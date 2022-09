Big Brother -taloon saapunut Miikka, 29, teki neljä vuotta sitten suuren elämänmuutoksen – lataa jyrkän mielipiteen kehopositiivisuudesta

Big Brother -taloon astellut Miikka, 29, pitää ronskista huumorista ja kertoo mielipiteensä asioista suoraan.

Syksyn aikana seurataan jälleen elämää Big Brother -talossa. Ensimmäisenä taloon astellut turkulainen Miikka, 29, odottaa mielenkiinnolla tulevia juonitteluja. Hän kertoo olevansa sanavalmis, joten juonittelu voi toimia hänen edukseen talossa.

Sekään ei jännitä, että ihmiset voivat kameroiden välityksellä seurata häntä ympäri vuorokauden.

– Ei minulla ole mitään, minkä takia ihmiset eivät voisi seurata minua ja katsoa, kun pesen aamulla hampaitani.

Alastomuuskaan ei pelota.

– Ei ole mitään häpeiltävää. Kai ihmiset käy kotona suihkussa ja siellä käydään suihkussa, suihku kuin suihku, hän toteaa.

Miikka odottaa innolla kaikkea, mitä Big Brotherilla on tarjota. Talossa hän ei pelkää mitään.

Miikalla on takanaan iso elämäntaparemontti.

– Otettiin itseä niskasta kiinni ja ruvettiin tekemään oikeita valintoja elämässä, hän sanoo.

– Haluan elää suht pitkään ja niin kauan, kun voin itse vaikuttaa elämäntavoilla, niin totta kai haluan siihen vaikuttaa.

Aiemmin Miikka kertoo painoa olleen kymmeniä kiloja enemmän, mutta lihasmassa oli heikkoa. Vuosien ajan hän kokeili erilaisia dieettejä, mutta tuloksena oli jojoilua painon kanssa.

Pysyvästi elämäntavat alkoivat muuttumaan neljä vuotta sitten.

– Siitä on aika pitkä matka tähän, mutta nyt olen ok sen kanssa, missä olen.

Muutoksen myötä Miikka kertoo pärjäävänsä urheiluharrastuksissaan paremmin. Salibandyn lisäksi hän käy kuntosalilla.

– On itsevarmempi olla ja on hyvä olla itsensä kanssa. Tietenkin kaikilla tulee päiviä, että aina ei ole kiva olla itsensä kanssa tai helppoa. Mutta se on sitten enemmän pääkopasta kiinni kuin mistään ulkonäöstä.

Omasta elämäntaparemontistaan huolimatta Miikalla on jyrkkä mielipide kehopositiivisuudesta.

– Se on ammuttu liian kauas siitä, mitä sen pitäisi olla, hän väittää.

– Jos on jäänyt vaikka rekan alle ja on joku törkeä arpi selässä, se on kehopositiivisuutta, että pystyt hyväksymään sen ja olemaan asian kanssa ok.

Miikka painottaa, että hänen mielestään ihminen on tehty liikkumaan ja voimaan hyvin.

– Mielestäni ei ole ok, että mainostat sitä, että olisi terveellistä olla hyvin epäterveellisesti elävä ihminen.