Ikäkriisistä kärsivä Arman Alizad pyytää neuvoja Tauskilta – ”Kasvokorjauksia on myös tehty”

Uudessa Arman ja viidenkympin kriisi -sarjassa televisiopersoona Arman Alizad käsittelee potemaansa ikäkriisiä.

Juontaja ja tv-kasvo Arman Alizad, 51, käsittelee uudessa Arman ja viidenkympin kriisi -sarjassaan nimen mukaisesti ikäkriisiä.

Ensimmäisessä jaksossa ikäkriisistä kärsivä Arman keskustelee aiheesta muun muassa Tauski Peltosen, 59, kanssa.

Pian 60-vuotta täyttävä Tauski antaa Armanille neuvoja, joiden avulla ikäkriisi voisi helpottaa.

– Me äijät ollaan semmosia, että me ostetaan huippuauto. Auton huolto voi maksaa 1 500 euroa. Koska me äijät opitaan, että käytetään se 1 500 itsensä huoltamiseen? Tauski sanoo.

Uudessa ohjelmassaan Arman Alizad pyytää neuvoja ikäkriisin selättämiseen muun muassa Tauski Peltoselta, Lenita Airistolta sekä Jussi 69:ltä.

Samalla Tauski kertoo käsitelleensä omaa ikäkriisiään käymällä ulkonäköön liittyvissä toimenpiteissä.

– Mulla on esimerkiksi hiuskorjaukset tehty ja kasvokorjauksia on myös tehty.

Arman ja Tauski tekevät jaksossa myös yhdessä kappaleen, jota varten he kuvaavat näyttävän musiikkivideon.

Uudessa ohjelmassa Armanin kuvaillaan lähtevän henkilökohtaiselle ristiretkelle, jossa hän etsii nuoruuden lähdettä. Sarjassa nähdään myös Armanin perheenjäseniä, muun muassa avopuoliso meikkitaiteilija-stylisti Senay Coco sekä tytär Daniela.

Arman Alizad tunnetaan muun muassa ohjelmista Arman ja viimeinen ristiretki sekä Arman Pohjantähden alla. Hänet palkittiin vuonna 2019 parhaan esiintyjän Kultaisella Venlalla.

Arman ja viidenkympin kriisi alkaa Ruudussa keskiviikkona 14.9