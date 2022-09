Marta, 40, sai kuulla töykeitä kommentteja ulkonäöstään Hollywoodissa – menestyy nykyisin Netflix-sarjoissa

Näyttelijät Marta Milans ja Ron Perlman eivät kuulu Hollywoodin A-kerhoon. He ovat löytäneet oman tiensä pettymysten jälkeen.

Kaikkein vaikeimmat ja yksinäisimmät ajat näyttelijä Marta Milans, 40, vietti Hollywoodissa. Ibizalla kasvanut Milans muutti 19-vuotiaana opiskelemaan näyttelemistä New Yorkiin. Espanjalainen näyttelijä pääsi pikkurooleihin sarjoissa ja Broadway-tuotannoissa, mutta ovet Hollywoodiin aukesivat hitaasti.

– Oli hyvin vaikeaa. Sain kuulla koko ajan, että aksenttini on liian voimakas. Olen espanjalainen, mutten näytä espanjalaiselta. En ole tarpeeksi latino. Silmäni ovat vihreät ja minulla on pisamia. En näytä Salma Hayekilta, en näytä Penélope Cruzilta. Olen liian vaalea, en ole tarpeeksi pronssinruskea..., hän muistelee Tv-lehdelle kuulemiaan sanoja.

– Toki niitä asioita, joita sain kuulla silloin, ei sanottaisi enää, koska niitä pidettäisiin rasistisina.

Tarjotut roolitkin olivat lähinnä seksikkäitä sisäkköjä. Oli vaikeaa löytää tilaa itselleen amerikkalaisesta viihdeteollisuudesta. Shazam!-elokuvan sekä White Lines - ja The Pier -tv-sarjojen tähti Milans sanoo käyttäneensä omaisuuksia kuulostaakseen amerikkalaiselta.

Marta Milans (oik.) nähdään Kikana Álex Pinan White Lines -sarjassa.

– Mutta en pystynyt siihen. En kykene koskaan kuulostamaan naiselta Oklahomasta. Se on oikeastaan ihan ok, seitsemää kieltä taitava näyttelijä sanoo nyt liki täydellisellä amerikkalaisaksentillaan.

Milans kiittää Netflixiä, joka on opettanut ihmiset ympäri maailman katsomaan ohjelmia monilla kielillä. Hän ottaa esimerkiksi espanjalaisen tv-neron Álex Pinan luomuksen Rahapajan. Sen käsikirjoitus ja hahmot olivat niin osuvasti rakennettuja, että sarja puhutteli katsojia Brasiliasta Venäjälle.

Milans kuuluu tätä nykyä Pinan luottonäyttelijöihin ja sukkuloi kahden maanosan välillä. Netflixillä on oma studionsa myös Madridissa, jonka ansiosta Milansin Hollywood-tutut hakeutuvat Espanjaan töihin.

Amerikkalaisnäyttelijä Ron Perlman, 72, pelasti Milansin silloin, kun nainen oli luovuttamassa ja muuttamassa takaisin Espanjaan. Milans oli väsynyt pettymyksiin näyttelijähauissa ja palavereihin, joissa häntä ylistettiin kilpaa, mutta joiden jälkeen kenestäkään ei kuullut mitään.

Ron Perlman kertoi Tv-lehdelle Monte Carlon tv-festivaaleilla, ettei halua olla osa Hollywoodin brutaalia maailmaa.

Perlman pyysi Milansin elokuvaansa Hitman Redemptioniin (2018) ja antoi tälle uskoa tulevaan. Perlman itse muistetaan parhaiten 1980-luvun Kaunotar ja hirviö -sarjasta, Hellboy-elokuvista ja Sons of Anarchy -sarjasta sekä tietysti Don't Look Up -elokuvan (2021) astronauttina, joka yritetään laukaista avaruuteen estämään joukkotuho. Joulukuussa hänet nähdään Pinocchiossa.

Indie-tuotantoja tehnyt Perlman haluaa pysytellä erossa Hollywoodista, vaikka asuu Los Angelesissa.

– Ei minulla ole mitään suhdetta Hollywoodiin. Se on kuin kerho ja koen, etten ole sen kerhon jäsen enkä halua ollakaan. On hyvä olla minä. Minun ei tarvitse miettiä, mitä fanini ajattelevat, jos otan jonkin tietyn roolin. Saan käydä kaupoissa, eikä kukaan häiritse minua, Perlman sanoo Tv-lehdelle niin ikään Monte Carlon tv-festivaaleilla.

Hellboy-elokuvien pääroolit ovat Perlmanin tunnetuimpia töitä.

Don't Look Upissa hän sai näytellä Meryl Streepin, Leonardo DiCaprion ja Jennifer Lawrencen kaltaisten a-listalaisten kanssa. Perlman ylistää heitä. Pilke silmäkulmassa hän tuumaa, että elämä olisi voinut olla tällaista, jos hän olisi kelvannut nuorempana Hollywoodille.

Perlman kokee olevansa vapaampi kuin muut näyttelijät, jotka varovat suututtamasta suuria studioita. Se näkyy myös somessa, jossa Perlman on profiloitunut yhdysvaltalaisen politiikan ja Donald Trumpin arvostelijana. Hän pitää ääntä myös Ukrainan sodasta.

– Jos minulla olisi enemmän menetettävää, minun käskettäisiin olla hiljaa tietyistä asioista. Eikä kukaan sano minulle mitään. Saan olla oma itseni.

Perlman esitti Don’t Look Upissa eversti Draskia.

On Perlman toki saanut kuulla arvosteluja terävistä sanoistaan.

– Minulle on sanottu, että älä ole niin itsesi. Pidä suusi kiinni, näyttele ja aja vain moottoripyörällä, hän viittaa Sons of Anarcy -sarjan Clay Morrow'n roolihahmoonsa.

Näyttelijä sanoo alkaneensa kantaa huolta maailman asioista vanhettuaan. Saatuaan oma lapsia hän alkoi pelätä, millainen maapallo jälkikasvulle ja tuleville sukupolville jää.

Mutta mitä Ron Perlman tekisi, jos hän olisi itse presidentti?

– Yrittäisin löytää yhteenkuuluvuuden ihmisten välillä. Nykyään pelataan ihmisten peloilla ja heikkouksilla ja yritetään saada tahallaan ihmiset vihaamaan toisiaan. Nyt tarvittaisiin melkein hirmuvaltiaan kaltaista johtajaa luomaan maailmanrauha.

Sons of anarchy, Disney+ & Don’t Look Up, White Lines ja The Pier, Netflix