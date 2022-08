Elvis-elokuvan pääosa vei viikoksi sänkyyn, kun nuoren tähden keho romahti – mukana Oscar-veikkauksissa

Elvistä uudessa elämä­kerta­elokuvassa näyttelevälle Austin Butlerille povataan jo Oscar-ehdokkuutta. 31-vuotias nouseva tähti uppoutui rooliin täysin kahdeksi vuodeksi – eikä tunnistanut sen jälkeen enää itseään.

Lokakuussa 1954 everstiksi itseään kutsuneelle Tom Parkerille tuli kesken lounaan tulipalo­kiire.

Hänen ystävänsä Oscar Davis oli nähnyt 19-vuotiaan Elvis Aaron Presleyn vetävän Tennesseen Memphisissä paikallisen kuppilan täyteen ilta toisensa jälkeen. Naiset kirkuivat nähdessään lavalla nuorukaisen lanneliikkeet.

– That’s all right, mama eli kaikki hyvin, äiti, meni laulu, joka sai yleisönsä lakoamaan.

Parker halusi etsiä naisia villinneen miehen siltä istumalta käsiinsä. Tuloksena oli kauaskantoinen managerisopimus ja kumppanuus, joka kiidätti Elviksen jättisuosioon – ja lopulta, osittain Parkerin ahneuden ja peliriippuvuuden takia, myös tuhoon.

Elämäkerta­elokuva Elvis kuvaa legendaarisen laulajan uraa ensihetkistä traagiseen loppuun asti. Se on elokuva­musikaalista Moulin Rouge (2001) ja klassikko­sovituksesta The Great Gatsby – Kultahattu (2013) tunnetun australialais­ohjaajan Baz Luhrmannin villi visio, jossa yltäkylläisen spektaakkelin lisäksi korostuu Parkerin ja Elviksen keskinäinen riippuvuus­suhde.

Elokuva painottaa Parkerin häikäilemättömyyttä, jolla tämä muovasi Elviksestä ensin rock’n’roll-lavojen kiihottajan, sitten Hollywoodin musiikki­elokuvien tähden ja lopulta Las Vegasin yökerho­viihteen kuninkaan.

Luhrmannin tarinan mukaan Elvis oli viimeisinä vuosinaan käytännössä uhkapeli­riippuvaisen managerinsa pelivelkojen elävä pantti, jota Parker ei päästänyt Elviksen toivomille esiintymis­matkoille muihin maihin.

Elvis kuoli 45 vuotta sitten, elokuussa 1977, jolloin hän oli vain 42-vuotias. Suoratoisto­palvelun puolella elokuva saa ensi-iltansa perjantaina 2. syyskuuta.

Vuonna 1955 Elvis Presley oli matkalla suosionsa huipulle ja elätti itsensä keikkailulla.

Kertojana on luihua Parkeria näyttelevä Tom Hanks, mutta ennen kaikkea elokuva on Elvistä eri-ikäisinä näyttelevän, verraten tuntemattoman Austin Butlerin suuri läpimurtotyö.

Rooli maailman tunnetuimpiin kuuluvana legendana vaati 31-vuotiaalta amerikkalais­näyttelijältä paljon. Butler on kertonut uppoutuneensa rooliin niin täydellisesti, että laittoi oman arkielämänsä sivuun kahdeksi vuodeksi.

– En nähnyt perhettäni. En nähnyt ystäviäni. En tavannut ketään sen kahden vuoden aikana, kun kuvasin elokuvaa tai työstin roolia, Butler kuvaili Collider-verkkojulkaisulle.

– Kun kuvaukset päättyivät, en oikein tunnistanut itseäni. Se oli todella kummallista.

Panostaminen kannatti: maailman­ensi-iltansa Luhrmannin elokuva sai toukokuun lopussa Cannesin arvostetulla elokuva­festivaalilla. Yli 277 miljoonan euron lipputuloilla se on kahden esityskuukauden jälkeen maailman­laajuisesti tämän vuoden 11. tuottoisin elokuva.

Suomenkin kankailla elokuva on ehtinyt kerätä tähän mennessä yli 120 000 katsojaa, mikä on kesäkuukausina ensi-iltansa saaneelle elämäkerta­draamalle kova tulos.

Nyt Butlerille povataan kauaskantoisimmissa spekulaatioissa jo Oscar-ehdokkuutta.

Elvis-elokuvassa manageri ”Eversti” Parker kuvataan luihuna huijarina. Roolissa nähdään Tom Hanks. Oikealla Elvistä näyttelevä Austin Butler.

Elviksen manageri, hollantilaissyntyinen Tom Parker, vainusi tähtensä lahjakkuuden varhain.

Kitaraa ja pianoa soittava Butler aloitti lapsinäyttelijänä 2000-luvun puolivälissä, jolloin hän esiintyi ensin nuorten­sarjoissa (kuten Hannah Montanassa), sitten Arrow’n kaltaisissa nuorten aikuisten sarjoissa. Monet näistä osista rakentuivat puhtaasti Butlerin ulkonäön ympärille.

– Hieman häpesin joitakin roolejani – mutta jostainhan kokemusta oli saatava, Butler kuvaili Vogue-lehdelle.

– Päätin suhtautua jokaiseen saamaani rooliin oppimismahdollisuutena.

Vuonna 2019 ensi-iltansa sai Quentin Tarantinon Hollywood-satiiri Once Upon a Time... in Hollywood, jossa hänellä oli pikkurooli sarjamurhaaja Charles Mansonin kulttiin kuuluneena Tex Watsonina.

Broadway-kokemusta – ja kriitikoiden kehuja – Butler sai 2018 kosolti näyteltyään Denzel Washingtonin kanssa Eugene O’Neillin klassikko­näytelmässä Jäämies tulee.

Elviksen näyttelemistä Butlerille ehdotti hänen tuolloinen tyttöystävänsä, näyttelijä Vanessa Hudgens, kun Butler hyräili autossa radiosta kuultua Elviksen joulukappaletta Blue Christmas.

Jim Jarmuschin ohjaamassa The Dead Don’t Die -satiirissa (2019) Austin Butler esitti zombien uhriksi joutuvaa Jackia.

Koe-esiintymistä varten Butler kuvasi kaksi videota. Ensimmäisellä hän esitti Love Me Tenderin, mutta se kuulosti hänestä itsestäänkin vain Elviksen imitoimiselta.

Toisen hän nauhoitti keskellä yötä herättyään painajaiseen, jossa hänen kuollut äitinsä oli kuolemassa uudestaan. Elviksen lailla myös Butler oli menettänyt äitinsä 23-vuotiaana.

– Olin harjoitellut Unchained Melodya jo jonkin aikaa, mutta olin aina esittänyt sitä ikään kuin rakastetulle. Sinä yönä lauloin sen äidilleni. En yrittänyt näyttää ja kuulostaa Elvikseltä. En yrittänyt mitään muuta kuin tulkita tunteitani ja laulaa, Butler muisteli Voguelle.

– Oi rakkauteni, rakkaani, olen janonnut kosketustasi pitkän, yksinäisen ajan, kuuluivat koskettavat sanat.

Luhrmann vakuuttui, mutta antoi roolin Butlerille vasta viiden kuukauden jälkeen. Tuona aikana kaksikko kävi päivittäin läpi käsikirjoitusta ja Elviksen kappaleita.

Butlerin tulkitsema surumielinen Unchained Melody teki epäilemättä vaikutuksen myös Luhrmanniin: elokuvassa se kuullaan erittäin koskettavalla hetkellä, oikean Elviksen esittämänä.

Kun Tom Hanksilla todettiin koronatartunta juuri ennen kuvausten alkua maaliskuussa 2020, tuotanto pistettiin kuitenkin kuukausiksi jäähylle.

Priscilla-vaimoa näyttelee elokuvassa Olivia DeJonge.

Priscilla ja Elvis Presley vihittiin Las Vegasissa toukokuussa 1967. Avioliitto kesti kuusi vuotta.

Butler päätti käyttää ajan hyväkseen, jäi Australiaan ja uppoutui entistäkin syvemmälle Elvikseen. Puolen vuoden tauon aikana hän tutki muun muassa Elviksen äänenkäyttöä eri vuosikymmenillä, liikkeitä ja eleitä.

– Koko mesta näytti kuin se olisi rikosfilmistä, jossa seinille pistetään valokuvia, nauhoja ja kaikkea sellaista, Butler kuvaili Voguelle.

– Joinakin päivinä olin yksinäinen, ja välillä kolme kuukautta meni ilman yhtäkään halausta. Se oli rankkaa.

Hermostunutta nuorta näyttelijää helpotti Hanksilta saatu vinkki siitä, miten säilyttää järki kaiken hulinan keskellä.

– Hanksin neuvo oli yksinkertainen: hän itse pyrkii lukemaan joka päivä jotain sellaista, mikä ei liity millään lailla tekeillä olevaan rooliin, Butler paljasti GQ-lehdelle.

Rooli vaati silti veronsa: kuvausten päätyttyä Butler heräsi tuskissaan neljältä yöllä. Sairaalaan kiidätetyllä näyttelijällä todettiin virus, joka aiheutti umpisuolen tulehtumisen kaltaisia vatsakipuja. Lääkäri määräsi petiin viikoksi.

– Kuvausten päätyttyä kehoni päätti sammuttaa itsensä, Butler summasi GQ:lle.

Viimeisinä elinvuosinaan 1970-luvulla Elvis oli Las Vegasin kasinohotellin vetonaula. Elvis kuoli 45 vuotta sitten, 16. elokuuta 1977.

Mutta onko tarina Parkerin ja Elviksen hyväksikäyttöä lähentelevästä managerisuhteesta totta?

Hollantilaissyntyisen Tom Parkerin – jonka alkuperäinen nimi oli Andreas van Kuijk – elämäkerran kirjoittanut Alanna Nash on todennut elokuvan liioittelevan, kun se painottaa Elviksen idoleina olleen vain mustia muusikoita. Tämän hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä Luhrmannin nykynäkö­kulmasta käsin.

Parkerista elokuva antaa Nashin mielestä sen sijaan liian yksioikoisen kuvan pelkkänä roistona.

– Eversti oli monitahoinen hahmo, ja vaikka hän aina vei liian paljon Presleyn rahoista, hän teki tämän puolesta monia järkeviäkin päätöksiä. Luhrmann ei missään nimessä ole kohdellut häntä reilusti, Nash tiivisti Variety-lehdelle.

Elvis, perjantaista 2.9. alkaen suoratoistopalvelu HBO Max.

