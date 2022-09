Vakavasti sairastuneen Bruce Willisin vaimo avautuu surustaan – tytärpuoli lausui koskettavat sanat

Bruce Willisin perhe tiedotti keväällä, että Willis on sairastunut afasiaan ja lopettaa uransa. Vaimo Emma Heming Willis kertoo nyt, kuinka on opetellut elämään surun kanssa.

Maaliskuussa uutisoitiin, että näyttelijälegenda Bruce Willis, 67, on sairastunut afasiaan ja lopettaa näyttelemisen.

Afasia on Terveyskirjaston mukaan aivoperäinen puhehäiriö, joka tarkoittaa vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Usein molemmat oireet esiintyvät yhtä aikaa. Willisin tytär kertoi maaliskuussa, että sairaus vaikuttaa Willisin kognitiivisiin kykyihin.

Ilmoituksen jälkeen Willis vetäytyi julkisuudesta, ja hänen on kerrottu viettäneen laatuaikaa perheensä kanssa. Wilisin vaimo Emma Heming Willis, 44, julkaisi tiistaina Instagram-tilillään kesäisen videokoosteen, jonka kuvatekstissä hän avautuu surutyöstään ja rakkaudestaan miestään kohtaan. Yhdysvalloissa vietittiin tiistaina 30. elokuuta kansallista surutietoisuuspäivää (engl. National Grief Awareness Day).

Julkaisussaan Heming Willis kertoo kesän kuluneen itsetutkiskelun merkeissä. Hän kertoo etsineensä uusia harrastuksia, poistuneensa mukavuusalueeltaan ja pitäneensä itsensä aktiivisena.

– Suruni voi olla lamauttavaa, mutta opettelen elämään sen kanssa. Kuten tytärpuoleni Scout sanoi, suru on rakkauden syvin ja puhtain muoto. Toivottavasti tekin löydätte tästä lohtua, Heming Willis kirjoittaa seuraajilleen.

Videolla Heming Willis muun muassa hoitaa puutarhaa, pyöräilee ja pelaa tennistä.

Bruce Willis ja Emma Heming menivät naimisiin vuonna 2009. Parilla on kaksi yhteistä lasta, Mabel ja Evelyn.

Ex-vaimonsa Demi Mooren kanssa Willisillä on kolme aikuista tytärtä: Rumer, Scout ja Tallulah. Moore ja Willis menivät naimisiin vuonna 1987 ja erosivat vuonna 2000.

Osapuolet ovat tulleet tunnetuiksi poikkeuksellisen sopuisasta uusioperhekuviostaan, jossa sulassa sovussa viettävät aikaa niin nykyiset kuin entisetkin kumppanit lapsilauman kera. Moore oli paikalla, kun Willis ja Heming uusivat vihkivalansa vuonna 2019, ja Willis oli paikalla, kun Moore meni naimisiin ex-miehensä Ashton Kutcherin kanssa vuonna 2005.

Kun koronapandemia alkoi vuonna 2020, Willis sulkeutui karanteeniin ex-vaimonsa kanssa. Emma-vaimo loisti aluksi poissaolollaan, mutta Willis ja Moore sekä heidän aikuiset tyttärensä viettivät arvokasta laatuaikaa keskenään.

Poikkeuksellinen järjestely herätti faneissa ihmetystä.

Moore kertoi tuolloin, että Willis tuli viettämään karanteenia heidän luokseen yksinkertaisesti siitä syystä, että perhe sai harvinaista laatuaikaa yhdessä. Willis oli erittäin tervetullut hänen kotiinsa, ja koko tilanne oli ”siunaus” perheelle.

– Se toimi hyvin, että Bruce tuli paikalle ja vietimme aikaa yhdessä, Moore vakuutti tuolloin.

Heming lapsineen liittyi seurueeseen hieman myöhemmin.

– On tärkeää, että pysymme yhdessä, kuuluipa perheeseemme ketä tahansa. Minulle on tärkeää, että pienimmätkin tuntevat olonsa mukavaksi kanssani ja oppivat tuntemaan minut, koska sitten he tuntevat myös siskonsa paremmin. He ovat todella suloisia ja meillä oli hulvatonta yhdessä, Moore kuvaili.

– Aikuiset lapseni rakastavat pikkusiskojaan.