Tältä näyttää Top Gear -tähtien sarjan odotettu Suomi-jakso – tuulettavan Jeremy Clarksonin auton perässä keikkuu mökki

The Grand Tour -autosarjan erikoisjakso tuo tutun Top Gear -kolmikon Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

Jeremy Clarkson saapuu The Grand Tour -sarjan erikoisjaksossa jälleen Suomeen.

Pajalan ja Vittangin viittojen vierestä T-risteyksessä kajahtaa auton ratista tuttu ääni.

– Hellouu, Finland! eli Hei vaaan, Suomi! autotoimittaja Jeremy Clarkson mylväisee uuden tv-sarjansa trailerissa, kun hän karauttaa ralliautollaan Suomen rajojen tälle puolen.

Erikoisuutena saapumisessa on, että Clarkson vetää ralliautonsa perässä mökkiä, joka keikkuu vauhdissa.

Alkuperäisen Top Gear -kolmikon vetämän The Grand Tour -sarjan uudella viidennellä kaudella Clarkson, James May ja Richard Hammond suunnistavat Suomen pohjoisosien ohella Ruotsin ja Norjan Lappiin.

Katso Grand Tour Presents: A Scandi Flick -erikoisjakson traileri alta:

Viime kevättalvella kuvatun sarjan ensimmäisessä jaksossa Clarkson, May ja Hammond liikkuvat napapiirin pohjoispuolella itse valitsemillaan ralliautoilla.

Norjan rannikolta Venäjän rajalle vievän matkan pysähdys- ja kuvauspaikoiksi suoratoistopalvelu Prime Videon sarjassa valikoituivat muun muassa kylmän sodan sukellusvenetukikohta ja jäärallirata.

– Olemme täällä ajaaksemme Euroopan viimeisen suuren erämaan läpi, Clarkson selittää sarjan trailerissa.

Tämä kommentti tosin lienee ironiaa.

– Matkallamme oli kylmä, ja me pääsimme vitsailemaan niille, joiden mukaan tämä on Euroopan viimeinen erämaa, koska se helv***i vieköön ei ole, Clarkson on kommentoinut sarjan tekoa suoratoistopalvelu Prime Videon mukaan.

– Se on kiehtova paikka vierailla. Olen käynyt seudulla muutamia kertoja, ja minua ällistyttää, että kukaan viitsii elää siellä, Clarkson provosoi.

James May, Richard Hammond ja Jeremy Clarkson kuvasivat erikoisjakson kevättalvella 2022.

Clarkson ja May ovat vierailleet Suomessa muun muassa marraskuussa 2012, kun he vetivät mysteerikuljettaja The Stigin kera Helsingin Messukeskuksessa Top Gear -sarjaansa perustuvan Top Gear Live -show’n.

Trailerissa nähdään, kuinka kolmikko vetää jääradalla autojensa perässä köydellä ammattilaishiihtäjiä, joista yhdellä on vain yksi jalka.

Toisessa kohtauksessa Clarkson paheksuu, kun edellä ajavan auton pakoputkesta leiskahtaa liekki.

– Ei tuo mikään bisnesmiehen auto ole, pentele vieköön! Clarkson tuhahtaa näylle.

Clarkson puolestaan itse nähdään sytyttämässä erään ralliauton jäätyneen konepellin ilmiliekkeihin. Yksi autoista myös nähdään vajoamassa jäiden alle jääveteen.

Grand Tour Presents: A Scandi Flick on ensimmäinen ohjelma, jonka kolmikko on kuvannut koronapandemia-ajan jälkeen. Autojensa perässä kolmikko kuljetti köyden varassa mökkejä – tosin trailerissa James May vetää autonsa perässä pyörien päälle nostettua linja-autopysäkkiä.

Richard Hammond, James May ja Jeremy Clarkson vierailivat Puolan Krakovassa kesäkuussa.

Kuvauksissa sattui myös onnettomuus. Dagbladet-lehden mukaan James May joutui kuvausten aikana Norjassa sairaalaan, kun hän stuntin mentyä pieleen pääsi jarruttamaan 120 kilometrin tuntivauhdista liian myöhään ja rysäytti autolla päin seinää.

Lehden mukaan May mursi onnettomuudessa kylkiluunsa ja sai iskun päähänsä.

Lue lisää: Grand Tour -tähti James May kiidätettiin sairaalaan – stuntti meni karmealla tavalla pieleen

Clarkson, May ja Hammond ovat tehneet autoiluun ja pöhlöilyyn keskittyvää The Grand Tour -sarjaa vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen he tekivät BBC:lle suosittua Top Gear -sarjaa vuosina 2002–2015.

Grand Tour Presents: A Scandi Flick saa ensi-iltansa Amazonin Prime Video -suoratoistopalvelussa perjantaina 16.9.