Elämäni biisin uudet tähtiartistit paljastavat, miksi suostuivat ohjelmaan – Tero Vesterisen bändikavereilta tuli heti selkeä reaktio

Elämäni Biisi -ohjelman estradille nousee tänä syksynä kolme uutta solistia.

YKSI uusista Elämäni Biisi -ohjelman artisteista on JP Leppäluoto, 47. Hän toimii metalliyhtye Charonin laulajana ja sanoittajana. Lisäksi Leppäluoto laulaa ja soittaa kitaraa Harmajassa ja kuuluu sinfonista metallia esittävään lauluyhtyeeseen Northern Kings.

– Kun minua pyydettiin mukaan ohjelmaan, ihmettelin, että tapahtuuko tämä oikeasti. Olen kieltäytynyt tanakasti monesta ohjelmasta, joka ei ole mielestäni liittynyt tarpeeksi musiikkiin, mutta Elämäni Biisiä fanitin jo valmiiksi. Minua ei todellakaan tarvinnut houkutella, hän sanoo.

– Tämä antaa niin loistavan paikan ja syötön lapaan näyttää, mitä oikeasti osaan.

Hevilaulajana tunnetulta JP Leppäluodolta tullaan kuulemaan tulevalla kaudella ihan muunlaista musiikkia.

Leppäluoto on kiertänyt Suomea Raskasta Joulua -konserteissa useiden eturivin metalli- ja rocklaulajien kanssa. Vaikka hän on esiintynyt isoillakin lavoilla, on hän yrittänyt välttää julkisuutta.

Tarinat ovat Leppäluodon mielestä isoin osa tätä tv-formaattia, ja se, mitä merkityksiä kappaleille annetaan. Mies kuulee myös omilla keikoillaan tarinoita biisien takaa.

– Tullaan kertomaan kokemuksia siitä, mitä vaikka joku minun säveltämä biisi on tehnyt ja miltä biisit ovat pelastaneet. Tämä on huikea taiteenlaji, Leppäluoto liikuttuu.

Leppäluodolle on suuri kunnia olla pitkään fanittamassaan lauluohjelmassa mukana.

LEPPÄLUOTO tunnetaan parhaiten heavylaulajana, mutta tulkitsijalta tullaan kuulemaan tulevalla kaudella myös muunlaista musiikkia. Miehen esittämien musiikkikappaleiden genret voivat yllättää katsojat.

– Tunnistan itseni tummien tunteiden tulkitsijaksi. Vaikka ihmiset paljon pitävät minua hevilaulajana, niin olen kaikkea muuta. Uskon, että tämä [ohjelma] tulee sen näyttämään.

JP Leppäluoto hyppää uutena mukaan Elämäni Biisi -ohjelmaan Jore Marjarannan (vas.) ja Tero Vesterisen kanssa.

Leppäluoto ei ole tottunut suoriin lähetyksiin, mutta miehen ”adrenaliinifriikkiys” auttaa uuden ja pelottavan kohtaamisessa.

– Siinä mielessä olen vähän hullu, että rakastan hypätä jyrkänteeltä ja katsoa, mitä tapahtuu. Saan karmeat kiksit siitä, hän vitsailee.

Leppäluoto julkaisi kesäkuussa toisen soolostudioalbuminsa Jäävuoria. Muuten miehen kesä on kulunut festivaaleja kierrellessä.

Huippusuositun Vesterinen Yhtyeineen -bändin solisti Tero Vesterinen tunnustautuu kovan luokan Elämäni Biisi -faniksi.

– Aina kotisohvalla on ollut hillittömän kovat arvaukset biiseistä, joten onhan tämä ihan luksusta, että pääsee mukaan laulamaan, Vesterinen myhäilee.

Myös Vesterisen bänditoverit ottivat uutisen suosikkiohjelmaan osallistumisesta riemuiten vastaan.

– Soitin kavereille ja kysyin, että oisko tämä ohjelma ok. He huusivat, että on todellakin ok! hän nauraa.

Ohjelmassa nähdään myös toinenkin Vesterinen Yhtyeineen -bändin jäsen, sillä Jepa Lambert laulaa Elämäni Biisissä taustalauluja.

Tero Vesterinen tunnetaan huippusuositun Vesterinen Yhtyeineen -bändin solistina.

Vesterisen kesä on sujunut tiiviisti keikkaillen ympäri Suomea. Hän sanoo, että ohjelman kuvaukset osuvat hyvään saumaan muiden työkiireiden kannalta.

– Sattui hirveän hyvä tuuri, että oma kiertue on tauolla ohjelman lähetyskauden aikana. Teemme levyä, mutta tauko mahdollistaa sen, että pääsen mukaan ohjelmaan.

Vesterinen tunnetaan suurien tunteiden tulkkina, mutta musiikin suhteen hän sanoo olevansa kaikkiruokainen. Hän sanookin, että ohjelmassa katsojat pääsevät näkemään hänestä tulkitsijana aivan uusia puolia.

– Multa irtoaa kyllä kaikkea hevistä kansanlauluihin. Vahvuuteni on ehkä se, että eläydyn ja suhtaudun musiikkiin hyvin tosissaan. Ei ole mikään pikkujuttu mennä laulamaan, vaan koetan päästä tosi syvälle biisiin, Vesterinen kertoo.

Pitkän uran tehnyt laulaja-lauluntekijä Jore Marjaranta palaa parrasvaloihin Elämäni Biisi -estradilla. Marjaranta sanoo ohjelmaan osallistumisen olevan hänelle eräänlainen uusi aluevaltaus.

– Tämä on mulle kunnia-asia, että minua pyydettiin mukaan. En ole koskaan ajatellut, että lähtisin mihinkään formaatteihin mukaan, mutta Elämäni Biisi on kuitenkin niin poikkeuksellinen laadultaan musiikillisesti, Marjaranta sanoo.

– Olen seurannut ohjelmaa pitkään ja yhtäkkiä olen itse mukana. Onhan tämä ihan mahtavaa unelmaa. Urani on ollut valtavan pitkä ja monipuolinen, ja tässä ollaan taas uuden äärellä.

Hän sanoo odottavansa erityisesti sitä, että pääsee työstämään livelähetyksissä kuultavia kappaleita ohjelman bändin kanssa.

– Bändi on minulle tuttu ja olen suurimman osan kanssa soittanut urani aikana. Tiedän, mihin he pystyvät.

Jore Marjaranta muistetaan Leningrad Cowboys -yhtyeen riveistä ja muusikon työn ohella hän on kouluttautunut joogaohjaajaksi.

Marjaranta sanoo raivanneensa syksyn työkalenteristaan tilaa, jotta panostaa täysillä Elämäni Biisiin.

– Elämäni Biisi on syksyn ykkösjuttu ja toivon, että pystyn ylittämään itseni laulajana ja toteuttamaan ne biisit mahdollisimman hyvin, mitä mulle on tarjottu.

Live-esiintymisistä Marjaranta sanoo nauttivansa muusikon työssä erityisen paljon.

– Ne ovat tämän työn suola. Olen siviilissä tosi rauhallinen ja en pidä itsestäni mitään meteliä. Mutta kun menen lavalle ja otan kitaran käteen, niin siihen tulee heti lisää kerroksia. Tunnen sen itsekin, sillä on aivan kuin kasvaisin henkisesti isommaksi ja voimakkaammaksi.

Lue lisää: Katja Ståhl ymmärsi Elämäni biisi -ohjelman valtaisan suosion Kuninkuusraveissa – joutui yllättävään tilanteeseen ensimmäistä kertaa uransa aikana

Elämäni biisi 27.8. alkaen Yle TV1:ssä lauantaisin klo 21.05.