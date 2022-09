Hollywood-tähden elämä mullistui, kun veli kuoli yllättäen kadulle silmien eteen – seurannut mylläkkä järkytti

Traagisesti kuollut isoveli River Phoenix sytytti kipinän näyttelemiseen myös Oscar-voittaja Joaquin Phoenixissä.

Hollywood-tähti Joaquin Phoenixin pitkä ura huipentui talvella 2020, kun hän nappasi odotetusti parhaan miespääosan Oscarin elokuvasta Joker. Pysti oli miehelle ensimmäinen, vaikka cv:stä löytyy liuta suuria elokuvia, kuten Gladiaattori, Signs ja Walk the Line.

Phoenixin, 47, elämän varhaisista vuosista oli Hollywood-glamour kaukana. Hänen vanhempansa olivat Jumalan lapset -liikkeen lähetyssaarnaajia ja köyhässä perheessä oli viisi lasta. Perheen muille lapsille annettiin luontoon liittyvät nimet: River, Rain, Summer ja Liberty Butterfly. Poikkeus oli Joaquin, joka kuitenkin halusi lapsuusvuosinaan hetken aikaa tulla kutsutuksi nimellä Leaf.

Kun vanhemmat jättivät kultin ja perhe muutti Los Angelesiin, palkattiin perheen lapsille agentti ja kaikki viisi alkoivat esiintyä mainoksissa. Joaquin oli tuolloin 6-vuotias. Ensimmäiset varsinaiset näyttelijätyönsä hän teki 1980-luvun alussa tv-sarjassa Seven Brides for Seven Brothers.

Gladiaattori-elokuvaa (2000) on usein pidetty Joaquin Phoenixin Hollywood-läpimurtona.

– Lauloimme ja soitimme aina ja meitä rohkaistiin ilmaisemaan itseämme. Lapsena näytteleminen on kuin jatke leikille, Phoenix on muistellut varhaisia vuosiaan.

Hän on kuvaillut sisaruskatraan olleen kuin tiivis joukkue. Kilpailua ei ollut, vaikka kaikki olivat kiinnostuneita näyttelemisestä.

– Tuimme aina toisiamme.

Päärooli Joker-elokuvassa (2019) toi Phoenixille Oscar-pystin vuonna 2020.

Ennen Joaquinin Hollywood-läpimurtoa sisaruksista tunnetuin oli isoveli River Phoenix, joka oli 1980-90-lukujen taitteessa suuri teini-idoli. Hänet muistetaan esimerkiksi elokuvasta Stand By Me.

Vuonna 1993 perhettä kohtasi suuri tragedia, kun River menehtyi vain 23 vuoden iässä yliannostukseen Hollywoodissa sijaitsevassa yökerhossa.

Lue myös: River Phoenixista piti tulla megatähti, mutta kaikki päättyi iltaan Johnny Deppin yökerhossa – näin 23-vuotias näyttelijä päätyi tiedottomana jalkakäytävälle

Kuolema huumeisiin yllätti monet, sillä River Phoenixillä oli puhtoinen maine. Erityisen järkyttävä tilanne oli Joaquinille, joka joutui näkemään tilanteen. Veljekset olivat klubilla yhdessä ja pikkuveli soitti hätänumeroon nähtyään isoveljensä tuupertuvan lattialle.

Vuonna 2005 valmistuneessa Walk the Line -elokuvassa Phoenix esitti muusikko Johnny Cashia.

Myös Riverin kuolemaa seurannut mediamylläkkä tuli perheelle järkytyksenä.

– Me olimme niin kaukana viihdemaailmasta. Emme katsoneet viihdeohjelmia. River oli merkittävä näyttelijä ja elokuvatähti, emmekä me olleet ymmärtäneet sitä, Joaquin on kuvaillut.

Lue myös: Näyttelijätähti Joaquin Phoenix avautuu River-veljensä traagisesta kuolemasta – yliannostus yökerhossa muutti koko perheen elämän

Joaquin on kertonut juuri isoveljensä saaneen hänet innostumaan näyttelemisestä. River oli näyttänyt hänelle Robert De Niron tähdittämän Kuin raivo härkä -elokuvan ja Joaquin oli myyty.

– Se vain herätti jonkin minussa. Yhtäkkiä näin asiat veljeni silmin.

Myös puoliso löytyi töiden parista, kun rakkaus roihahti vuonna 2016 näyttelijä Rooney Maran kanssa. Pari sai poikalapsen vuonna 2020 ja hänet nimettiin edesmenneen setänsä mukaan Riveriksi.

Phoenix ja Mara ovat myös näytelleet yhdessä. Pariskunta nähdään neliraaja­halvaantuneesta pilapiirtäjästä John Callahanista kertovassa draamakomediassa Ei hätää, hän ei kävele pitkälle -elokuvassa (2018). Pari näytteli yhdessä myös Maria Magdaleena -elokuvassa vuonna 2018.