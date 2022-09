Tässä ovat kaikki uudet Big Brother -asukkaat! Mukana tubettava seksityöläinen, muusikko ja malli

Uudistuneeseen Big Brother -taloon asteli sunnuntaina 12 uutta asukasta.

Big Brother -talo avannut jälleen ovensa. Sunnuntaina 4. syyskuuta uuteen BB-taloon asteli 12 uutta asukasta.

Toisilleen tuntemattomat asukkaat elävät saman katon alla 12 viikkoa ilman yhteyttä ulkomaailmaan.

Tässä he ovat:

Miikka, 29, Turku

Miikka

Avoliitossa, ei lapsia. Miikka on peruskoulun käynyt varastomies. Ronskin suorapuheinen Miikka pitää tilannekomiikasta eikä hän pidä illasta toiseen samoja vitsejä kierrättävistä ukkeleista. Miikka on mielestään hyvä ihmisten kanssa, koska osaa lukea ihmisten energioita. Hän ei siedä häviämistä erityisesti, jos joukkueessa on joku, joka ei anna itsestään kaikkea. Tällainen saa hänen verenpaineen nousemaa jo pelkällä ajatuksen tasolla. Itse hän kisaa aina sata lasissa, ja Miikka onkin aktiviinen salibandyn pelaaja. Miikka on huomannut olevansa persoonana sellainen, jonka edessä ollaan hyvää kaveria, mutta selän takana puhutaan pahaa.

Miikka on tehnyt elämäntaparemontin eli pudottanut useamman kymmentä kiloa painoa, eikä häneltä juuri heru ymmärrystä body positivity -liikkeelle. Vaikka puheet saattavat vaikuttaa kovilta, toivoo Miikka kuitenkin, ettei maailmassa olisi yhtään surullista ihmistä.

Nabaz, 38, Helsinki

Nabaz

Sinkku, ei lapsia. Nabazilla kolme ammattikoulututkintoa, mutta parturi-kampaajan työ on hänen juttunsa. Pelkkää iloa ja onnellisuutta ympärilleen kylvävä Nabaz on suomenruotsalainen Irakin kurdi, hän on muuttanut Suomeen ruotsinkieliselle alueelle jo pienenä lapsena. Nabaz ei halua pahaa kärpäsellekään, mutta BB-kisassa hän on valmis järeisiinkin toimenpiteisiin uusien sääntöjen sallimissa rajoissa. Nabaz nauttii saadessaan hämmentää ihmisiä ja heidän ajatuksiaan ja tähän taitoon hän tulee nojaamaan oman pelitaktiikkansa. Nabaz rakastaa draamaa ja aikoo tuoda sitä Big Brother taloon pelaamalla toisten selän takana omaan pussiinsa. Hänen suunnitelmissaan on myös toimia BB-talossa eräänlaisena juorukellona.

Nabaz on entinen koulukiusattu ja nämä kokemukset ovat saaneet hänet luomaan itselleen positiivisen ja optimistisen asenteen - näin kukaan ei saa painettua häntä alas.

Kirsi, 25, Helsinki

Kirsi

Parisuhteessa ei lapsia. Kirsi on koulutukseltaan media-assistentti ja hän opiskelee kulttuurituottajaksi. Vielä muutaman vuosi sitten oluesta ja tupakasta nauttinut Kirsi on tehnyt täyskäännöksen terveelliseen elämään. Hän kilpailee tavoitteellisesti voimannostossa ja pitää aiheeseen liittyvää podcastia. Kirsi on eräjorma, joka harrastaa kalastamista, patikointia ja hän liikkuu paljon luonnossa puhelinyhteyksien ulottumattomissa. Kirsi noudattaa valtavirrasta poikkeavaa vuorokausirytmiä aloittaessaan päivänsä jo aamuyöllä ja mennessään nukkumaan jo alkuillasta. Kirsiä kiinnostaa kaikenlainen elämän opiskelu, tieteet, hengenasiat, tarot-kortit, kristallit ja taikauskoisuus. Hän on kahden psykologin lapsi ja opiskellut erityisesti manifestointia eli asioiden todeksi ajattelua. Kaikki saavutukset hänen elämässään onkin hankittu tahdonvoimalla. Kirsi kertoo olevansa niin sinut itsensä kanssa, että se usein hämmentää muita ihmisiä.

BB-kisasssa Kirsin vahvuuksia ovat fyysinen voima, hyvä päättelykyky sekä verbaalinen lahjakkuus. Kilpailijana kirsi on taktinen, mutta urheilijana hän uskoo rehelliseen peliin.

Daiyana, 24, Vantaa

Daiyna

Sinkku, ei lapsia. Daiyanalla on markkinointialan koulutus, hän työskentelee myyjänä, sekä tekee mallin töitä. Hän myös tekee hauskoja Tiktok-videoita mm. myyjän työstä. Daiyana on muuttanut Angolasta suomeen seitsemän vuotta sitten ja rakentanut itselleen uuden elämän omalla ahkeruudellaan ja sinnikkyydellään. Hän on erittäin rohkea keskustelija, joka uskaltaa tuoda mielipiteensä esiin eikä hän pelkää väitellä asioista. Erityisesti maahanmuuttoasioissa Daiyanalla on vahvoja ajatuksia.

Daiyana rakastaa musiikkia sekä tanssimista ja lupaa tuoda BB-taloon paljon hyvää energiaa. Hänen tavoitteensa on saada muut asukkaat vakuuttumaan siitä, että, että jos hän on niin hyvää seuraa, että jos hän putoaa, tulee muille tylsää. Daiyana uskoo myös, että kisassa yksi hänen valttikorttinsa tulee olemaan hänen itsevarmuutensa. Jos hänellä ei ole itsevarma olo, hän pystyy sujuvasti näyttelemään itsevarmaa.

Ruuanlaittoa muiden iloksi rakastava Daiyana haaveilee oman ravintolan perustamisesta ja mallin uransa kansainvälistymisestä. Voittorahoilla Daiyana perustaisi oman ravintolan ja mahdollistaisi äidilleen kuningattaren elämän Angolaan.

Marko, 34, Suolahti

Marko

Avoliitossa, kaksi lasta. Marko on koulutukseltaan lähihoitaja ja hän työskentelee kehitysvammaisten ja psyykkisesti oireilevien nuorten ohjaajana. Marko on suoraselkäinen maaseudulla asuva perheenisä, jolla on perinteiset arvot ja hän arvostaa maalaisjärkeä, joka tuntuu hänen mielestään olevan monella nykyään hukassa. Äärilaita-ajattelu ja tarve tuoda omia mielipiteitä esiin ilman erityistä syytä, ärsyttävät häntä. Marko ajattelee, että Suomessa tasa-arvoasiat ovat kohdallaan eikä hän ymmärrä meluamista tämän aiheen ympärillä. Myöskään elokapina ei saa Markolta sympatiaa.

Marko on entinen koulukiusattu ja –kiusaaja, mutta kasvanut hyväntahtoiseksi ja tunteelliseksi ihmiseksi. Hänelle urheilu ja lasten jalkapallovalmentaminen ovat tärkeitä asioita. BB-kisassa hän tavoittelee voittoa reilulla ja rehellisellä taktiikalla.

Heidi, 21, Nousiainen

Heidi

Sinkku, ei lapsia. Heidi on koulutukseltaan ylioppilas ja työskentelee kaupan myyjänä. Hän on optimistinen energiapommi, joka hymyilee lähes aina.Heidi on luonteeltaan tsemppaaja ja hänen tavoitteensa on tutustua muihin kisaajiin niin hyvin, että pystyy mielistelemän heitä omaksi edukseen. Hän onkin tottunut tunnistamaa ihmisessä ne piirteet, joihin tarttua ja tietää miten hän pystyy voittamaan paatuneemmankin skeptikon puolelleen. Itse peliä Heidi aikoo kuitenkin pelata mahdollisimman rehellisesti. Hän ei kestä valehtelua eikä halua tehdä mitään pahaa kenellekään.

Talossa yksi Heidin tavoitteista on näyttää, että myös nuorin asukas voi olla tilanteen päällä oleva, fiksuin henkilö. Hän uskoo, että hänen hyvät käytöstapansa ovat paremmat kuin monen muun ja on huomannut, että erityisesti vanhemmat ihmiset nauttivat hänen seurastaan.

Heidi rakastaa elokuvia ja on myös kova unelmoija. Voittorahoilla hän ostaisi itselleen paremman valomiekan.

Sofia, 27, Manchester

Sofia

Sinkku, ei lapsia. Naantalista kotoisin oleva Sofia on tehnyt vaatealan maisteritutkinnon Englannissa ja työskentelee Manchesterissa yrittäjänä mm. somevaikuttamisen, ja seksityön parissa. Hänen tavoitteensa on rakentaa seksityöllä tienatuilla rahoilla itselleen oma pieni suloinen talo. Tulevaisuudessa Sofia tahtoisi keskittyä enemmän DJ:n töihin. Transtaustainen Sofia tietää, että kaikki ihmiset eivät hyväksy hänen elämänvalintojaan, mutta se ei häntä haittaa. Omasta elämästään ja valinnoistaan Sofia puhuu avoimesti, koska hän haluaa auttaa seuraavia sukupolvia tavoittelemaan sitä, mitä he elämässään haluavat. Sofia on kiltti ja auttavainen luonne ja hän harrastaa hyväntekeväisyyttä.

Sofian vahvuuksia BB-kisassa on nokkeluus ja älykkyys sekä hänen henkinen voimansa. Vaikka Sofia on hyväntahtoinen, ei hänelle ei ole ongelma olla BB-kisassa juonikas pelaaja. Kisassa hänellä ei ole muuta tavoitetta kuin voitto.

Reeo, 49, Helsinki

Reeo

Parisuhteessa, kaksi lasta. Reeo on koulutukseltaan ravintolakokki, mutta hän on itseoppinut kuvaaja ja leikkaaja. Reeo kirjoittaa biisejä pöytälaatikkoon, esiintyy muusikkona ja muistetaan takavuosilta Panic IC bändistä. Hän on myös tunnettu salibandypiireistä ja on omien sanojensa mukaan legendaarisen ilmaveivin kehittäjä. Reeo on viidennen polven stadilainen, villin nuoruuden viisastama rento juonittelija. Hän näkee mielestään nopeasti miten kenenkin kanssa ollaan. Hänessä asuu keittiöpsykologi ja rentona ja rauhallisena persoonana uskoo olevansa kyvykäs manipuloimaan muita BB-kisaajia. BB taloon Reeo ei ole tulossa hakemaan ystäviä vaan pelaamaan.

Työnsä puolesta Reeo kulkee kuvausmatkoilla erämaissa ja tekee luontoon liittyviä tv-ohjelmia.

Merve, 26, Helsinki

Merve

Sinkku, ei lapsia. Merve on koulutukseltaan sosionomi ja erityisohjaaja, ja hän työskentelee kehitysvamma-alalla. Merve on on feministi ja hänelle itsenäinen ja omannäköinen elämä on tärkeyslistalla ykkösenä. Merve ei välitä yhteiskunnan asettamista paineista ja puhuu sinkkuelämän puolesta. Hän rakastaa yksin maailmalla matkustelua eikä pelkää tuoda mielipiteitään esiin jännittävissäkään yhteyksissä. Mervellä turkkilaiset sukujuuret ja hän on tullut taustansa vuoksi aikoinaan koulukiusatuksi. Merveä luullaan usein pinnalliseksi ihmiseksi, mutta pinnan alla hän on vasta hiljattain oman kehopositiivisuuden löytänyt taiteilija.

Merve omaa nopeat hoksottimet ja hän on taitava keskustelija. Hän uskookin voivansa voittaa pelin ihmissuhdetaidoillaan. Hän aikoo kilpailla hienostuneesti ja luottaa löytävänsä talossa liittolaisia, joiden kanssa junailla muita asukkaita häätöäänestykseen.

Ruzbeh, “Rusu”, 26, Turku

Ruzbeh

Sinkku, ei lapsia. Ruzbehillä on Markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja hän työskentelee myyntineuvottelijana. Ruzbehin arvoissa korostuu empaattisuus, ystävällisyys ja rakkaus tuntemattomiakin kohtaan. Rakkauselämässä hän on heittäytyjä ja hän pohtii olisiko hän polyamorinen. Ruzbehilla on omintakeinen huumori, johon hän löytää ainekset pienistä arkisista asioista. Ruzbeh on sympaattinen, aluksi ujo ja hän kokee olevansa älykkäämpi kuin iso osa muista ihmisistä. Tämä ilmenee hänen halustaan hakea selityksiä asioille ja mieltymyksestä pohtia syvällisiä asioita.

Ruzbeh on hyvä räppäämään suoraan, mitä ajatuksiin pullahtaa ja hänen erikoisuutensa on beatboxaustaidot. Hän haaveileekin omasta musiikin tekemiseen soveltuvasta studiosta, jossa voisi myös striimata pelejä.

Ruzbehin haaveisiin kuuluu myös opiskelujen aloittaminen lähitulevaisuudessa ja yksi häntä kiinnostava tieteenala voisi olla psykologia.

Laura, 35, Helsinki

Laura

Sinkku, ei lapsia. Laura on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi ja työskentelee kirjanpitäjänä. Hän treenaa kurinalaisesti sekä tavoitteellisesti kuntosalilla ja noudattaa valmentajan suunnittelemaa tiukkaa ruokaohjelmaa. Laura on määrätietoinen ihminen, jolla on selvät tavoitteet elämässä: viiden vuoden kuluttua hän toivoo olevansa häämatkalla komean poliisin tai palomiehen kanssa. Tällä hetkellä hakusessa on kuitenkin vasta sunnuntaipoikaystävä ja deittisovellus käy joka päivä kuumana kalenterimerkintöjen täyttyessä joskus useistakin treffeistä viikossa.

Laura on suorasukainen, vahva ja itsevarma eikä ajattele voittavansa mitään kenenkään siivellä vaan luottaa vain omiin pelaajataitoihin. Laura aikoo heti ensimmäisestä pelipäivästä alkaen muodostaa itselleen mieluisan liiton, jonka kanssa pelaa voittoon saakka.

Lauran heikkous on nälkäkiukku, joka voi eskaloitua nopeasti isoonkin räjähdykseen. Asiaa vaikeuttaa se, että hän ei itse tunnista nälkäkiukkuaan. Voittorahoilla Laura ostaisi itselleen merkkilaukun.

Tuula, 59, Oulu

Tuula

Naimisissa, 3 lasta. Tuula on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on kolmen päiväkodin johtaja. Tuula on kokenut elämässään paljon hyvää, mutta elänyt myös rankkoja aikoja sairastettuaan syövän ja jouduttuaan pyöräilyonnettomuuteen. Kokemukset eivät ole saaneet häntä menettämään iloista olemustaan vaan minne ikinä Tuula meneekään, kylvää hän ympärilleen nauravaista energiaansa. Iloisen, rempseän ja erittäin puheliaan Tuulan tavoite on tuoda Big Brother taloon viihdettä ja iloista mieltä. Kisassa hän aikoo hyödyntää taitoaan käsitellä erilaisia persoonia.

Tuulan toinen koti on Jenkeissä, jossa hänen miehensä jo asuu. Tuulan tavoite on saada työskentelylupa ja muuttaa pidemmäksi aikaa miehensä luokse.

Tuula aikoo pelata peliä tosissaan, mutta hänen juonittelussaan tulee silti olemaan mukana sisäinen rakkaus, koska sisimmässään hän haluaa kaikille vain pelkkää hyvää.

BB-juontajina nähdään tänä syksynä täysin uusi kolmikko: Temptation Island Suomen iltanuotioiltakin tuttu grillimestari Sami Kuronen sekä Suomipopin Aamulypsystä tutut Anni Hautala ja Janni Hussi.

Isoveli on päättänyt sallia tällä kaudella pelaamisen ja taktikoinnin, mikä tuleekin näkymään kauden käänteissä. Tällä kaudella asukkaiden on tehtävä koviakin päätöksiä ja peliliikkeitä – ainakin jos mielivät voittaa. Täysin uutta on myös se, että kausi on jaettu ennen finaalivaihetta kolmeen osaan, joista ensimmäinen vaihe alkaa heti sunnuntaina.

Big Brother -talo on myös kokenut muodonmuutoksen viime syksystä, ja uudesta talosta löytyy runsaasti tilaa ja salaisia sopukoita supatteluun ja peliliikkeiden hiomiseen.