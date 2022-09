Erika Vikman romanssihuhuista Vain elämää -kollega Jyrki69:n kanssa: ”En tunne enää niin pahasti yksinäisyyttä”

Erika Vikman aikoi perua puolen vuoden harkinnan jälkeen koko Vain elämää -pestinsä, mutta lopulta ohjelmasta tulikin hänen elämänsä paras kokemus.

– Luultavasti elämäni paras kokemus. Sieltä lähti tietyllä tavalla muuttuneena ihmisenä, Erika Vikman, 29, summaa reilun viikon mittaista Vain elämää -leiriä.

Ei ollut kuitenkaan mitenkään itsestään selvää, että Erika nähdään menestysohjelmassa juuri nyt.

Suomenkielistä diskopoppia esittävä artisti kertoo vaistonneensa, että luultavasti jossain vaiheessa häntä pyydetään sarjaan. Hän ei kuitenkaan ajatellut sen tapahtuvan vielä.

Kun Erikaa sitten kysyttiinkin jo nyt mukaan, hän oli aluksi tosi otettu ja innoissaan – jopa ”maanisen hyvällä tuulella”.

– Sitten aloin ymmärtää, että nyt pitää pohtia, riittävätkö voimavarani tähän, koska oli ollut tosi hektinen keikkavuosi ja pyöritystä oli riittänyt. Ei sinne voi lähteä valmistautumatta, löysästi ja sinne päin. Mietin myös pitkään, olenko vielä kypsä ohjelmaan.

– Pohdin puoli vuotta ja tammikuun tienoilla olin melkein sitä mieltä, että pitäisikö perua, Erika paljastaa.

Erika kertoo nähneensä ohjelman lopulta enemmän mahdollisuutena kuin uhkana: Vain elämää olisi hieno tilaisuus tutustua alan ihmisiin, päästä tekemään uusia versioita muiden kappaleista, mennä kuuntelemaan ja jakamaan tarinoita.

Nyt hän on onnellinen, että päätti lähteä mukaan.

– En kadu ollenkaan. Yllätyin, kuinka henkinen kokemus se oli ja millaisen muutoksen se minussa sisäisesti aiheutti.

Hän itse kertoo olevansa ohjelmassa ”julkisesti enemmän auki kuin koskaan”.

Keskustelut pöydän edessä etenivät luonnollisesti, ja kameroiden läsnäolo unohtui nopeasti.

– Muiden kuvailujen mukaan minut yleensä nähdään aika itsevarmana, feminiinisenä, seksuaalisena, syntisten pöydän kuningattarena, Erika pohtii.

– Mutta ohjelmassa tullaan näkemään aika tavallinen, lempeä, pohtiva, liikutukseen taipuvainen ihminen. Tosi herkkä Erika on siellä paikalla.

Erika kertoo, että hänestä nähdään ohjelmassa täysin uusi, paljon herkempi puoli.

Erikan lisäksi 13. Vain elämää -kaudella ovat mukana Meiju Suvas, Redrama, Tommi Läntinen, Yona, Jyrki 69, Pete Parkkonen ja Mikko Alatalo, jonka päivä nähdään ensimmäisenä 16. syyskuuta.

Ennen kuin uusi kausi on edes alkanut, on internetissä ehditty jo spekuloida Erikan ja The 69 Eyes -rockyhtyeen laulajan Jyrki 69:n eli Jyrki Linnankiven lämmenneistä väleistä.

Ohjelmassa nähdään hempeä hetki, kun Jyrki69 kumartuu suutelemaan esityksensä jälkeen Erika Vikmania kämmenelle.

– Mä vähän ihastuin, Erika hihkuu jaksossa.

Erika on kommentoinut, että kaikista kauden artisteista tuli hänelle läheisiä.

– Voitte vaan jatkaa spekulaatiota ja katsokaa ohjelma, Erika myhäilee naurahtaen.

– Olen tehnyt sen linjauksen, etten puhu mitään rakkauselämästäni, mutta sen voin sanoa, että mulla on tosi hyvä tukiverkko. Tiettyä yksinäisyyttä en tunne niin pahasti tällä hetkellä kuin vaikka vuosi sitten.

Kauden avaa tuttuun tapaan perjantaina esitettävä jakso, jossa artistit vasta saapuvat Satulinnaan.

– Suojakuoret on jätetty nurkkaan ja syvälle mennään. Siellä saattaa paatuneinkin rokkari olla tippa linssissä, Erika paljastaa jaksoista.

Syvällisten keskustelujen rinnalla meininki Satulinnassa yltyi myös iloiseksi ja vitsikkääksi – jopa riehakkaaksi.

Yhdeksän päivää kestänyt Vain elämää -leiri oli kaiken kaikkiaan intensiivinen kokemus.

Porukka ehti muodostua tiiviiksi yhdeksän päivän aikana.

Kuvauspäivät olivatkin pitkiä ja tiiviitä, joten juhlimiselle ei juuri jäänyt aikaa saati energiaa.

Tällä kertaa artistit innostuivat jatkamaan illanviettoa Erikan päivän jälkeen.

– Yritimme aina mennä aikaisin nukkumaan, mutta välillä täytyi jäädä parantelemaan maailmaa Meijun kanssa. Suosittelen kaikille Meijun kanssa maailman parannusta, Erika vinkkaa.

Vain elämää perjantaisin 9.9. alkaen Nelonen klo 20.00.

