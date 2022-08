Erika Vikmanin ja Jyrki69:n välillä nähdään herkkä hetki Vain elämää -ohjelmassa – näin he kommentoivat

Erika Vikman ja Jyrki69 tutustuivat Vain elämää -ohjelman kuvauksissa. Kaksikon lämpimät välit tulevat esiin myös katsojille.

Vain elämää -ohjelman tähdet esittäytyivät medialle keskiviikkona. Tilaisuudessa paljastui, että tulevalla kaudella nähdään hempeä hetki, kun The 69 Eyes -yhtyeen laulaja Jyrki69 kumartuu suutelemaan esityksensä jälkeen Erika Vikmania kämmenelle.

– Mä vähän ihastuin, Erika hihkaisee jaksossa.

Ohjelmassa tutustunut kaksikko on sittemmin nähty yhdessä Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön juhlissa.

Seiskan mukaan heidät olisi nähty yhdessä usein muutenkin.

Erikalta kysyttäessä hänen ja Jyrkin väleistä, poptähti on hetken hiljaa ja vastaa sen jälkeen ytimekkäästi:

– Voin sanoa, että kaikista kauden artisteista tuli minulle läheisiä. En erikseen kommentoi välejäni Jyrkiin, laulaja vastasi IS:lle mystisesti Vain elämää -ohjelman pressitilaisuudessa.

Erika Vikman kertoo olevansa läheinen kaikkien Vain elämää -artistien kanssa.

Vikmanin mukaan hän ei tuntenut monia artisteista ennalta. Osa heistä osoittautuikin erilaisiksi kuin hän oli kuvitellut.

– Jyrkin luonne oli minulle täysi mysteeri, enkä ollut tavannut häntä aiemmin. Ajattelin hänen olevan sellainen mahtava pimeyden lordi, mutta todellisuudessa hän olikin aivan sairaan hauska ja vekkuli kaveri. Hän on kauhean sympaattinen, Vikman kuvailee.

– Mutta yleensähän se menee niin, että mitä hurjemman näköinen, sen suloisempi luonne, hän jatkaa.

Myös Redrama hurmasi Vikmanin.

– Redrama oli järjettömän suloinen ja todella avoin. Sellainen, että hänet tekisi mieli peitellä pieneen koriin, Vikman kertoo hymyillen.

Jyrkiltä kysyttäessä ohjelmassa nähtävästä käsisuudelmasta, hän kertoo vain suudelleensa oikeaoppisesti, eli niin etteivät huulet kosketa kättä.

– Silloin kun suutelet naista kädelle, et koske suulla siihen. Se ei ole oikein, se pitää jäädä vähän kauemmas. Siinä oli oikeaoppinen tyylikäs käsisuudelma, hän sanoo.

Jyrki69 on ollut pitkään poissa julkisuudesta. – Olen aika pidättyväinen ja erakkomaista elämää elänyt tyyppi, hän kertoo.

Hän kertoo ystävystyneensä kaikkien artistien kanssa ja kertoo, että voisi jokaisen kanssa tehdä yhdessä musiikkia. Erika on Jyrkin mukaan maamme lahjakkaimpia artisteja.

– Erika Vikman on mielestäni Suomen kovin artisti vuosiin. Hän todella räjäytti sen tilan, missä hän esiintyi. Uskomatonta, hän on kyllä sellainen jolla on paljon annettavaa ja täysin erilainen ja uusi artisti Suomessa, Jyrki kertoo Erikasta.

– Oli uskomatonta nähdä sekin juttu noin läheltä.

Kiitoksia Jyrkiltä saavat myös Mikko Alatalo ja Tommi Läntinen, jonka pitkäaikaiseksi faniksi hän tunnustautuu.

Mikolla on aivan erityinen paikka Jyrkin sydämessä, sillä ilman tätä hän ei olisi koskaan itse päätynyt rokin pariin.

– Fanius ei riitä kuvaamaan sitä, millainen minun ja Mikko Alatalon suhde on, Jyrki kertoo.

Vain elämää -ohjelman kuvaukset ovat intensiivinen kokemus tiukan aikataulun vuoksi. Erika tunnustaa olleensa uupunut tiukasta keikkatahdista, kun kuvaukset alkoivat.

– Hetken aikaa keräilin itseäni, kunnes lähdin leirille. Ajattelin, että mitähän siitä tulee, kun tunsin olevani työtahdin uuvuttama. Päätin kuitenkin, että olen kuvauksissa täysin auki ja etten lähde esittämään mitään kovan muijan roolia, koska esittäminen kyllä näkyy ulospäin.

Vikmanin mukaan hänestä paljastuu ohjelmassa täysin uusi puoli.

– Ihmisten kuva minusta tulee muuttumaan. Olen kannatellut julkisuudessa tietynlaista kuvaa itsestäni, koska se kuuluu artistibrändiini. Mutta nyt lempeyteni tulee esiin, ja coolille muijalle heipat, hän kertoo naurahtaen.