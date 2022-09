Masked Singerin ensimmäinen putoaja oli jättiyllätys: Kaappikellon alta paljastui tuttu tv-kasvo

Kauden ensimmäinen putoaja paljastui, kun Masked Singer Suomi alkoi erityispitkällä lähetyksellä, jossa nähtiin kuusi uutta hahmoa. Loput hahmot nähdään ensi jaksossa.

Lauantai-illan suosittu Masked Singer Suomi -ohjelma aloitti uuden kauden näyttävästi puolentoista tunnin erikoispitkällä jaksolla.

Neljännen kauden avausjaksossa kisasta putosi ensimmäisenä hahmo nimeltä Kaappikello, jonka takaa paljastui tunnettu tv-kokki Kape Aihinen.

Turkulaista Aihista ehdittiin veikata lauluäänensä perusteella jopa tamperelaiseksi.

Juontaja Ile Uusivuori tenttasi Kaappikellon todellisen henkilön paljastumisen jälkeen Aihista tämän aiemmasta laulukokemuksesta, jota ei Aihisen mukaan löydy lainkaan.

– Minulla ei ole minkäänlaista laulukokemusta eikä rytmitajua, Aihinen sanoi.

Idea hahmoon syntyi siitä, miten hän pyrkii elämään varsin kellontarkkaa elämää.

– Hahmon valinta oli helppo, sillä elän hektistä elämää ja varsin tarkasti kellon mukaan.

Hän kertoo nauttineensa kokemuksestaan.

– Sain heittää vähän ilmaveiviä, ja nyt sai kerrankin antaa palaa, Aihinen nauroi.

Hahmoa veikattiin myös muun muassa Esa Tikkaseksi ja Roni Backiksi.

Kauden hahmoja on yhteensä 12, ja avausjaksossa katsojat saivat esimakua tulevasta, kun katsojille esiteltiin kuusi tämän kauden hahmoa.

Hahmot olivat Kaappikellon lisäksi Party Animal, Örkki, Banaani, Timantti ja Fikkari.

Loput hahmot nähdään ensi viikon erikoispitkässä jaksossa.

Jäljellä olevat hahmot ovat Hodari, Ritari, Sammakko, Sarvikuono, Siili ja Ukkonen.

Asujen takana piilevien julkisuuden henkilöiden identiteettiä arvailee jälleen etsivänelikko Maria Veitola, Jenni Kokander, Janne Kataja ja Christoffer Strandberg.

Strandberg arvasi Kaappikellon henkilöllisyyden lopulta täysin oikein.

Illan muista esityksistä etenkin viimeinen esiintyjä Fikkari sai kehuja ammattilaulajan tasoisesta esityksestä.

– Wau! Niin makea ja tyylikäs tämä koko hahmo, Jenni Kokander hehkutti naispuolista hahmoa.

Fikkariksi arvuuteltiin muun muassa Maria Ylipäätä, Essi Helléniä ja Sini Sabotagea.

Tämän kauden hahmot ovat yläriviin järjestäytyneet Sarvikuono (vas.), Sammakko, Siili, Hodari, Ritari, Ukkonen ja Kaappikello sekä alarivissä olevat Party Animal, Banaani, Timantti, Fikkari ja Örkki.

Ohjelman juontaja Ile Uusivuori lupaa todellisia yllätyksiä myös tälle kaudelle.

– Voin luvata, että tulevalla kaudella meidät yllätetään ja meitä vedätetään isommin kuin koskaan aiemmin kausilla, Uusivuori vannoi ennen ohjelman alkua.

– On myös kiva, että kun me eletään tätä aikaa, jossa me tiedetään kaikista ihan kaikki, niin yhtäkkiä me ollaan sellaisessa tilanteessa, ettei me tiedetä kenestäkään yhtään mitään.

Jokaisessa jaksossa paikalla oleva studioyleisö äänestää hahmojen esitysten jälkeen suosikkiaan, ja vähiten ääniä saanut esiintyjä joutuu jakson lopuksi paljastamaan henkilöllisyytensä.

Ohjelman tärkeimmässä roolissa ovat hahmojen upeat puvut, joiden vuoksi henkilöiden arvuuttelu on lähes mahdotonta.

Mielikuvituksellisten asujen takaa tulee tälläkin kaudella paljastumaan julkisuudesta tunnettuja kasvoja eri aloilta.

Päävoittoa eli Kultaista maskia tavoittelevat henkilöt ovat muun muassa Jussi-palkittuja, Venla-voittajia, olympiamitalisteja, kultaa ja platinaa myyneitä, yli miljoonien käyttäjien seuraamia, kauneuskisoissa ja politiikassa menestyneitä.

Pukuihin on upotettu tänä vuonna muun muassa yhdeksän pyöräilykypärää, 15 metriä retkipatjaa, 100 metriä tylliä, 300 kappaletta nippusiteitä, kuusi rullaa ilmastointiteippiä, viisi kiloa karvaa, 20 kilogrammaa paljettikankaita, kolme litraa liimaa, 50 metriä rautalankaa, kolme nippua tekokukkia ja yksi seinäkello.

Masked Singer Suomi MTV3-kanavalla lauantaisin klo 20.00.