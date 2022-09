Lukijat äänestivät suosikkinsa uusista Big Brother -asukkaista.

Sunnuntaina 4. syyskuuta uuteen BB-taloon asteli 12 uutta asukasta. Toisilleen tuntemattomat asukkaat elävät saman katon alla 12 viikkoa ilman yhteyttä ulkomaailmaan.

IS pyysi lukijoita äänestämään suosikkiaan BB-talon uusista asukkaista. Tulos on selvä, kun yli 15 000 lukijaa on antanut äänensä. Lukijoiden suosikki BB-talon asukkaista on Tuula, joka nappasi 19 prosenttia äänistä.

IS:n lukijoiden toinen suosikki on Nabaz, joka sai 15 prosenttia äänistä.

Kolmannen sijan jakavat Ruzbeh ja Reeo, jotka saivat molemmat 11 prosenttia äänistä.

Koulutukseltaan Tuula on kasvatustieteiden maisteri ja kolmen päiväkodin johtaja. Hän on naimisissa ja hänen toinen kotinsa on Yhdysvalloissa, jossa hänen miehensä asuu.

Oulussa asuva Tuula, 59, on Big Brother -talon vanhin asukas. Tuula kertoi IS:n haastattelussa juuri ennen taloon astumistaan, että hän aikoo haastaa muita asukkaita, jos nämä suhtautuvat häneen iän takia negatiivisesti.

– Haluaisin, että kaikki olisimme tyyppejä, joilla on eri ikä ja ettei arvotettaisi heti sen perusteella, hän kertoo IS:n haastattelussa.

Tuula itse ajattelee ikänsä olevan vain positiivinen juttu. Hän on kuitenkin katsonut, kuinka aiemmin iäkkäämmät on usein heti haluttu pois.

– Tämä on vähän tasa-arvo kysymys, ei ikä saa olla este. Eikä mikään sukupuoli tai vakaumus, me olemme vain tyyppejä, joilla on erilaiset elämäntilanteet.

Nabazilla kolme ammattikoulututkintoa, mutta parturi-kampaajan työ on hänen juttunsa.

Äänestyksessä toiseksi tullut 38-vuotias Nabaz on suomenruotsalainen Irakin kurdi, hän on muuttanut Suomeen ruotsinkieliselle alueelle jo pienenä lapsena. Nabaz ei halua pahaa kärpäsellekään, mutta BB-kisassa hän on valmis järeisiinkin toimenpiteisiin uusien sääntöjen sallimissa rajoissa.

Jaetulle kolmannelle sijalle tullut Reeo, 49, on koulutukseltaan ravintolakokki, mutta hän on itseoppinut kuvaaja ja leikkaaja. Reeo kirjoittaa biisejä pöytälaatikkoon, esiintyy muusikkona ja muistetaan takavuosilta Panic IC bändistä. Hän on myös tunnettu salibandypiireistä ja on omien sanojensa mukaan legendaarisen ilmaveivin kehittäjä.

Reeo on viidennen polven stadilainen.

Reeon kanssa kolmannen sijan jakaa 26-vuotias Ruzbeh, eli Rusu. Ruzbehillä on Markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja hän työskentelee myyntineuvottelijana.

Ruzbehin arvoissa korostuu empaattisuus, ystävällisyys ja rakkaus tuntemattomiakin kohtaan. Rakkauselämässä hän on heittäytyjä ja hän pohtii olisiko hän polyamorinen.

Ruzbehilla on omintakeinen huumori, johon hän löytää ainekset pienistä arkisista asioista. Ruzbeh on sympaattinen, aluksi ujo ja hän kokee olevansa älykkäämpi kuin iso osa muista ihmisistä. Tämä ilmenee hänen halustaan hakea selityksiä asioille ja mieltymyksestä pohtia syvällisiä asioita.