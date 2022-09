Tänään tv:ssä: Baywatch-tähti putkahti syntymäpäiväkakun sisältä yläosattomissa – näin Erika Eleniakille kävi jättisuosion jälkeen

Erika Eleniak nousi tähdeksi Playboyn Playmatena ja Baywatch-tähtenä. Tiistaina tv:ssä nähdään elokuva, jossa tähditti monien mieliin jäänyttä kakkukohtausta.

Sub-kanavalla nähdään tiistai-iltana Steven Seagalin tähdittämä toimintaelokuva Kaappaus merellä, joka sai aikanaan kaksi Oscar-ehdokkuutta. Seagal näyttelee Andrew Davisin ohjaamassa elokuvassa entistä Navy SEAL -sotilasta Casey Rybakia, joka ryhtyy pelastamaan terrorihyökkäyksen kohteeksi joutunutta USS Missouri -laivaa.

Seagalin lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Tommy Lee Jones, Gary Busey ja Erika Eleniak.

Eleniak oli elokuvan ilmestymisen aikaan parikymppinen. Hän oli tähdittänyt jo muutaman vuoden ajan suosittua Baywatch-sarjaa, jossa hän aloitti vain 19-vuotiaana.

Eleniak muistetaan etenkin Kaappaus merellä -elokuvan kakkukohtauksesta, jossa hän pomppaa ylös valtavasta syntymäpäiväkakusta pelkissä alushousuissa ja takissa, joka paljastaa hänen paljaan povensa.

leniak näyttelee elokuvassa strippariksi laivalle palkattua Playboyn Playmatea, jollaiseksi hänet valittiin myös oikeassa elämässä. Eleniak poseerasi kuuluisalle miestenlehdelle vuonna 1989 ja sai sen jälkeen Shaunin roolin Baywatchista.

Eleniak oli Baywatchin alkaessa vuonna 1989 vain 19-vuotias.

Eleniak, 52, kertoi IS:lle kaksi vuotta sitten, että vain 19-vuotiaana Baywatchissa näytteleminen oli ajoittain vaikeaa. Hän esiintyi usein kameran edessä hyvin vähissä vaatteissa – lähinnä kuuluisassa, punaisessa uimapuvussa.

– Kun esiinnyt miljoonille silmäpareille, haluat totta kai näyttää itsestäsi ne parhaat puolet. Sitä tulee todella tietoiseksi itsestään ja omasta kehostaan, joten luonnollisesti olin toisinaan myös hyvin epävarma itsestäni ja kehostani, Eleniak sanoi vuonna 2020.

– Ihmiset eivät myöskään aina muista, ettemme vain näytelleet uimapuvut yllämme. Meidän tuli juosta, uida ja näytellä. Kun ylläsi on niin rohkea ja avonainen vaate, ei se ole aina helppoa. Mutta välillä kyllä harmittelen, ettei minulla ole omaa pukuani enää tallessa.

Eleniak oli aloittanut näyttelijän työt jo paljon ennen Baywatchia ja Kaappaus merellä -elokuvaa. Hänen ensimmäinen elokuvaroolinsa oli pieni sivurooli vuonna 1982 ilmestyneessä E.T.-elokuvassa. Myöhemmin hänet nähtiin muun muassa Juntit Beverly Hillsissä (1993) ja Verenhimoisen viettelijättäret (1996) -elokuvissa sekä tv-sarjoissa, kunnes hän lopetti näyttelijän työt 2010-luvulla. Baywatchissa Eleniak lopetti vuonna 1996, noin viisi vuotta ennen kuin sarja lopetettiin kokonaan.

Eleniak kertoi IS:lle kaksi vuotta sitten, että hänellä on edelleen lämpimät muistot Baywatchin ja sitä seuranneen jättisuosion ajalta.

– Se oli upea kokemus. On hienoa, että myös uudet sukupolvet ovat löytäneet ohjelmamme, onhan se suorastaan legendaarinen ja niin monella tapaa ainutlaatuinen, Eleniak sanoi.

Erika Eleniak on nykyään 52-vuotias. Kuvassa hän poseeraa Saksassa vuonna 2018.

Sittemmin Eleniak on tehnyt omaa Spiritual Alchemy with Erika -podcastiaan ja myös palannut näyttelijän työhön. IMDb:n mukaan Eleniak on ollut mukana kolmessa tuotannossa, jotka ovat jälkituotantovaiheessa.

Eleniak kihlautui Baywatchin aikaan vastanäyttelijänsä Billy Warlockin kanssa, mutta rakkaus ei kestänyt. Kaksikko on kuitenkin edelleen hyvissä väleissä.

Eleniak meni kahdesti myös naimisiin, mutta liitot päättyivät eroon. Hänellä on yksi tytär ex-puolisonsa kanssa ja hän kertoo Instagramissa olevansa ylpeä äiti.

Kaappaus merellä -elokuva Subilla tiistaina klo 21.00.