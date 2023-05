Megasuositun sarjan fanit ympäri maailmaa vaeltavat tuiki tavalliseen amerikkalaiseen pikkukaupunkiin – yksi erikoinen seikka ällistyttää turistia

Scrantonin kaupunki houkuttelee turisteja ympäri maailmaa. Ilta-Sanomat lähti kierrokselle kaupunkiin, joka tuli tunnetuksi kulttisarjan tapahtumapaikkana.

Scranton, Pennsylvania, Yhdysvallat

Grönlanti, Polynesian saaret, Brasilia, Sudan, Saudi-Arabia, Intia, Venäjä ja Australia.

Muun muassa kaikista näistä paikoista The Office -tv-sarjan (NBC, 2005–2013) fanit ovat matkustaneet Scrantoniin, amerikkalaiseen pikkukaupunkiin Koillis-Pennsylvaniassa.

The Office -sarjan toimistossa eturivissä Kelly (Mindy Kaling, vas.), Pam (Jenna Fischer) ja Jim (John Krasinski). Michael-pomo (Steve Carell) häärää tuttuun tapaansa.

Nuppineuloilla piikitetty maailmankartta Cooper’s Seafood House -ravintolan seinällä kertoo, mistä kaikkialta turistit ovat matkanneet Scrantoniin. Suurin osa nuppineuloista sijoittuu eri puolille Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Eurooppaa.

Suomi saa ensimmäisen nuppineulansa, kun IS Tv-lehti lähti kokemaan aidon Scrantonin tunnelman sateisena sunnuntaipäivänä.

Nuppineulat merkkaavat paikkoja, joista vierailijoita on käynyt.

Myös Suomi saa nyt oman nuppineulansa.

Brittisarja Konttoriin perustuva amerikkalainen tilannekomediasarja The Office kertoo mukadokumenttityyliin Scrantoniin sijoittuvan Dunder Mifflin -paperiyhtiön haarakonttorin toimiston arjesta.

Sarja kuvaa osuvasti ja tilannekomiikkaa hyödyntäen arkista avokonttorielämää taantuvalla paperibisnes-alalla. Tapahtumapaikaksi sopii hyvin Scranton, taantuva pikkukaupunki Amerikan ruostevyöhykkeellä.

Cooper’s Seafood House -kompleksi on The Office -fanien ykkösnähtävyys.

Toimistoarki on täynnä vaivaannuttavia hetkiä, kun sen pomo Michael Scott (Steve Carell) yrittää olla yhtä aikaa työntekijöidensä työnantaja, paras ystävä ja hauskuuttaja, mutta onnistuu vain tekemään kaikille epämukavan olon.

Vaikka komedian värikkäät henkilöhahmot ovat liioiteltuja, myös hyvin tunnistettavia. Sarja nousi nopeasti kulttimaineeseen.

The Officen viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa jo 2013, mutta sarja oli silti maan striimatuin sarja vielä vuonna 2020. Myös Suomessa The Office nousi uuteen suosioon pandemia-aikana ja keräsi myös nuorempia katsojia.

Penn Paper Tower -rakennus on ensimmäinen kuva, joka vilahtaa sarjan alkutunnuksessa. Sen kuvasi Jim Halpertia näyttelevä John Krasinski ensimmäisellä Scrantonin-reissullansa.

Ilmiöksi muodostuneen komediasarjan sijoittuminen noin 76 000:n asukkaan pikkukaupunkiin on ollut lottovoitto Scrantonille, joka sijaitsee noin parin tunnin ajomatkan päässä New Yorkista. Sen ansiosta turistit ympäri maailmaa matkustavat tänne näkemään ja kokemaan sarjan tapahtumapaikkoja.

Sarjan ohjaajat pitivät huolen, että Scrantonin paikallistunnelma välittyy. Sarjan kuvauksissa käytettiin paljon paikallisten ravintoloiden aitoja ruokalistoja, paikallisen yrityksen pullovettä, taustalla soi paikallinen radiokanava.

Fiktiivinen Dunder Mifflin perustuu aitoon scrantonilaiseen paperifirmaan.

Scrantonissa voi tehdä omatoimisen The Office -kierroksen. Suurin osa nähtävyyksistä on viehättävän ja pienen historiallisen keskustan alueella kävelyetäisyydellä toisistansa.

Sarjan fanit pääsevät syömään Alfredo’s Pizzerian pizzaa, Cooper’s Seafood Housen äyriäisruokia ja nauttimaan paikallisesta pubielämästä Poor Richard Pubissa, kuten Jim, Pam ja muut sarjan suosikkihahmot.

Samalla turistit käyttävät hotellipalveluita ja ostavat fanitavaraa.

Jim ja Pam ihmettelevät usein toimiston menoa.

Tavaraa on ällistyttävän vähän tarjolla, ottaen huomioon, kuinka hyvin amerikkalaiset yleensä osaavat tuotteistaa kaiken.

Pääpaikka ostoksille on ravintola Cooper’s Seafood Housen puoti, joka on omistettu The Office-tuotteille. Sieltä voi ostaa t-paitoja, avaimenperiä ja Dundie-patsaita, joita sarjassa jaetaan vuosittain Michael Scottin ideoimassa Dundie-gaalassa.

Fanitavaraa tarjolla.

Mukaansa voi hankkia vaikka Dwight Schrute -hahmon viisaudet työelämän haasteista.

Fanitavarakaupassa kiertelevä Caitlin, 25, on saapunut kolmen päivän lomalle Scrantoniin Ohion Clevelandista. Caitlin on katsonut sarjan kaksi kertaa kokonaan, mutta hän palaa usein suosikkijaksoihinsa. Hänen suosikkihahmonsa on haarakonttorin pomo Michael Scott.

– Kaikki hahmot ovat ihania, ja syy miksi katson sarjaa aina uudestaan on juuri se, kuinka hienosti näyttelijät pelaavat yhteen, Caitlin sanoo.

Myös ravintolan sisätiloissa on The Office -koristelua.

Merirosvoteemainen Cooper’s Seafood House -kompleksi on entinen juna-asema. Nyt kiskot kasvavat korkeaa ruohoa, asemaa ei enää ole, ja Cooperin perhe pitää paikalla kitsch-henkistä, populaarikulttuurikamalla täyteen tuupattua ravintolakompleksia.

Täällä Michael Scott ja tämän ihastus, uusi Dunder Mifflinin HR-henkilö Holly kävivät ensimmäisellä lounaalla keskustelemassa käsistä karanneesta etiikkaseminaarista. Michael Scott kuvailee paikkaa bisnes-romanttiseksi.

Kuten suurin osa sarjasta, myös sisäkohtaukset Cooper’s Seafoodista kuvattiin Los Angelesissa. Siksi joskus autolla-ajokohtauksissa ohi vilahtaa palmupuita, joita ei Scrantonissa ole.

Michael-pomo yrittää kaikkensa, jotta työntekijät saisivat myös virkistystä.

The Officen tähdet ja tuotanto ovat kuitenkin käyneet Scrantonissa ulkokuvauksissa.

Fanipuodin tiskin takana seisova Maryann Cooper kehuu koko tuotantoa ja sen ihmisiä ihaniksi.

– He olivat aina hyvin ystävällisiä.

Toimittaja otti selfien muraalin edessä.

Antiikkikaupan seinää koristaa Dwight Schrute -maalaus.

Rainn Wilsonin näyttelemä amish-taustainen punajuurifarmari, jonka suurin unelma on joku päivä olla Dunder Mifflinin Scrantonin haarakonttorin johtaja, on noussut monien fanien suosikkihahmoksi.

Kaupassa työskentelevä Colleen kertoo fanien tekevän nykyään pyhiinvaelluksia kaupalle muraalin ansiosta.

Colleen on itsekin sarjan fani.

– Rakastan sitä! On hassua, että se sijoittuu tänne. On kiva katsoa sarjaa, kun näkee tuttuja paikkoja. Monesta paikallisesta on hauskaa, että Scranton tunnetaan nyt maailmalla.

Antiikkikaupassa työskentelevä Colleen on sarjan fani.

The Officen tuotanto on ollut monin tavoin merkityksellinen kaupungille. Sarjan tähdet ovat muun muassa osallistuneet myös paikallisen sairaalan hyväntekeväisyystempauksiin.

Kaupungintalon tuulikaapissa nököttää jättimäinen Dundie-patsas, jonka sarjan tuottaja NBC Universal lahjoitti 2020 Scrantonin kaupungille. Kaupunki sai Dundie-palkinnon ”parhaana The Officen kotikaupunkina”.

Palkinnon vastaanotti kaupungin pormestari, joka sanoi, että patsas on yllättävän iso. Paikallinen radiojuontaja veisteli välittömästi Michael Scottin vakiovitsin:

– That’s what she said! (Niin se nainenkin sanoi.)

Scrantonin kaupunki sai oman Dundie-patsaan.

Osa The Officen turistinähtävyyksistä on aika latteita, mikä toki sopii sarjan tunnelmaan.

Kelly Kapoorin lempishoppailupaikka, hyvin tavallinen ostoskeskus The Steamhouse Mall on sateisena sunnuntaina lähes tyhjillään.

Kuntosalin ja pelikoneiden välissä on alkuteksteissä nähtävä Tervetuloa Scrantoniin -kyltti. Se siirrettiin tänne tienvarresta, sillä liian moni turisti pysähtyi ottamaan kyltistä kuvia ja aiheutti vaaraa liikenteelle.

Tervetuloa Scrantoniin -kyltti sijaitsee nykyään ostoskeskuksessa.

Kellyn suosima The Steamhouse -ostoskeskus.

Perusostarilla sijaitsevan pizzerian Alfredo’s Pizzan kulmatelkkarissa pyörii Dr. Phil. Vähän kulahtaneiden loossien pöydillä on muovikukka-asetelmia.

Alfredo’s mainostaa itseään ”sinä hyvänä pizzana, kuten The Officessa sanotaan”.

Dwight (Rainn Wilson) ja Michael (Steve Carell).

Pizzeria tuli kuuluisaksi kohtauksesta, jossa Michael Scott ottaa nuoren pizzakuskin panttivangiksi opettaakseen nulikalle vähän hyviä bisnestapoja. Alfredo’sin pizzassa on ohut rapsakka pohja, ja se oikein kelvollista. Ei kuitenkaan niin erikoista, että sen perässä matkustaisi Suomesta asti.

Kun kurvaan Uberilla pois Scrantonin keskustasta, ohi vilahtaa Electric City -seinämaalaus. Päässä alkaa soida Michaelin räppi: Scranton! What! The Electric City!

Seinämaalaus muistuttaa Michaelin räpistä.

Ihan kaikkia paikallisia The Office ei ole hurmannut. Uber-kuskini kertoo yrittäneensä katsoa sarjaa, mutta ei päässyt siihen sisään.

– Sen huumori oli vain liian kuivaa.

Kaiken kaikkiaan Scranton on hyvin tavanomainen amerikkalainen pikkukaupunki. Siksi se sopiikin The Officen tapahtumapaikaksi.

Kuten Pam sanoo sarjan viimeisen jakson viimeisessä repliikissään: ”Tavallisissa asioissa on paljon kauneutta. Eikö se tavallaan ole kaiken tarkoitus?”

The Office, esitetään seuraavissa suoratoistopalveluissa: Netflix, Elisa Viihde Viaplay, HBO Max & Skyshowtime