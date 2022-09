Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Uskomaton yhteensattuma Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa – Rauli, 72, myhäilee tyytyväisenä, kun hänelle esitetään 1000 euron kysymys

Tiedätkö, kenen kappaleita ovat Blowin’ in the Wind ja Like a Rolling Stone?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Lauantain Haluatko miljonääriksi? -jaksossa pelaajan penkillä hikoilee lahtelainen ex-sarjakuvapiirtäjä Rauli Nordberg, 72, joka kuvailee itseään eläkeläiseksi, lauluntekijäksi ja elämäntapacowboyksi. Edellisessä jaksossa pelaamisen aloittanut Rauli on tiukasti pelissä kiinni, ja tietävän miehen hymy levenee entisestään, kun Antti Holma esittää hänelle 1000 euron kysymyksen: Kuka on tehnyt klassikkokappaleet Blowin' in the Wind ja Like a Rolling Stone? Vaihtoehdoiksi Rauli saa David Bowien, Bob Dylanin, Elton Johnin ja Mick Jaggerin. – Tää sattu oikein meikäläiselle, koska olen sattumoisin tehnyt 40 vuotta sitten käännökset suomen kielelle kummastakin kappaleesta! Rauli ilmoittaa. – Tämä on kiinnostavaa, koska sä olet myös sanoittaja ja ilmeisesti käännät laulun sanoituksia? Antti kysyy. – Kyllä, sitäkin on tehty, muun muassa nämä kappaleet. Siksipä vastaan ja lukitsen vaihtoehdon Bob Dylan. Raulin ei tarvitse jännittää tulosta pitkään – jos ollenkaan. – Kyllä tässä perustelut oli nyt sen verran tiukat, että 1000 sieltä tuli, Antti heittää. Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 21 Nelosella ja heti aamulla Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.