Selviytyjät-kilpailijat ajautuvat epätoivon partaalle heti ensimmäisenä iltana – edessä kammottava yö

Varo juonipaljastuksia! Selviytyjät-kilpailijoiden ensimmäinen yö on kammottava, sillä heimo ei saa rakennettua majaa ilman kunnollista suunnitelmaa ja johtajaa.

Selviytyjät Suomi -sarjan uusi tuotantokausi alkaa sunnuntaina vauhdikkaasti keskellä Malesian viidakkoa. Mukana on tällä kertaa joukko kisassa aiemmin nähtyjä konkareita sekä aivan uusia, julkisuudesta tuttuja kasvoja, jotka kilpailevat ensi kertaa Selviytyjissä.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Kilpailijat jaetaan aluksi kahteen heimoon: konkareihin ja tulokkaisiin. Molemmat muuttavat omille saarilleen, joilla edessä on majan ja leirin rakentaminen.

Tulokkaiden heimolla kisa ei lähde kovin mallikkaasti käyntiin, sillä hyvin pian käy selville, etteivät he millään ehdi saada leiriä pystyyn ennen ensimmäistä yötä. Heimon toiminta on kaoottista ja kilpailijat poukkoilevat saarellaan ympäriinsä saamatta mitään aikaan.

– Mun mielestä kannattaisi ehkä eka tutkia tää koko ranta, muusikko Leo Stillman ehdottaa.

– No niin, siellä ruvettiin jo rakentamaan, Miss Suomi Essi Unkuri sanoo samalla.

– Siinä ei paljoa odoteltu, hän jatkaa.

Majanrakennuspuuhiin ryhtyvät muun muassa thainyrkkeilijä Pok Biil, joka vaikuttaa olevan saarella kuin kotonaan sekä radiojuontaja Tommi Manninen ja ex-jääkiekkoilija Sami Helenius.

– Kerätään kaikkea hyödyllistä ja mietitään yhdessä mitä tehdään. Aurinko laskee tosi nopeasti, niin tässä tulee vähän kiire, Pok sanoo.

Viidakossa liikkuminen pelottaa ensikertalaisia, sillä kaikkialla kuhisee käärmeitä ja ötököitä. Pok kertoo jännittävänsä pusikossa enemmän kuin nyrkkeilyotteluissaan, ja Big Brotherista tuttu Jasmiina Yildiz, Salatut elämät -tähti Juulia Korpinen ja Essi Unkuri pelkäävät mennä puiden alle hakemaan palmun oksaa.

– Sinne ei voi mennä, he parkaisevat.

Leo Stillman ja Pok Biil häärivät ahkerasti leirissä, mutta mitään ei silti tapahdu.

Puuhastelu jatkuu, mutta mitään ei silti tapahdu. Heimolaiset tajuavat, ettei heillä ole aavistustakaan siitä, miten maja kannattaisi rakentaa.

– Suurin osa ei tiennyt yhtään, mitä pitäisi lähteä tekemään. Mä ainakin kuljin vaan ihan kädettömänä ja mietin, että mitäs lähtisin tekemään ja miten olisin hyödyllinen, etten näytä heti siltä, että en osaa tehdä tällä mitään, Essi myöntää.

Moni huomaa nopeasti, ettei saari tarjoa kovin hyviä puitteita elämiselle.

– Ensivaikutelmat saaresta on, että tää on aika kälynen. Mä sanon, että tämä on kuin Malesian Kontula. Täällä on tosi vaikea löytää mitään materiaalia, majanrakennus on ihan perkeleen vaikeaa, Jasmiina täräyttää.

Kun pimeä alkaa laskeutua, alkavat myös hermot kiristyä. Kaikki puhuvat päällekkäin ja sähläävät.

– Huomaa, että käy itse aika kierroksilla, kun kaikki ovat päällepäsmäreinä. Yleinen hälinä ja kaikki huutaa päällepäsmäreinä. Se on todella ärsyttävää, eikä saa itse mitään tehtyä, Leo avautuu kameralle.

Leo yrittää neuvoa majan pohjan tekemisessä, käskee tasoittaa sen ja etsiä isoja kiviä bambujen alle. Heimon naiset ovat kuitenkin sitä mieltä, että kookokset voisivat hoitaa asian.

– Me ei oo löydetty kiviä, niin me mietittiin, että onks noi kookokset liian matalia? Noita on paljon.

– Pitää Samilta kysyä. Luotan Samiin, kun se on käsityömies. Kyllä mä lähtisin etsimään kiviä, Leo sanoo ihmeissään.

Tommi Mannisen mielestä leiristä puuttuu johtaja, joka sanoisi mitä tehdä. Hän ei kuitenkaan halua ottaa johtajan roolia, koska uskoo sen olevan varma tapa joutua kotimatkalle. Sen sijaan Manninen yrittää tehdä tulta ja neljä ihmistä katselee toimintaa. Pok Biiliä se ärsyttää.

– Sanon suoraan, että aurinko laskee ehkä tunnin parin sisällä. Meillä tulee oikeasti tosi kiire, hän kivahtaa.

Tommi Manninen yrittää saada tulen syttymään ja auttaa majanrakennuksessa, mutta hän ei halua ottaa johtajan roolia harteilleen heti kisan alussa.

Kun ilta lopulta pimenee, on maja edelleen aivan alkutekijöissä, eikä käytännössä mitään ole saatu aikaiseksi. Ei ole lattiaa, minkä päällä nukkua, eikä kattoa, joka suojaisi sateelta.

– Kohta sataa kaatamalla. Tulee myrsky, tuolla on ukkosta ja salamoita, Leo huomauttaa tähyillessään pimeälle merelle.

– Mitä me tehdään? heimolaiset kysyvät epätoivoisina.

– Tästä tulee mielenkiintoinen yö.

Majan alku romahtaa välittömästi, kun kilpailijat menevät sen päälle makaamaan. Alkaa hölötys käärmeistä, riu’usta ja katosta.

– Lopetetaan saman tien se, että kaikki puhuvat samaan aikaan. Tää on kakofonista ja ihan hirveetä. Puhutaan yksi kerrallaan, niin sitten tapahtuu järkeviä juttuja. Käykö? Leo ärähtää.

Lopulta heimon on nieltävä tappionsa, sillä maja ei valmistu ja he joutuvat viettämään yönsä hiekalla.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin Nelosella ja Ruudussa klo 19.30.

