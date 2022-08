Cameron Diaz jätti Hollywoodin hyvästä syystä – elää nyt täysin erilaista arkea kaukana parrasvaloista

Ikinuori blondi leveän hymyn kera – kaikki tietävät Cameron Diazin. Mutta minne tähti katosi elokuvakankailta?

Näyttelijä Cameron Diazia on kuvailtu yhdeksi planeettamme kuuluisimmista ihmisistä. Diaz astui aikanaan parrasvaloihin kuin tyhjästä – ja poistui niistä lähes yhtä äkillisesti.

Elokuisessa Kaliforniassa tasan 50 vuotta (30.8.1972) sitten syntynyt Diaz kävi samaa Long Beachin koulua kuin tuleva räppäri Snoop Dogg. Hän esiintyi cheerleaderina, tappeli poikien kanssa ja tutustui julkisuuteen jo pitkänhuiskeana 16-vuotiaana valokuvamallina. Pian hän tutustui myös Hollywoodiin.

Jim Carrey -elokuvan The Mask – naamio (1994) rooli näytti Diazille filmitaivaan merkit, ja nuori neito tiesi heti, mitä hän tahtoi. Tulokas halusi oppia näyttelemisestä kaiken ja valikoi pienempiä indiefilmejä opetteluun. Vuonna 1998 pankki räjähti Sekaisin Marista -elokuvalla.

Sekaisin Marista oli Cameron Diazin suuri läpimurto.

Cameron Diaz kulutti ahkerasti punaisia mattoja 25 vuoden ajan, ja siksi hänen vetäytymisensä hätkähdytti.

Diazin seurustelukumppaneista moni on tuttu julkisuudesta. Matt Dillon mokasi kiinnostumalla Mariah Careysta, ja Diaz on heilastellut myös Jared Leton, Vince Neilin ja George Clooneyn kanssa.

Uran kanssa oli vakaampaa: Diazin tilipussi paisui leffa leffalta. Shrek-ääniroolien (2001–2009) ja Charlien enkeleiden (2000–2003) jälkeen palkkiopyyntö liikkui jo 15 miljoonassa dollarissa. Elokuvat Vanilla Sky (2001) ja Gangs of New York (2002) niittasivat Diazin havitelluimpien ja parhaiten palkattujen joukkoon.

Lopulta Diaz ansaitsi jopa 42 miljoonaa dollaria yhdestä elokuvasta. Hän kuvasi filmin Bad Teacher (2011) miljoonalla, mutta diiliin kuului prosentti elokuvan kassamyynnistä.

Justin Timberlake vei Diazin sydämen vuonna 2003. Neljän vuoden seurustelun jälkeen Diaz oli kuitenkin sitä mieltä, ettei hän ollut valmis sitoutumaan. Huhut puhuivat, että Diaz oli mustasukkainen muun muassa Scarlet Johanssonille, joka kuului Timberlaken ystäväpiiriin.

Charlien enkelit -elokuvan (2000) tähdet Drew Barrymore, Cameron Diaz ja Lucy Liu.

Kainalossa piipahtivat Jude Law ja Keanu Reeves, kunnes vuonna 2015 Diaz rakastui tosissaan ja meni naimisiin kitaristi Benji Maddenin kanssa.

Vuonna 2018 Diaz ilmoitti virallisesti lopettaneensa näyttelemisen etsiäkseen rauhaa ja kontrollia elämäänsä. Kesäkuussa kuultiin kuitenkin uutinen paluusta: Diaz on lupautunut Netflixin uuteen toimintakomediaan Back in Action.

Diaz ja Madden toivoivat lasta suhteensa alusta saakka, ja Raddix-tytär syntyi lopulta sijaissynnytyksen kautta vuonna 2019. Diaz oli tuolloin 47-vuotias.

Diazilla on niin kuubalaisia kuin saksalaisia juuria vanhempiensa kautta. On sanottu, että tapahtuipa mitä tahansa, on Cameronilla aina jalat maassa. Hän ei ota elämää liian vakavasti, eikä hän omasta mielestään ole kadonnut minnekään.

Cameron Diaz piipahti juhlistamassa ystäväänsä Lucy Liuta Drew Barrymoren kanssa, kun Liu sai tähden Hollywood Boulevardille 2019.

Viisikymppinen Diaz vain elää nyt elämänvaihetta, johon kuuluu hänelle kaikkein tärkeimpiä asioita. Niitä ovat perhe, matkustelu ja ystäväillalliset. Diaz on kirjoittanut elämänviisauskirjoja kehopositiivisuudesta, ikääntymisestä ja luonnonsuojelusta.

Lisäksi hän on juonut viiniä! Avaline-viinibrändi kuuluu Diazin uusimpiin aluevalloituksiin, ja ex-näyttelijä matkusteli Ranskassa ja Espanjassa opiskelemassa viininteon saloja.

Hän on kuvaillut, että kirjoittaminen ja viinibisnes sopivat näyttelemistä paremmin perhe-elämän oheen – eikä myöskään meikkiä tarvitse niin paljon!

