Kirjanpitäjä Laura, 35, tunnustautuu sarja­deittailijaksi ja etsii sunnuntai­poikaystävää – BB-talossa hänellä on selvät rajat: ”En ryhdy luomaan pornouraa”

Yllytyshulluksi itseään kuvaileva Laura kertoo hakeneensa Big Brotheriin läheisten kannustuksesta.

Yksi uusista Big Brother -talon asukkaista on helsinkiläinen Laura, joka on ohjelmassa sen ansiosta, että hän on seikkailunhaluinen yllytyshullu.

– Taustalla on perheeni ja kavereideni vuosien painostus hakea mukaan. Kun selvisi, että tällä kaudella saa juonitella, mielenkiintoni heräsi ja sorruin hakemaan, Laura kertoo.

35-vuotias Laura on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi ja työskentelee kirjanpitäjänä. Hän joutui jekuttamaan muun muassa kollegoitaan pitäessään osallistumisensa salassa.

– Luulen, että työkaverini kannustavat minua innoissaan. Toki jännittää, mitä he tuumaavat, kun olen heitä joutunut viilaamaan linssiin ja selviää poissaolojeni syy.

Sinkkuna viihtyvällä naisella on selvät tavoitteet elämässä, sillä viiden vuoden kuluttua hän toivoo olevansa häämatkalla komean poliisin tai palomiehen kanssa. Tällä hetkellä hakusessa on kuitenkin vasta sunnuntaipoikaystävä.

Lauran mukaan deittisovellus käy kuumana, ja hän saattaa käydä useasti treffeillä viikossa.

–Joitain pieniä ihastuksia tänne ulkomaailmaan saattaa jäädä, Laura tunnustaa.

Big Brother -talosta hän ei kuitenkaan lähde romanssia etsimään. Hän myös linjaa, ettei aio harrastaa seksiä BB-talossa.

– En ole lähdössä mitään pornouraa luomaan, joten olen vetänyt rajan.

Laura kertoo tulevansa kaipaamaan ulkomaailmasta ystävien lisäksi jumppavälineitä ja musiikkia.

Lauran mukaan suurin vaikeus talossa tulee olemaan se, jos ruoka on vähissä. Hän tunnustaa heikkoudekseen nälkäkiukun.

– Olen tottunut syömään säännöllisesti, joten ruoan väheneminen voi vaikuttaa mielialaani ja jaksamiseeni. Olen kuullut läheisiltäni, etten ole nälkäisenä parhaimmillani.

Laura treenaa arjessaan kurinalaisesti ja noudattaa valmentajan suunnittelemaa tiukkaa ruokaohjelmaa. BB:n ajaksi hän irrottautuu rutiineistaan.

– Luovuin ruokavaliostani ja totuttelin syömään laajemmin erilaisia ruokia. Olen myös totutellut siihen, ettei ole neljää salitreeniä viikossa.

Kirjanpitäjä odottaa innolla, miten yhteiselo muiden asukkaiden kanssa sujuu.

– En siedä, jos vessan kansi jätetään auki. En myöskään halua kuunnella sovinistista läpänheittoa, Laura toteaa.

Tällä kaudella BB-talossa saa juonitella ja taktikoida tiukkoja peliliikkeitä. Lauran tavoitteena on muodostaa itselleen mieluisa liitto, jonka kanssa hän pelaa voittoon saakka. Itsestään hän ei aio yrittää luoda kiiltokuvaa.

– Tavallisessakaan elämässä en vedä mitään roolia, joten tulen olemaan oma itseni, hän tiivistää.