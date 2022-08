Hittiohjelman tähti jättää suosikkisarjan yllättäen – huhujen mukaan kulisseissa kiehahti jo kauan sitten

HBO:n hittisarja Euphoria rikkoi toisella kaudellaan katsojaennätyksiä. Silti sarjan tähti Barbie Ferreira poistuu sarjasta kahden tuotantokauden jälkeen.

Euphoria on yksi HBO:n suosituimmista sarjoista.

HBO:n hittisarja Euphorian yksi tähdistä jättää hurjaa suosiota nauttineen sarjan yllättäen.

Hollywood Reporterin mukaan Kat Hernandezia näytellyt Barbie Ferreira poistuu sarjasta kahden tuotantokauden jälkeen. Ferreira kertoi asiasta Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa.

– Neljä vuoden ajan olen saanut esittää erityisintä ja mystisintä hahmoa Katia. Joudun jättämään hänelle kyynelien värittämät hyvästit, Ferreira kirjoitti päivityksessään, jonka taustalla oli toisen sarjan näyttelijän, Hunter Schaferin taideteos.

Barbie Ferreiran näyttelemä Kat Hernandez puhkeaa sarjan myötä kukkaan.

– Toivon, että monet teistä ovat nähneet itsenne hänessä, ja että hän toi teille iloa sillä matkalla, minkä hahmo kävi läpi. Välitin kaiken rakkauteni häneen ja toivon, että pystyitte tuntemaan sen. Rakastan sinua, Katherine Hernandez, Ferreira jatkoi.

Kat Hernandezin hahmo on sarjan alussa ujo teinityttö, mutta puhkeaa kahden tuotantokauden myötä kukkaansa niin seksuaalisuutensa kuin itseilmaisunsa kautta. Sarjan ensimmäisellä kaudella kukaan koulussa ei huomaa Katia, mutta hän löytää ystäväpiirinsä internetistä. Samalla hän alkaa myös kuvata anonyymisti seksuaalista sisältöä nettiin ja saa paljon faneja erityisesti miehistä.

Hollywood Reporterin mukaan huhuja Ferreiran ja sarjan tuotannon sapeleiden kalistelusta oli jo kauan aikaisemmin.

The Daily Beast uutisoi viime helmikuussa, kuinka Ferreira ja sarjan luoja Sam Levinson väitetysti olisivat ottaneet yhteen kakkoskauden kuvauksissa, ja Ferreira olisi poistunut kuvauspaikalta. Monet fanit myös syyllistivät tuotantoa siitä, että Ferreiran osuus toisella kaudella oli huomattavasti vähentynyt.

Barbie Ferreiran kerrotaan ottaneen yhteen sarjan luojan Sam Levinsonin kanssa.

Näyttelijät tekivät Daily Beastin mukaan myös useita valituksia näyttelijöiden ammattiliitto SAG-AFTRA:lle (The Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) pitkistä kuvauspäivistä, sekä ateria- ja wc-taukojen puutteesta.

HBO vastasi valituksiin tuolloin tiedotteessaan, ettei ole harvinaista, että draamasarjoissa on monimutkaisia ​​kuvauksia. Tuotantoyhtiö totesi myös, ettei virallisia tiedusteluja tai valituksia esitettyjä ongelmia kohtaan koskaan esitetty.

Ferreira ei kuitenkaan ilmoituksessaan sen suuremmin avannut sarjasta poistumisensa syytä.

Näyttelijä on esiintynyt Euphorian lisäksi HBO:n sarjassa Divorce ja Apple TV:n komediassa The Afterparty ja kauhuelokuvassa Nope.

Euphoriassa seurataan teinien tapahtumarikasta arkea.

Euphoria on HBO:n uusi, visuaalisesti upeaksi kuvailtu tv-sarja, joka kertoo East Highlandissa asuvista amerikkalaisteineistä. He bilettävät, juovat, käyttävät huumeita, harrastavat seksiä ja yrittävät löytää rakkautta.

Sarjassa seurataan muutaman päähahmon elämää parisuhteiden, seksikokeilujen, traumojen ja addiktioiden ympäröimänä, ja ohjelmaa on myös kuvailtu keskustelupalstoilla brittiläisen Skins-teinisarjan (2007–2013) seuraajaksi.

Sarja rikkoi HBO:n katsojaennätyksiä. Toisen kauden ensimmäistä jaksoa katsoi jopa 2,4 miljoonaa ihmistä, kertoi tammikuussa Variety-lehti.

Katseluluvut nousivat Varietyn mukaan yhdeksän kertaa korkeammiksi kuin ensimmäisen kauden ensi-illassa, ja neljä kertaa suuremmiksi kuin ensimmäisen kauden finaalijaksossa.