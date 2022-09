Illalla tv:ssä: Romahtanut perheenisä tekee hurjan ratkaisun – päätähti Peter Franzén liikuttui nähdessään kollegojensa kasvot

Sorjosen tekijöiden uutuussarja Helsinki-syndrooma yhdistää panttivankitrillerin ja yhteiskunnallisen draaman. Sen keskiössä on lama- ja korona-ajan uhri Elias Karo (Peter Franzén), joka lähtee hakemaan oikeutta erikoisella tavalla. Näyttelijät kertovat Tv-lehdelle, mitä kuvauksissa tapahtui.

Peter Franzén kiittää hahmonsa Elias Karon monitasoisuutta. – Elias on perheenisä, joka yrittää parhaansa ja maksaa velkansa. Hän on oikeudenmukainen, kunnes kuppi menee nurin.

Sorjosesta tuli jättimenestys. Seuraako Sorjosen tekijöiden Helsinki-syndrooma samoja jälkiä? Aineksia siihen ainakin on!

Ylen uusi sunnuntai-iltojen jännityssarja yhdistää nerokkaalla tavalla trillerin ja yhteiskunnallisen draaman. Sarja kertoo huippuälykkäästä yrittäjästä Elias Karosta (Peter Franzén), joka kaappaa Helsingin ydinkeskustassa Sanomatalossa sijaitsevan Helsingin Sanomien toimituksen.

Mies laittaa toimittajat tutkimaan ja kirjoittamaan jutun, jonka tulisi paljastaa valtiovallan siunauksella tehdyn vääryyden, joka vei hänen isältään hengen 1990-luvun lamavuosien seurauksena.

Käsikirjoittaja Miikko Oikkonen kertoo Helsinki-syndrooman tekijöiden halunneen tehdä jotakin erilaista. He alkoivat miettiä trillerisarjaa, joka takaumien kautta näyttäytyisi myös yhteiskunnallisena draamana. Oman lisänsä tuo 2020-luvun koronakriisi, jonka uhriksi taustansa takia myös Karo joutuu.

Kyseessä on Franzénin ensimmäinen suomenkielinen työ liki viiteen vuoteen. Näyttelijä kehuu Helsinki-syndrooman ajankohtaisuutta ja historiallisuutta sekä päähenkilönsä monitasoisuutta.

Oona Airola, Peter Franzén ja Taneli Mäkelä kehuvat kilpaa Helsinki-syndrooman uraauurtavaa ja poikkeuksellisesta käsikirjoitusta.

– Elias on perheenisä, joka yrittää parhaansa ja maksaa velkansa. Hän on omalla laillaan voimakas ja oikeudenmukainen, kunnes kuppi menee nurin. Totta kai hänen tekonsa on tuomittava, mutta silti mielenkiintoinen. Hänellä on isompi vastustaja, kun on kokonaista valtiota ja hallintoa vastaan, hän selittää.

Kun Elias käskyttää Hesarin ylitöissä olevia toimittajia, nämä viruvat nippusiteissä toimituksen lattialla.

– Valitettavasti kollegat olivat aika paljon nippusiteissä. Meillä oli WhatsApp-ryhmä nimeltä Nippikset. Oli hyvä henki, ja ollaan hyviä kavereita vielä, Franzén sanoo ja virnistää päälle.

Vuoden 2021 hellekesänä kuvatussa sarjassa työryhmällä oli maskit päällä.

– Äänestä tunnisti ihmiset ja silmistä. Ensimmäisen kerran kahden viikon jälkeen riisuttiin maskit. Erään session jälkeen otettiin maljat, kilisteltiin ja otettiin maskit ulkotilassa pois. Minä ihan liikutuin, kun näin kaikkien kasvot. Se oli todella vaikuttavaa, Franzén muistelee.

Lamavuosina 1990-luvulla Franzén oli Teatterikorkeakoulussa. Hän muistaa siltä ajalta koskettavat jutut, joita tutuille perheille hänen kotipuolessaan Lapissa oli käynyt.

Korona-aikana Franzén kertoo tehneensä perheen maatilalla Etelä-Ranskassa niitä askareita, joita ei ollut aikaisemmin ehtinyt tehdä. Freelancer-näyttelijänä hän on tottunut epävarmuuteen.

– Sain istuttaa, hoitaa eläimiä ja kirjoittaa, seuraavaksi ruotsalaisen Richard Holmin kanssa jännityselokuvaa kuvaava Franzén kiittelee.

Tutkivaa journalistia Hanna Raiviota esittävä Oona Airola työskenteli ensimmäistä kertaa Franzénin kanssa. Miehen persoona yllätti.

Oona Airolan esittämä tutkiva journalisti Hanna Raivio yrittää selvittää, onko Elias Karon väitteissä perää.

– Hän on vielä hauskempi henkilö kuin luulin. Hänellä oli hieno taito tehdä tuttavuutta ja olla tosi lämmin, mutta samaan aikaan tehdä pieteetillä omaa roolihenkilöä. Katsoin ihaillen hänen työtään.

Airola on itse laman lapsi. Nyt kun hän katsoo taaksepäin, hän ymmärtää viihteen roolin tuona aikana.

– Tuli saippuasarjat ja muut. Sen huomasi myös, kun korona alkoi, niin ensimmäiseksi alettiin työntää telkkariin kaikenlaista mukavaa.

Taneli Mäkelän roolihahmo Jarmo Kiiski on herkkävaistoinen poliisineuvottelija, joka yrittää saada tilannetta ratkeamaan.

Elias Karon vaimo Minna (Mari Rantasila) järkyttyy kuullessaan, mitä hänen miehensä on tehnyt.

– Jarmo on menestynyt, onnistunut työssään, meritoitunut itsetuhoisten aiheuttamien kriisien, pattitilanteiden ratkaisijana. Elias Karon tapauksessa hän aika pian huomaa, ettei kyseessä ole ihan yksinkertainen tapaus, Mäkelä luonnehtii.

Hän kehuu Miikko Oikkosta, joka osaa luoda uskottavan ja täysin perustellun käsikirjoituksen. Jos joskus näyttelijä epäilee jotakin ja kysyy Oikkoselta, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

– Tässä on kaksi isoa historiallista kriisiä, jotka maailmaa kohdannut. Tässä tapauksessa molemmat kriisit ovat koskettaneet Elias Karon perhettä. Tämä on hieno yhteiskunnallinen kertomus, jossa nostetaan yksilötasolla, mitä se voi tarkoittaa yhden ihmisen kohdalla. Kyseessä on faktoihin perustuva tarina, joka on fiktiota, mutta täysin mahdollinen.

Mäkelä itse oli kolmekymppinen 1990-luvun laman aikana.

– Muistan sen kohtuuttomuuden, joka kansakuntaa kohtasi ja käsittämättömyyden, että sen annettiin tapahtua. Koronalle kukaan ei voinut mitään, minusta se hoidettiin tyylikkäästi. Lamaan oli syylliset ja vastuuttomuutta. Kyllä se tuntui epäreilulta. Oli kauheaa katsoa ihmiskohtaloita. Nuoret sukupolvet eivät välttämättä tiedä lainkaan. On vieläkin perheitä, jotka eivät ole kuivilla.

Laura Malmivaara esittää HS:n toimituspäällikköä Anne Laukkoa, joka on tottunut kantamaan vastuuta eikä lamaannu kriisitilanteessakaan.

– Käsis oli kiinnostava, kunnianhimoinen ja siinä oli paljon henkilöitä. Peter Franzén on upea näyttelijä, oli hienoa seurata hänen työskentelyään, miten hän sisäisti päähenkilön. Lattiatasosta katsottiin, kun kaveri kävelee siellä yli, nippusiteissä viruneisiin näyttelijöihin kuulunut Laura Malmivaara kehuu.

Hän itse pitää käsikirjoituksessa erityisen kiinnostavana sitä, että Elias Karo laittaa toimituksen töihin.

Laura Malmivaara esittää toimituspäällikkö Anne Laukkoa, joka ei murru kriisitilanteessakaan.

– Todella moni on elänyt tosi tiukkana sen lama-ajan. Se vaikutti myös munkin perheeseen, toki selvisimme siitä. Itse muutin pois kotoa vuonna 1992 ja olin aloittamassa aikuisuuden, kun lama oli pahimmillaan. En sitä silloin tajunnut.

Korona-aikana Malmivaara valokuvasi paljon, se on hänen toinen ammattinsa. Malmivaara synnytti kuopuksensa huhtikuussa 2022.

– Kaikki on mennyt tosi hyvin, hän kiittelee.

Helsinki-syndrooma sunnuntaina 4.9. alkaen TV1 klo 21.05