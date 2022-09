Uutuusdokumentti paljastaa: Michael Jackson eli viimeiset ajat täysin tiedottomassa tilassa – katso myös nämä tv-uutuudet!

Michael Jacksonin viimeisistä ajoista kertova dokumentti perkaa supertähden henkilökohtaisen lääkärin tekoja kuolinsyytä tutkineiden asiantuntijoiden ja etsivien kera. Syyskuun alku tarjoaa myös paljon muita suoratoistopalveluiden ohjelmauutuuksia. IS Tv-lehti listaa viikon parhaat vinkit.

Michael Jacksonin viimeiset hetket,

pe 2.9. alkaen MTV Katsomo

Muusikko Michael Jackson menehtyi 25. kesäkuuta 2009 propofolin yliannostukseen. Sitä hänelle oli antanut henkilökohtainen lääkäri Conrad Murray, joka myöhemmin myönsi lääkinneensä sillä Jacksonia päivittäin kuukausien ajan.

Laulajalegenda oli käyttänyt propofolia nukahtamisvaikeuksiinsa, vaikka kyse oli leikkauksissa käytetystä lääkeaineesta.

Jacksonin kuolinpäivistä sekä kuolinsyystä kertovassa dokumentissa käydään läpi Murrayn roolia tähden kuolemaan.

Kaikkiaan tämä oli tilannut anestesialääkettä naisystävänsä asunnolle viisi gallonaa eli lähes 19 litraa.

– Se on massiivinen määrä, toteaa anestesiologian professori, tohtori Steven Shafer.

Shafer oli yksi asiantuntijoista, jotka avustivat Jacksonin kuolemantapausta tutkineita etsiviä Orlando Martinezia, Dan Myersia ja Scott Smithiä.

Myös etsiväkolmikkoa kuullaan vuonna 2019 valmistuneessa dokumentissa.

– Häntä ei autettu nukahtamaan. Häntä pidettiin niin tiedottomassa tilassa, ettei pystynyt nousemaan edes mennäkseen vessaan, Martinez kommentoi dokumentissa.

Conrad Murray

Murray tuomittiin kuolemantuottamuksesta neljäksi vuodeksi vankeuteen. Oikeuden päätöksen mukaan lääkäri oli jättänyt poptähden heitteille.

Vankilasta Murray vapautui vuonna 2013, kun tämä oli istunut tuomiostaan kaksi vuotta.

Viikon muita suoratoistouutuuksia:

Tunturin tarina

Tunturin tarina,

to 1.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Elokuvateattereissa 58 000 katsojaa kerännyt luontodokumentti jatkaa Metsän tarinan (2012) sekä Järven tarinan (2016) tiellä kuvaamalla Lappia suomalaiskansallisen mytologian ja eläinten kuten myyrien, lapinpöllöjen, porojen ja karhujen kautta.

Viisi vuotta tekeillä ollutta elokuvaa varten kertyi 850 tuntia materiaalia yhteensä 450 kuvauspäivän ajalta. Pitkää tekoaikaa selittävät haastavat olosuhteet: valtava kuvausalue, talvi sekä eläinten etsiminen.

– Porojen joukkovaellusta kytättiin vuosi, kun ei saatu ensimmäisellä kerralla riittävästi kuvia. Kuvaaja oli paikalla 10 päivää, ja lopulta se onnistui. Lopputulos on 18 sekuntia elokuvaa, ohjaaja Marko Röhr kertoi Ilta-Sanomille.

Yhdessä

Yhdessä,

to 1.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Romanttinen ranskalaisdraama kertoo vuosikymmeniä seurustelleesta iäkkäästä naisparista (Barbara Sukowa ja Martine Chevallier), jotka ovat joutuneet peittelemään suhdettaan jopa heidän aikuisilta lapsiltaan.

Rakkauden huvila,

to 1.9. alkaen Netflix

Julien (Kat Graham) reissu Italian Veronaan saa romanttisessa komediassa yllätyskierteen, kun hänen vuokraamassaan huvilassa majaileekin ärsyttävä mies (Tom Hopper).

Kelaa vähän

Kelaa vähän,

to 1.9. alkaen Yle Areena

Ruotsalaisessa nuortensarjassa 13-vuotias Katta (Molly Persson) ajautuu koulussa nolosta tilanteesta toiseen, kunnes puhelimen uusi sovellus antaa hänelle väylän siirtyä ajassa taaksepäin ja muuttaa kaiken.

Sisarukset sinkkujen saarella

Sisarukset sinkkujen saarella,

pe 2.9. alkaen Netflix

Uudessa deittirealityssä sinkkujen treffailua pääsevät arvioimaan näiden lähisukulaiset, jotka tietävät täsmälleen sisarustensa maneerit, hyvät puolet ja heikot kohdat.

Just One Look,

ma 5.9. alkaen C More

Ranskalaissarjassa Evan elämä kääntyy päälaelleen, kun hän löytää vanhan valokuvan. Sitten hänen mieskin katoaa. Pääosissa ovat Virginie Ledoyen, Thierry Nauvic ja Thierry Frémont.

Anthony Perkins ja elämän kulissit

Anthony Perkins ja elämän kulissit,

ma 5.9. alkaen Yle Areena

Henkilökuvadokumentti kertoo Psyko-elokuvan näyttelijätähden urasta ja arjesta, jota synkistivät ajan homokielteiset asenteet sekä elokuvastudioiden yritykset katkaista tämän miessuhteet.