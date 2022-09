Masked Singeristä pudonnut kilpailija harmistui – kaikki panelistit tunnistivat

Pudonnut kilpailija paljasti ottaneensa jopa laulutunteja valmistautuakseen.

Toinen naamioitunut julkkis joutui jättämään Masked Singer -kilpailun kesken. Lauantaina lavalle astelivat viisi uutta hahmoa, joiden henkilöllisyyttä panelistit eli ”etsivät” Janne Kataja, Jenni Kokander, Maria Veitola ja Cristoffer Strandberg yrittivät arvailla.

Arvailu tuotti hedelmää, sillä jokainen heistä tiesi, että Sammakko-naamarin takana piileskeli muotiasiantuntija Sami Sykkö. Sykkö esitti ohjelmassa Marion Rungin ikivihreän, euroviisuistakin tutun Tipi-tii-kappaleen.

– Luulen, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun pääsen laulamaan näin isolle yleisölle ja tollaiselle raadille. Kerran elämässäni olen esiintynyt yhdessä musikaalissa, mutta siitä on siis puoli vuosisataa suunnilleen, Sykkö kertoo.

Hän paljastaa käyneensä jopa laulutunnilla ohjelmaan valmistautuakseen.

– Enhän minä nyt tule tänne valmistautumatta – hyvänen aika!

Sami Sykkö ei ollut etsiville vaikea pala purtavaksi.

Sykkö myöntää olevansa hieman harmistunut siitä, että etsivät tunnistivat hänet niin helposti.

– No mutta toisaalta, mun mielestä se on suurin kunnioitus, mitä ihmiselle voi antaa, että ääni on noin tunnistettava. Sä olet tunnistettava suomalainen hahmo, juontaja Ile Uusivuori lohduttaa.

– Mutta kun tunnistettiin nilkan ojennuksetkin! Sykkö parahtaa.

Toistaiseksi jäi arvoitukseksi, ketkä muiden maskien takana piileksivät. Toisessa jaksossa nähtiin Sammakon lisäksi myös Siilin, Ukkosen, Ritarin, Sarvikuonon ja Hodarin esitykset.

Edellisessä jaksossa kilpailusta putosi Kaappikello, joka paljastui televisiosta tutuksi huippukokiksi Kari ”Kape” Aihiseksi.

Sami Sykkö on muotiasiantuntijana tunnetuksi tullut toimittaja ja kirjailija. Hän on tuttu ilmestys televisiossa ja lehtien palstoilla, ja hän on myös pistäytynyt pariin otteen suositussa Salatut elämät -sarjassa eri rooleissa.

Masked Singer Suomi MTV3-kanavalla lauantaisin klo 20.00.