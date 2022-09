Tänään tv:ssä: Yksi Bond-seikkailuista sai kirotun elokuvan leiman – tähtinäyttelijän tapaturmille ei ollut tulla loppua

Quantum of Solace -elokuva on järjestyksessään toinen, jossa Daniel Craig astuu brittiagentti James Bondin saappaisiin.

Daniel Craig on nähty yhteensä viidessä James Bond -elokuvassa.

Suosikkiagentti James Bondin seikkailuja päästään jälleen seuraamaan tänä iltana, kun yksi elokuvasarjan tuoreimmista osista, Quantum of Solace, esitetään Nelosella.

Häikäilemätön liikemies Dominic Greene johtaa kansainvälistä terroristijärjestöä, Quantumia, rikoskumppaniensa kera. Taustalla pyörii salaliitto, jonka ultimaattisena tavoitteena on hallita ja kaupallistaa luonnonvarat juomavettä myöten.

Ja kukapa muu ihmiskunnan pulasta pelastaisi, kuin itse tähtiagentti James Bond.

Quantum of Solace ei vedä muille Bond-leffoille vertoja myyntimenestyksenä eikä rahareikänä, mutta yhdessä asiassa se onnistuu selättämään muut. Elokuva on ainakin tiettävästi Bond-näyttelijä Daniel Craigille se, jonka tekoprosessissa hän on onnistunut telomaan itseään eniten.

Daniel Craigin rinnalla elokuvassa näyttelee Olga Kurylenko.

Ensimmäiset kysymysmerkit kuvauksissa loukkaantumisesta heräsivät, kun Craig nähtiin elokuvan kuvausten aikaan käyttämässä toisessa kädessään kantosidettä, kertoo People. Taustalla oli näyttelijän mukaan häntä jo pidempään vaivannut repeämä olkapään kudoksissa.

Olkapää oli tykännyt Bond-näyttelijän stunteista kyttyrää, ja lopulta vaiva oli hoidettu leikkauksella kuntoon.

– Todennäköisesti ärsytin olkapäätä, kun hypin ympäriinsä Bond-elokuvissa, Craig kommentoi asiaa People-lehden mukaan.

– Operaatio ei ollut välttämätön, mutta jos sitä ei oltaisi tehty nyt, olisin saattanut tehdä seuraavassa elokuvassa jotain ja repiä olkapään sijoiltaan.

Olkapään loukkaaminen ei ollut ainoa asia, jonka vuoksi Craig joutui Quantum of Solace -kuvausten aikana leikkaukseen, kertoo CBC-uutissivusto. Craig nimittäin sai erään kanssanäyttelijän kengästä sellaisella voimalla, että hänen kasvonsa piti kursia kasaan kahdeksalla tikillä.

Näyttelijä kertoikin, että oli myöhemmin joutunut turvautumaan plastiikkakirurgiaan vaurioiden korjaamiseksi.

– Se oli tyhmä juttu, koska meidän piti lopettaa kuvaukset. Mutta minut ohjattiin mahtavalle plastiikkakirurgille, Craig kertoi CBC:n mukaan.

Vain noin viikko kului, ja uusi tapaturma sattui. Tällä kertaa leikkaushoitoa ei vaadittu, mutta muunlaista kursimista sen sijaan kyllä. Craig nimittäin onnistui tavalla tai toisella leikkaamaan sormestaan pään irti kesken kuvausten.

Kuten kuvitella saattaa, näky kuvauspaikalla ei ollut varsinaisesti kaunis. Vaikka Craig itse on jälkikäteen kommentoinut, että tapaus oli enemmän pikkujuttu kuin skandaali, oli koko työryhmä tapahtuneesta järkyttynyt.

Vaikka Craig haavoittui kuvauksissa moneen otteeseen, on hänet nähty James Bondin roolissa myöhemminkin.

– Verta vuoti paljon. Kuvaukset pysäytettiin ja kaikki huusivat ”Voi luoja! Hän leikkasi sormensa irti!”. Sormea yritettiin etsiä, mutta sitä ei koskaan löydetty, näyttelijä kuvaili tilannetta People-lehdelle.

Viimeistään tässä vaiheessa jatkuvat sattumukset alkoivat jo toden teolla kummastuttaa työryhmää. Craigin stunteista, etenkin niistä epäonnistuneista, koko Bond-sarja sai Daily Mailin mukaan äkkiä erikoisen maineen.

– Jotkut alkoivat uskoa, että elokuva on kirottu.

Jatkuvat loukkaantumiset eivät ole ainoa asia, joka erottaa Quantum of Solace -elokuvan muista sarjan leffoista. Se on yksi harvoista elokuvista, joissa Bondin suusta ei kuulla legendaarista ”Bond, James Bond” -vuorosanaa, eikä kiireisellä agentilla ole toiminnantäyteisessä elokuvassa aikaa myöskään totutuille seksikohtauksille.

Quantum of Solace Nelosella torstaina klo 22.05.

