Top Gear -tähden ralliauto upposi Saariselällä jäihin – kuvasivat Suomessa kaikessa hiljaisuudessa, takana raju onnettomuus

The Grand Tour -sarjan erikoisjakso A Scandi Flick toi Top Gear -legendat Jeremy Clarksonin, James Mayn ja Richard Hammondin viime keväänä Suomeen.

Autotoimittaja Jeremy Clarkson sekä tämän kollegat James May ja Richard Hammond kurvailivat kaikessa hiljaisuudessa viime keväänä Suomen lumilla ja jäillä muun muassa Levin hiihtokeskuksessa, Saariselällä sekä Ivalon lentokentällä.

The Grand Tour -sarjan erikoisjakso tiesi Maylle melkein hyistä kastetta, sillä hänen ralliautonsa tipahti Saariselällä jäihin. Mies itse pääsi kiipeämään autosta ennen kastumista.

Suomen Lapin lisäksi entiset Top Gear -miehet liikkuvat A Scandi Flick -erikoisjaksossa Ruotsin ja Norjan lumilla.

Norjassa Tromssan lähellä entisessä sukellusvenetukikohdassa kuvattu kilpa-ajokohtaus oli koitua Maylle kohtalokkaaksi: Clarksonin kanssa ralliautoilla kisannut May jarrutti liian myöhään ja rysäytti sisätunnelissa päin kallioseinämää.

Pahalta näyttävä onnettomuus vei Mayn norjalaiseen sairaalaan.

– Jarrutin niin myöhään kuin mahdollista, koska yritin voittaa. Aloin väsyä Clarksonin mahtailuun, kuinka hänen Audinsa oli parempi, May kertoo suoratoistopalvelu Prime Videon välittämissä tuoreissa kommenteissa.

James May, Jeremy Clarkson ja Richard Hammond seikkailevat erikoisjaksossa Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapissa.

Mayn nopeutta törmäyshetkellä ei tiedetä, mutta Clarkson arvelee sen olleen yli 60 kilometriä tunnissa.

– Seisoin aivan hänen vieressään, kun hän törmäsi. Siis aivan kolmen metrin päässä. Enkä voinut uskoa sitä, kuinka kova vauhti hänellä oli, Clarkson sanoo.

– Onnettomuuksista on syytä muistaa se, että auto voi pyöriä ympäri ja olla tulessa vaikka kuinka kauan, ja silti on hyvin epätodennäköistä, että kukaan loukkaantuisi. Loukkaantumisia tulee silloin, kun tulee äkkipysäys, Clarkson jatkaa.

The Sun -lehti uutisoi elokuussa, että May olisi murtanut onnettomuudessa kylkiluunsa ja saanut iskun päähänsä. May itse vakuuttaa voineensa onnettomuuden jälkeen hyvin, mutta käyneensä sairaalassa aivo- ja selkärankakuvissa.

– Onnettomuus ei uhannut henkeäni, May itse arvioi nyt.

James Mayn auto upposi Saariselällä jäiden läpi järveen, mutta mies ei välttynyt muiltakaan ongelmilta erikoisjakson kuvauksissa.

Saariselän myöhempi onnettomuus sattui, kun May ajoi järven jäällä letkan ensimmäisenä: jää petti ja Mayn ralliauto upposi veteen. Kolmikon mukaan kyse oli tosin vain huonosta onnesta.

– Ehkä meidän olisi pitänyt tarkistaa etukäteen viranomaisilta, että jää on koko järven alueella tarpeeksi paksu kannattelemaan meitä, mutta sille ei ollut aikaa. Me päästelimme järven halki, ja hän osui sen ohkaiseen kohtaan. Näyttihän se hauskalta, Clarkson kuvailee.

Kolmikolle on aiemminkin sattunut onnettomuuksia. Vakavin sattui 2006, kun Richard Hammond kärsi rengasrikon Top Gear -sarjan kuvauksissa ajaessaan rakettimoottorisella kiihdytysautolla yli 400 kilometrin tuntinopeudella. Dragster pyöri katollaan ympäri ennen kaivautumistaan maahan.

Hammond sai tuolloin aivovamman mutta toipui ja palasi Top Geariin muutaman kuukauden pituisen sairausloman jälkeen.

Clarkson arvioi nyt, että usein onnettomuuksiin joutuneen Hammondin on pitänyt hengissä se, että onnettomuuksissa hänen autonsa on jatkanut liikerataa eteenpäin.

– Kun Richard kieppui ympäri, hän ei joutunut äkkipysäykseen. Siksi hän on yhä keskuudessamme, Clarkson kommentoi.

Hammondin toinen vaarallinen onnettomuus sattui The Grand Tourin kuvauksissa 2017, kun hän menetti Rimac-superauton hallinnan. Hammond saatiin jyrkännettä alas syöksyneestä autosta ulos juuri ennen kuin se syttyi tuleen.

– Totta kai tykkään jännityksestä. Olen erittäin onnekas, että saan tehdä niitä asioita mitä teen, Hammond kertoi Ilta-Sanomille 2020.

James May, Richard Hammond ja Jeremy Clarkson testasivat erikoisjaksossa ralliautoja Suomen, Ruotsin ja Norjan jää- ja lumiolosuhteissa.

Napapiirin pohjoispuolella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuvattu rallijakso piti alun perin toteuttaa jo alkukeväästä 2020 Venäjän hyisissä olosuhteissa, mutta tuolloin matkustamisen esti koronapandemia.

Tänä vuonna kolmikon oli tarkoitus yrittää Venäjälle uudestaan, mutta suunnitelmat kariutuivat Venäjän sodan takia.

– Kuvaukset eivät Skandinaviassa toteutuneet aivan samanlaisina, mutta käytimme samoja autoja, koska halusimme kurvailla lumella ja jäällä, The Grand Tour -sarjan tuottaja Andy Wilman toteaa nyt.

Osa vauhdikkaista ajokohtauksista taltioitiin Nokian renkaiden testauskeskuksessa, joka on suunniteltu erityisesti jää- ja lumiajoon.

Maylla on jaksossa allaan Mitsubishi Lancer Evolution VIII, Hammondilla Subaru Impreza WRX STI ja Clarksonilla Audi RS4. Tavalliset nelivedot jätettiin tarkoituksella laskuista.

– Jeremyn autoa lukuun ottamatta ne ovat kaikki pärjänneet hyvin lumella järjestetyissä ralleissa, Suomen rallikilpailuissa ja niin edelleen, Wilman kehuu.

– Ne olivat täydellisiä autoja, koska ne ovat kiehtovia ja niillä on intohimoinen fanikunta.

Jakson muissa tempauksissa kolmikko vetää ammattilaishiihtäjiä autojensa perässä jääradalla ja mökkejä tavallisilla teillä.

Jeremy Clarkson ja James May vetivät ralliautojensa perässä omaa yösijaansa: Clarkson mökkiä ja May bussipysäkkiä.

Clarkson ja May ovat vierailleet Suomessa aiemmin muun muassa marraskuussa 2012, kun he esiintyivät mysteerikuljettaja The Stigin kera Helsingin Messukeskuksessa Top Gear -sarjaan perustuvassa Top Gear Live -show’ssa.

Clarkson, May ja Hammond ovat tehneet autoiluun ja pöhlöilyyn keskittyvää The Grand Tour -sarjaa vuodesta 2016. BBC:n Top Gearia he tekivät vuosina 2002–2015.

The Grand Tour Presents: A Scandi Flick, pe 16.9. alkaen suoratoistopalvelu Prime Video.

