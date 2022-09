Tunnistaisitko? Takavuosien Hollywood-tähti palasi valkokankaalle täysin muuttuneena

Brendan Fraser esiintyy uudessa elokuvassa lähes tunnistamattomana.

Takavuosien Hollywood-tähti Brendan Fraser, 53, palaa valkokankaille The Whale -elokuvassa. Kyseessä on Fraserin ensimmäinen päärooli sitten vuoden 2013 Breakout-elokuvan.

Uudessa elokuvassa Fraser näyttelee lähes 300-kiloista opettajaa, joten rooliin heittäytyminen on vaatinut mieheltä ponnisteluja. Elokuvasta julkaistujen kuvien perusteella Fraser on käynyt läpi suuren muodonmuutoksen muuntautuakseen rooliinsa.

Brendan Fraser näyttelee The Whale -elokuvassa ylipainoista opettajaa.

Lopputuloksessa on käytetty vain vähän digitaalisia erikoistehosteita. Sen sijaan Fraser on kuvauksissa pukenut päälleen puvun, joka on muuttanut hänet suuremman kokoiseksi, kertoo Vanity Fair.

– Puvun yläosa oli melkein kuin pakkopaita, Fraser on kertonut.

Kohtauksesta riippuen Fraserin käyttämä puku painoi kaikkea 20–130 kilon väliltä. Näyttelijä on kertonut kärsineensä huimauksesta puvun riisumisen jälkeen.

– Opin nopeasti, että siinä kehossa olemiseen tarvitaan uskomattoman vahva henkilö.

Fraser tekee paluun valkokankaalle uransa haastavimmassa roolissa.

Fraser on Hollywood Reporterin mukaan kertonut elokuvan olleen haastavin hänen koko urallaan.

– Minun täytyi opetella liikkumaan aivan uudella tavalla. Sellaiset lihakseni kehittyivät, joita en edes tiennyt omistavani.

Brendan Fraser oli 2000-luvun alussa maailman tunnetuimpia näyttelijätähtiä. Hänet muistetaan erityisesti Muumio-elokuvasarjasta, joissa hän esitti Richard ”Rick” O’Connellia.

Brendan Fraser ja Rachel Weisz tähdittivät suosittuja Muumio-elokuvia.

Suosion huippuvuosien jälkeen Fraser hävisi julkisuudesta. Vuonna 2018 näyttelijä kertoi kohtaamastaan seksuaalisesta ahdistelusta, joka tapahtui vuonna 2003.

Fraser kertoi tilanteesta, jossa elokuva-alan vaikuttaja Philip Berk kouri häntä. Ahdistava tilanne tapahtui Beverly Hillsissä liiketapaamisen yhteydessä.

– Hänen vasen kätensä kurottautui kohti minua, tarttui pakaraani ja yksi hänen sormistaan koski vakoani. Hän alkoi liikutella sitä siellä, Fraser kuvaili.

Fraserin oli määrä esiintyä myös Batgirl-elokuvassa, mutta elokuva hyllytettiin yleisölle näytettyjen testinäytösten jälkeen.