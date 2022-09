Joan Collins, 89, paljasti ex-miehensä törkeät puuhat – halusi vaimonsa makaavan muiden kanssa rahasta

90 vuotta täyttävän Joan Collinsin muisti on kuin partaveitsi, kun hän kertoo uransa kohuista.

Ihmiset pitävät ylellisestä Joan Collinsista, vaikka he ymmärtävät, että glamour on vain illuusio, toteaa näyttelijä-kirjailija Joan Collins, 89, osuvasti tuoreessa This Is Joan Collins -dokumenttielokuvassa, jossa ruoditaan hänen pitkää uraansa.

Glamouria hänen elämänsä on ajoittain ollutkin mutta enimmäkseen aivan tavallista perhe-elämää, lapsineen ja rahahuolineen. Sujuva dokumentti on kuin saippuaoopperaa saippuaoopperatähdestä, mutta juuri sellaisena Collins on julkisuudessa esiintynyt.

Näin hehkeänä tähti poseerasi uimapuvussa vuonna 1954.

Clare Beavanin ohjaama dokumentti käy kohteen itsensä johdolla ja mitä ilmeisimmin tarkan valvonnan alla läpi näyttelijän vähintäänkin myrskyisät elämän käänteet. Hollywood-tähdeksi kutsuttu Collins on itse asiassa britti: hän on syntynyt 1933 Lontoossa ja täyttää ensi vuonna 90. Tähti tuntuu olevan edelleen todella hyvässä iskussa: muistikin leikkaa kuin partaveitsi!

Joan Collinsin nykyinen aviopuoliso on Hollywood-tuottaja Percy Gibson. Pari on kuvattu Lontoossa 2021.

Collinsista puhutaan usein kohutähtenä, mutta jos on elänyt miehistä ja vanhanaikaisista asenteista tiukasti kiinni pitävässä elokuva- ja tv-maailmassa hyvin itsenäisenä naisena jo yli 70 vuotta, kaikenlaista ehtii tapahtua.

Ensimmäinen kohu syntyi Collinsin ollessa vasta 17-vuotias näyttelijänalku. Hän tapasi Lontoossa itseään lähes tuplasti vanhemman, tunnetun irlantilaisen näyttelijän Maxwell Reedin. Parin suhdetta ja avioitumista seurattiin lehdissä tarkasti. Jälkeenpäin Collins kertoi Reedin raiskanneen hänet ensitreffeillä. Mies ehdotteli nuorikolleen myös tapaamisia vanhempien ja varakkaiden herrasmiesten kanssa, jotka olisivat valmiita maksamaan 1 000 puntaa yöstä. Tähän Collins ei suostunut. Ero tuli neljän vuoden avioliiton jälkeen.

Reedin lisäksi Collins on ollut naimisissa Anthony Newleyn, Ron Kassin ja Peter Holmin kanssa. Nykyinen aviomies on Percy Gibson. Miehiä hänen ympärillään on aina riittänyt. Collins käykin läpi Hollywoodin näyttelijöitä siihen tahtiin, ettei listasta taida puuttua yhtäkään nimitähteä.

USA:ssa hyvin alkanut elokuvaura kuitenkin tyssäsi nopeasti, ja Collins siirtyi tv-sarjojen näyttelijäksi. Amerikkalainen prime time -saippuasarja, rikkaista ja härskeistä kertova Dallas (1978–1991), oli hyvin suosittu ja sen suosiota yritettiin kampittaa hyvin samanlaisella sarjalla, Dynastialla (1981–1989).

Alexis oli julma ja laskelmoiva.

Se nousikin USA:ssa 1980-luvun puolivälissä katsotuimmaksi tv-sarjaksi, eikä vähiten Collinsin ansiosta. Hän näytteli pääosassa kovapintaista, laskelmoivaa ja kieroa Alexista.

Joan Collinsista tuli koko maailman tuntema supernarttu, jota ihailtiin mutta myös vihattiin. Jopa Donald Trump halusi mukaan Dynastiaan. Hän olisi omien sanojensa mukaan ollut upea rakastaja Alexisille, mutta jostain syystä osaa ei herunut.

