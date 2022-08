Tästä syystä J.K. Rowling loisti poissaolollaan Harry Potter -dokumentissa – kohuttu kirjailija lyö nyt faktat pöytään

Sosiaalisessa mediassa spekuloitiin, ettei Rowling olisi ollut tervetullut dokumenttiin. Nyt Rowling rikkoi hiljaisuuden ja kommentoi asiaa itse.

J.K. Rowling on kohdannut viime vuosina rutkasti kritiikkiä mielipiteidensä vuoksi.

Harry Potter -kirjasarjan luojaa J.K. Rowlingia ei nähty vuodenvaihteessa julkaistussa Harry Potter 20-vuotisjuhla: Paluu Tylypahkaan - dokumenttielokuvassa, jossa elokuvien tekijät kohtasivat toisensa ja muistelivat kulissien takaisia tapahtumia.

Sosiaalisessa mediassa spekuloitiin, että Rowlingia ei haluttu kutsia mukaan hänen mielipiteidensä ja niiden vuoksi saamansa negatiivisen julkisuuden vuoksi.

Lauantaina Rowling vieraili britannialaisen Virgin Radion vieraana ja paljasti toimittaja Graham Nortonille, miksi hän ei esiintynyt dokumentissa. Rowling paljastaa, että häntä kyllä pyydettiin mukaan, mutta hän päätti kieltäytyä.

– Ajattelin, että siinä on kyse enemmän elokuvista kuin kirjoista, kuten olikin, Rowling sanoo ja lisää, ettei kukaan estänyt häntä osallistumasta, vaan se oli hänen oma päätöksensä.

Asiasta uutisoivat muiden muassa People- ja Mirror-lehdet.

Harry Potter -elokuvien tähdet kohtasivat 20 vuotta elokuvasarjan alkamisen jälkeen dokumenttielokuvan kuvauksissa.

Rowling on saanut mielipiteidensä vuoksi osakseen rajua kritiikkiä erityisesti sosiaalisessa mediassa viime vuosina, ja häntä on syytetty muun muassa transfobiasta.

Rowling on kritisoinut Skotlannissa edennyttä uutta translakia, joka helpottaisi transsukupuolisten ihmisten sukupuolen virallistamista.

Rowling aiheutti myös kohun twiitillään, joka liittyi kuukautisiin. Rowling oli törmännyt artikkelissa ilmaisuun ”ihmiset, jotka menstruoivat”.

– Olen varma, että tuollaisille ihmisille oli joku termi... Joku auttakaa, Rowling kirjoitti mitä ilmeisimmin sarkastisesti.

Kirjailija jatkoi vielä ”muistellen” naista muistuttavia sanoja. Seuraavaksi hän jatkoi viestiketjulla, joka pureutui biologiseen sukupuoleen. Rowling perusteli sukupuolta sillä, että seksuaalinen suuntautuminenkin määräytyy biologisesti.

– Tunnen ja rakastan transihmisiä, mutta sukupuolikonseptin hävittäminen vie monelta tavan käsitellä heidän elämäänsä merkityksellisesti, Rowling kirjoitti.

Rowling jatkoi, että hän vastustaa transihmisten syrjintää.

– Samaan aikaan minun elämäni on muovautunut naisena olemisen kautta. Sen ääneen sanominen ei ole mielestäni vihamielistä, Rowling kirjoitti AP:n mukaan.

Rowling kirjoitti kohun jälkeen blogissaan, että on saanut mielipiteidensä vuoksi valtavasti nettivihaa ja myös uhkauksia. Hän pitäytyy silti mielipiteissään sanoen, että hän puolustaa sananvapautta.

New York Times kirjoitti vuonna 2020, että jopa kovan luokan Potter-fanit ovat kääntäneet selkänsä Rowlingille. Osa haluaa jatkaa Harry Potter -maailman fanina häivyttäen Rowlingin siitä, osa faneista on ilmoittanut lopettavansa Potter-tuotannon kuluttamisen kokonaan. The Atlantic -aikakausijulkaisun mukaan myös Harry Potterin suurimmat fanisivustot ovat irtautuneet Rowlingista.