Big Brother -taloon astelee jälleen uusia asukkaita – toinen kertoo olevansa sinkku, koska ei kelpuuta ketään

Uudet asukkaat kertovat olevansa valmiita pelaamaan. Toinen on mielestään liian taitava valehtelija, kun taas toinen kertoo olevansa liian hyvä joukkuelajeihin.

Tosi-tv-ohjelma Big Brotherin ensimmäinen viikko on ollut tapahtumarikas ja asukkaita on häädetty, kun uusia on astellut sisään.

Maanantaina 12. syyskuuta asukkaat saavat seurakseen jälleen kaksi uutta asukasta. Molemmat ovat valmiita kieroilemaan talossa, ja he lähtevät tavoittelemaan Big Brotherin voittoa täysillä pelaten.

Tällaisia maanantaina taloon astelevat asukkaat ovat.

Mia, 26-vuotias, Helsinki

Radiokanava HitMixin juontajana toimiva Mia on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta hänellä on allaan myös media-alan opintoja. Radiojuontajan työn lisäksi Mia työskentelee lastensuojelun parissa.

Hän kertoo olevansa myös empaattinen sekä kiltti, ja nämä kaksi ominaisuutta voivat myös vaikuttaa siihen, miten hän pystyy juonimaan ja pelaamaan talossa.

Mia kokee, että ihmisten on helppo avautua hänelle asioista ja hän aikookin hyödyntää muiden salaisuuksia omissa pelitaktiikoissaan. Hän kertoo olevansa omasta mielestään jopa liian taitava valehtelemaan.

Energiakivistä innostunut Mia kuljettaa kiviä mukanaan tuomaan energiaa, poistamaan jännitystä tai viemään pahoja unia pois. Hän kertoo omaavansa muutamia niskakarvoja nostattavia kokemuksia henkimaailman parista.

Mia kertoo myös vierailleensa suviseuroilla, vaikka ei kuulukaan lestadiolaiseen uskontoon.

Aleksi, 22-vuotias, Huittinen

Luokanopettajan sijaisena työskentelevällä Aleksilla on liikunnanohjauksen perustutkinto. Myös uimaopettajana- ja valvojana toimiva Aleksi on sinkku, eikä hänellä ole lapsia.

Urheilussa Aleksilla on taskussaan useita saavutuksia, ja hän on voittanut kymmenottelun SM-kultamitalin. Joukkuelajeja hän ei harrasta, koska muut eivät hänen mukaansa ole urheilussa yhtä hyviä kuin hän itse.

Aleksi kuvailee olevansa perfektionisti ja hän kertoo omaavansa hyvin tarkan naismaun. Hänen on vaikea löytää itselleen puolisoa, koska hänen mukaansa harvat naiset osaavat olla levittelemättä irtohiuksiaan ympäriinsä eivätkä muutenkaan ole tarpeeksi siistejä.

Villiä ja vapaata elämää viettänyt Aleksi ole koskaan käyttänyt päihteitä.

