime vuonna selvisi, että Dianan suostumus haastatteluun oli hankittu vilpillisin ja epäasiallisin keinoin.

– Dokumentissani on mukana lyhyitä katkelmia tuosta haastattelusta, koska se on osa historiaa, Perkins perustelee.

– Oli kyse sitten kuninkaallisista tai jostakusta, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, lähestyn aihetta samalla tavalla: reilusti, tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti.

Ohjaaja Ed Perkins oli keväällä 2019 Oscar-ehdokkaana lyhytelokuvasta Black Sheep.

Kaikki Dianaan liittyvä herättää ihmisissä yhä vahvoja ja voimakkaita tunteita – ja tämän Perkins otti huomioon dokumentissaankin.

– Halusin tarkoituksella tehdä elokuvan, joka veisi katsojat tunteikkaalle matkalle.

Vanhojen katkelmien rinnastaminen toisiinsa näyttää paljastavan kuuluisista hetkistä uusia puolia. Nykytiedon valossa voi kysyä, mitä Dianan mielessä oikein liikkui, kun hän puristi Charlesin kättä haastattelussa ennen heidän häitään? Oliko parisuhteen myöhemmistä jännitteistä luettavissa merkkejä jo tuolloin?

Prinsessa Diana osallistui prinssi Charlesin kanssa klassisen musiikin konserttiin heinäkuussa 1981. Se oli hänen ensimmäinen julkinen esiintymisensä prinssi Williamin syntymän jälkeen.

Elokuvakerronnan monet mahdollisuudet toivat mukanaan myös suuren vastuun.

– Minulle tämä on elokuvaa ja monille tämä on tarina, joka on koskettanut heitä vuosien ajan, mutta Harrylle ja Williamille kyse on heidän omasta elämästään. Käsittelen tässä heidän äitiään, enkä suhtaudu vastuuseen kevyesti, Perkins vakuuttaa.

Ohjaaja tietää hovin olevan tietoinen The Princess -elokuvasta, mutta he eivät vaikuttaneet sen tekemiseen millään tavalla.

– Dianan tarina on monimutkainen, paikoin visainenkin. Ymmärrettävistä syistä tämä ei ole tarina, jota kuninkaallinen perhe haluaisi välttämättä kerrottavan uudestaan ja uudestaan, ohjaaja muotoilee.

Kadut täyttyivät suruvalitteluista prinsessa Dianan kuoleman jälkeen syyskuussa 1997.

Dokumentti alkaa ja päättyy koskettavasti Dianan kuolemalla. Elokuun–syyskuun taite vuonna 1997 oli hämmentävää aikaa myös Perkinsille itselleen, vaikka hän oli tuolloin vasta 11-vuotias.

Hän kuuli kuolinuutisesta äidiltään ja isältään jo aamuvarhaisella. Hetki piirtyi mieleen elävästi.

– En tuntenut Dianan tarinaa niin hyvin, että olisin vielä tuolloin ollut surullinen, mutta muistan olleeni hämmentynyt.

Pientä poikaa hämmensi päiviä ja viikkoja kestänyt julkinen suru.

– Muistan nähneeni Lontoon kaduilla satoja tuhansia ihmisiä. Aikuiset miehet ja naiset itkivät julkisesti. En ollut ikinä ennen nähnyt sellaista. Se jäi mietityttämään pitkään: miksi Diana sai ihmiset liikuttumaan näin paljon?

Yllättävää kyllä, vastauksesta hän ei ole vieläkään varma.

– Tein elokuvaani kaksi ja puoli vuotta, ja silti Diana on minulle arvoitus. Voisi kuvitella, että katsomalla tuhansia tunteja arkistokatkelmia olisin saanut hänestä vahvan käsityksen, mutta niin ei oikeastaan ole, Perkins tunnustaa.

Diana oli maailman kuvatuimpia ja seuratuimpia henkilöitä.

Syynä on ristiriita, jota Perkins mietti myös dokumenttiaan tehdessä: kun seuraamme kuninkaallisia, mitä me oikeastaan haluamme? Haluammeko heidän olevan kuin me – tavallisia, helposti lähestyttäviä ihmisiä – vai haluammeko heidän olevan täysin erilaisia – taianomaisia ja erityisiä?

– Totuus on, että todennäköisesti haluamme heidän olevan yhtä aikaa molempia, eikö vain? Perkins pohtii.

– Dianassa oli ainutlaatuista se, että hän ehkäpä pystyi olemaan yhtä aikaa näitä molempia. Hän oli tavallinen ihminen, joka tuli toimeen tavallisten ihmisten kanssa, ja samalla hänen yllään leijui koko elämänsä ajan kuninkaallista taikapölyä.

Dianalla oli luontainen kyky täyttää nämä molemmat roolit ja saada näin yhteys varsin erilaisiin ihmisiin.

– Diana oli monia erilaisia asioita monille eri ihmisille. Hän oli kuin tyhjä kangas, jolle ihmiset heijastivat omia toiveitaan, unelmiaan ja pelkojaan. Me elimme niitä hänen kauttaan.

Prinssi Charles ja tuore vaimo prinsessa Diana elokuussa 1981. Pari oli avioitunut saman vuoden heinäkuussa.

Dianan tarina loi Perkinsin mukaan pohjan kaikille kuninkaallisiin liittyville myöhemmille tarinoille.

– Dianan tarina on yksi meidän aikaamme vahvasti määritteleviä tarinoita, Perkins uskoo.

The Princess, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 16.9.