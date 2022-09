Uusi heimojako on armoton yhdelle kilpailijalle – kolmas putoaja ei voinut tilanteelleen mitään

Varo juonipaljastuksia! Selviytyjät Suomi -sarjan kolmannessa jaksossa lähetettiin jälleen kilpailija kotimatkalle.

Selviytyjät Suomi -sarjan kolmannessa jaksossa heimot sekoitettiin keskenään.

Uudistetussa Timur-heimossa ovat Karoliina, Leo, Jasmiina, Niko, Essi, Markus ja Sami. Barat-heimossa kilpailevat Julia, Helmeri, Viivi, Tommi, Virpi, Pok ja Wallu.

Koskemattomuuskilpailun hävisi uudelleen muodostettu Timur.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Kolmantena koko kilpailusta putosi ex-pikajuoksija Markus. Konkarina kilpailussa ollut Markus äänestettiin kolmannella kaudella pois juuri ennen heimojen yhdistymistä, joten tällä kertaa entisen pikajuoksijan matka päättyi paljon nopeammin.

– Ei tää tullut ihan yllätyksenä, mut haluttiin aika nopeasti pihalle. Mutta osasin odottaa tätä vasta seuraavassa heimoneuvostossa, Markus analysoi putoamisensa jälkeen.

Mies harmittelee, ettei voinut tilanteelle mitään, vaikka ei olisikaan halunnut vielä lähteä.

– Ajattelin, että pääsisin pidemmälle tänä vuonna, mutta nyt oli huonompi käsi jaettu, niin täällä ollaan.

Ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen lähetettiin kolmantena kotimatkalle.

Edellisessä jaksossa Karoliina käytti heimoneuvostossa koskemattomuusamuletin, minkä vuoksi häntä ei saatu juoniteltua pelistä pihalle. Sen sijaan kilpailusta tippui Joalin.

Sunnuntain jaksossa Karoliina sai valita itselleen uuden heimon ja Markuksen mielestä se pelasti Karoliinan pelin.

– Tähän väliin tuli sopivasti heimojen sekoitus, ja kas kummaa, kuka pääsi valitsemaan oman heimonsa! Se oli Karoliina, joka valitsi omia kavereitaan sinne ja pari tiputettavaa – ja toinen niistä olin minä.

Markuksen mukaan Karoliina juoni hänet ulos kilpailusta.

Ensimmäisellä kerralla Selviytyjissä Markus ei varsinaisesti juonitellut. Nyt hän olisi ollut valmis pelaamaan.

– Selviytyjät on mielenkiintoinen ja antoisa peli. Saarilla oleminen, luonto, pelit ja ihmiset, ketä tapaa, on tosi mahtavaa. Toki kieroilu selän takana on aika brutaalia, toisilla se tulee luonnostaan ja toisilla se on hankalampaa, Markus sanoo virnistäen.

Selviytyjät Suomi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaisin klo 19.30.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.