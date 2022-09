Netflixin 20-vuotias tähtikomeetta haluaa, että hänen nimensä lausutaan oikein: ”Osaatte lausua Game of Thrones -hahmotkin”

Kanadalaisnäyttelijä Maitreyi Ramakrishnan, 20, sai Never Have I Ever -sarjan pääroolin ilman näyttelijänkokemusta.

Kanadalaisnäyttelijä Maitreyi Ramakrishnan, 20, kantaa ylpeänä nimeään ja haluaa ihmisten oppivan lausumaan sen oikein (Mai-trei-jii Ra-ma-krish-nin) Hän sanoo, että jos kerran ihmiset osaavat sanoa Game of Thrones -hahmotkin, niin he pystyvät lausumaan hänenkin nimensä.

– Kyse on peruskunnioituksesta. Mielestäni nimeni on upea ja haluan ihmisten edes yrittävän sanovan sen oikein puhutellessaan minua. En oleta kaikkien osaavan sitä heti, mutta arvostan niitä, jotka edes yrittävät lausua sen oikeaoppisesti, Ramakrishan kertoo Teen Vogue -lehdelle.

Ramakrishan ihmettelee saamiaan kommentteja, joiden mielestä hänen pitäisi vaihtaa nimensä menestyäkseen urallaan.

Intialaissukuisen amerikkalaiskoomikon Mindy Kalingin luoma Never Have I Ever -sarja on kieppunut Netflixin katsotuimpien joukossa aina, kun sen uusi kausi on ilmestynyt. Sarja kertoo intialaissukuisesta nörttiteinistä, Devi Vishwakumarista (Maitreyi Ramakrishnan) , joka on ihastunut koulunsa suosituimpaan poikaan Paxton Hall-Yoshidaan (Darren Barnet). Outoja tuntemuksia aiheuttaa myös Devin kanssa parhaimmista arvosanoista tappeleva Ben (Jaren Lewison).

Never Have I Ever -sarjasta ilmestyi vastikään kolmas kausi.

Ramakrishnan päätyi Deviksi oikeastaan sattumalta. Ilman minkään sortin näyttelijäkokemusta hän päihitti 15 000 muuta nuorta naista, jotka havittelivat roolia. Ramakrishnan ja hänen paras kaverinsa näkivät ilmoituksen ja päättivät yhdessä hakea, koska ei ollut muutakaan ihmeellistä tekemistä. Kolme kuukautta myöhemmin Ramakrishnan sai roolin. Torontolife-sivustolla Ramakrishnan kiittää tuotantoryhmää, joka oli hänen kanssaan hyvin kärsivällinen selittäessään teknisiä termejä, joilla tuotanto ja näyttelijät kommunikoivat kuvauspaikalla.

Nuori näyttelijä tulee tamiliperheestä. Hänen vanhempansa saapuivat Sri Lankasta pakolaisina Kanadaan. Ramakrishnan iloitsee Devin hahmosta. Devi on kaikista komplekseistaan ja syntyperästään huolimatta sarjan kolmoskaudella se tyttö, josta pojat tappelevat. Ramakrishnan on kertonut saaneensa palautetta eteläaasialaisilta nuorilta tytöiltä, jotka kehuvat Devin hahmoa.

Maitreyi Ramakrishnan saa paljon kiittävää palautetta somessa.

– He näkevät ruskean tytön, jota himoitaan. Tajusin vasta nyt katsoneeni lapsena sarjoja ja elokuvia, joissa valkoinen tyttö on se kaikista halutuin. Se nakersi itsetuntoa.

– Näytämme maailmalle fiksun ruskean tytön, joka ei yritä muuttaa mitään itsessään karvoituksesta lähtien, ja silti nämä pojat haluavat olla hänen kanssaan.

Never Have I Ever

Netflix