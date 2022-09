Selviytyjien heimoneuvostosta kehkeytyi käsittämätön soppa – putoaja purskahti lohduttomaan itkuun: tiesi heti, kuka oli todellinen käärme

Varo juonipaljastuksia! Selviytyjät Suomi -sarjan toisessa jaksossa lähetettiin jälleen yksi kilpailija kotimatkalle. Putoaminen oli hänelle valtava pettymys, joka purkautui lohduttomana itkuna.

Selviytyjät Suomi -sarjan toisessa jaksossa koskemattomuuskilpailun hävisi konkareiden heimo Timur. Baratin tulokkaat peittosivat heimon ensin täpärästi palkintokisassa ja lopulta myös tiukille menneessä koskemattomuuskisassa. Timur joutui heimoneuvostoon ensimmäistä kertaa, mutta tilanne oli tuttu sen jäsenille jo aiemmilta kausilta.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Ennen ensimmäistä heimoneuvostoa leirissä alkoi valtava kuhina. Ilmoille heiteltiin vuorotellen liki kaikkien heimolaisten nimiä, mutta lopulta kahtia jakautunut heimo päätti, että se antaisi äänensä luultavasti Joalinille, Karoliinalle ja Nikolle. Helmerin ja Joalinin liiton ajatuksena oli jakaa äänet Karoliinan ja Nikon välille niin, että toinen heistä tippuisi, vaikka toisella olisi koskemattomuusamuletti.

Lopulta Joalinin ja Helmerin juoni mureni kuitenkin käsiin, ja Joalin joutui yllättäen kotimatkalle todelliseksi sopaksi muuttuneessa heimoneuvostossa. Kolme heimon jäsentä äänesti Joalinia, kaksi Nikoa ja loput Karoliinaa.

Karoliinan pelasti hänen löytämänsä koskemattomuusamuletti, jonka hän ilmoitti käyttävänsä itseensä. Virpi päätti puolestaan kaikkien yllätykseksi jättää äänestämättä ja käyttää sen sijaan kohtalon noppansa, joka olisi voinut tuoda myös hänelle koskemattomuuden. Onni ei kuitenkaan suosinut Virpiä ja hän menetti ainoastaan äänensä. Virpi ei lopulta saanut äänestyksessä ainuttakaan ääntä.

Joalin uskoi pääsevänsä kisassa huomattavasti pidemmälle, joten putoaminen oli hänelle iso pettymys.

Putoaminen kisasta jo sen alku metreillä oli Joalinille valtava shokki. Hän hautasi kasvonsa käsiinsä ja purskahti lohduttomaan itkuun Juuso Mäkilähteen sammuttaessa hänen soihtunsa. Selviytyjät Pohjola -kisassa Joalin pääsi lähes finaaliin saakka, mutta nyt hän joutui jättämään kisan jo toisena.

– Mä tulin tänne voittamaan ja nyt mä oon toka, joka lähti. Kyllä se ottaa aika koville, Joalin parkaisi itkien.

Selviytyjät Suomi -lehdistötilaisuudessa Joalin paljasti IS:lle, että hänen pahin pelkonsa toteutui viidakossa. Käärmeitä ja viidakon olosuhteita enemmän hän pelkäsi sitä, että Pohjola-kaudelta tutut Karoliina ja Niko saapuisivat myös viidakkoon.

– Kun kävelin lentokentälle ja näin heidät siellä, mietin, että voinkohan vielä kääntyä takaisin, Joalin sanoi.

Etenkin Karoliina huolestutti Joalinia heti.

– Olemme hyvissä väleissä, mutta pelasimme aiemmin toisiamme vastaan. Tiesin, että hän ainakin haluaa minut heti pois.

Pudonneen tilityksessä Joalin avautuu lisää putoamisestaan. Hän myöntää, että se otti todella koville.

– Otin häviön kovin. Nytkin pidättelen itkua koko ajan. Teki vaan mieli juosta viidakkoon, koska ärsyttää, että tämä ois voinut mennä enemmän niin kuin suunniteltiin, mutta sitten yksi pieni moka ja siinä oli mun matka, järkyttynyt Joalin kertoo.

Joalinin mukaan ratkaisevaa oli se, että hänen kovin liittolaisensa Helmeri meni luottamaan Viiviin, joka oli todellisuudessa yksi heimon suurimmista käärmeistä.

– Tyyliin tuntia ennen kuin lähdettiin heimoneuvostoon Helmeri oli päättänyt mennä kertomaan Viiville meidän suunnitelmat. Vaikka Viivi oli Karon ja Nikon joukossa ja oltiin sovittu, että niille ei kerrota. Helmeri selvästi luottaa tosi helposti ihmisiin, Joalin kertoo pettyneenä.

– Viivihän on isoin käärme tuolla. Se on hiljainen, juttelee kaikille ja on ihana. Mutta se on niin käärme.

Joalinin mukaan Viivi on leirin pahin käärme.

Joalinin itkusta ei meinaa tulla loppua edes hotellilla. Kun hän saa matkalaukkunsa, purkautuvat kyyneleet jälleen.

– Tää tuntuu siltä, että sitten kun avaan tän, sit se on päättynyt. En haluaisi päästää irti. Tekisi vaan mieli herätä, ja tää kaikki on ollut vaan unta ja heimoneuvosto on tänään illalla, kaikki menee hyvin ja Helmeri ei mene avaamaan suutaan, mutta ei, se on ohi. Mun on vaikea myöntää se itselleni.

– Nyt kun avaat tämän matkalaukun, niin et ole heräämässä unesta, vaan tämä on nyt tässä.

Joalin oli yksi Selviytyjät Pohjola -kauden kovimmista kilpailijoista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hän oli erittäin lähellä päästä kisan finaaliin, mutta tulenteko koitui lopulta hänen kohtalokseen. Malesiasta Joalin lähti hakemaan voittoa, joka lipsahti viimeksi niin täpärästi hänen hyppysistään.

Aikaisempi kokemus Selviytyjistä teki Joalinin mielestä osallistumisesta tällä kertaa haastavampaa, sillä hän oli alusta asti monen silmätikkuna.

– Oli pakko alkaa heti pelata, vaikka en olisi halunnut. Olisin halunnut ottaa rauhallisemmin, mutta ihmiset olivat jo nähneet miten pelaan, niin se oli vähän pakko, Joalin sanoi IS:lle.

Pudonneen tilityksessä Joalin kuitenkin toteaa, ettei hän kadu sitä, että hän lähti uudelleen mukaan kisaan. Hän kuitenkin kokee, että ensimmäinen kerta oli huomattavasti helpompi ja mukavampi.

– Kyllä mä mietin, miksi lähdin uudestaan, kun eka kausi meni niin hyvin. Se oli ihanaa ja paljon helpompaa ensimmäisellä kerralla. Paljon ihanampaa. Kaikki oli uutta eikä tiedä, mitä tapahtuu, mutta nyt kun tietää ja kaikki muutkin ympärillä tietää, niin on se aika raakaa, Joalin toteaa.

Joalin lähettäisi heimolleen yksinkertaiset terveiset: älä luota kehenkään.

– Helmerille sanoisin, että ole varovainen. Se on fiksu. En tiedä miksi hän ei käyttänyt aivojaan, kun hänen olisi pitänyt.

Selviytyjät Suomi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaisin klo 19.30.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.