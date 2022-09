Uudessa Koskinen-elokuvassa Tampereen Kiinanmuurin naapurustossa alkaa tapahtua pelottavia asioita, jotka ylittävät selvästi naapureiden normaalin pikkuriitelyn ja valitukset.

Koskisen on aluksi vaikea päätellä, onko kyseessä sairas häiriköinti vai hiljaa kytevä vaara, kunnes naapureitaan terrorisoinut talokyttääjä löytyy asunnostaan surmattuna.

Koskinen-elokuva on Ruutu-alkuperäissarjan 2. kauden kolmannesta ja neljännestä jaksosta koostettu kokonaisuus, joka perustuu Seppo Jokisen kirjaan Viha on paha vieras. Ruudusta maksullisena löytyvä elokuva on nyt viikon ajan katsottavissa ilmaiseksi ISTV:ssä yllä olevassa videoruudussa. Elokuva on katsottavissa vain Suomesta.