On tunnettu ja ikävä tosiasia, että valtavirrasta poikkeava ulkonäkö kerää katseita ja saa ihmiset tuijottamaan. Tämän joutuu kokemaan myös R.J. Palacion menestysromaaniin perustuvan Wonder-elokuvan 10-vuotias päähenkilö Auggie, jolla on Treacher-Collinsin syndrooma. Palacio sai idean kirjaansa vietyään jäätelölle pienen poikansa, joka oli alkanut itkeä nähtyään ulkona pojan, jolla oli kyseinen oireyhtymä.

Sydäntä lämmittävässä draamassa epämuodostuneiden kasvojen kanssa syntyneelle Auggielle on tehty kymmeniä eri leikkauksia, joiden jälkeenkin hän erottuu armottomasti joukosta. Aiemmin kotikoulussa oppineen Auggien on kuitenkin tullut aika aloittaa oikea koulu.

Tukena on rakastava perhe. Vanhempia näyttelevät Julia Roberts ja Owen Wilson, isosiskoa Izabela Vidovic. Auggieta esittää vuoden 2015 Room-elokuvasta tuttu, roolia varten maskeerattu lahjakas lapsinäyttelijä Jacob Tremblay, joka tekee jälleen vahvan roolityön.

Kanadalainen Jacob Tremblay on tätä nykyä 15-vuotias.

Koulun hyväntahtoisesta rehtorista (Mandy Patinkin) huolimatta Auggie joutuu silmätikuksi ja kiusaamisen kohteeksi.

Lapset voivat olla julmia, ja Wonder muistuttaakin, kuinka heidän olisi tärkeää saada aikuisilta eväitä ymmärrykseen ja empaattisuuteen erilaisuutta kohdatessaan. Kiusaamisen vastaisen kasvutarinan sanoma onkin juuri suvaitsevaisuudessa ja kiltteydessä.

Pojan isää näyttelee Owen Wilson.

Kaikkiaan Wonder on tunteellinen hyvän mielen elokuva, jossa ei mennä syvään päätyyn vaikean asian kanssa vaan turvallisemman ja helpomman linjan kautta, mutta koskettava se on siltikin. (109)

Perhedraama ★★★ 1/2

