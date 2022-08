Game of Thronesin jatkosarjan käsittämättömän raaka kohtaus järkyttänyt osaa katsojista – näin sarjan ohjaaja vastaa kritiikkiin

House of Dragon alkoi HBO-suoratoistopalvelussa.

House of the Dragon sijoittuu aikaan 200 vuotta ennen Game of Thrones -sarjan tapahtumia.

Kenties maailman suosituimpiin sarjoihin kuuluvan Game of Thronesin maailmaan sijoittuva uusi HBO:n sarja House of the Dragon alkoi suoratoistopalvelussa elokuussa.

Odotettu House of the Dragon keskittyy ajanjaksoon 200 vuotta ennen kuuluisaa valtaistuinpeliä ja seuraa Targaryen-lohikäärmesuvun elämää.

Huomio! Artikkeli sisältää juonenpaljastuksia HBO:n House of the Dragon -sarjan avausjaksosta! Älä lue pidemmälle, jos et halua tietää paljastuksista.

House of Dragon sijoittuu fantasiamaailmaan, ja seuraa Targaryen-lohikäärmesuvun tapahtumia.

Avausjaksossa kuningatar Aemma Targaryen (Sian Brooke) synnyttää. Hänen puolisonsa, kuningas Viserys Targaryen (Paddy Considine) saa kuitenkin tietää, että hänen tulossa oleva jälkikasvunsa on perätilassa, ja sekä kuningatar että vauva ovat hengenvaarassa.

Perätilasynnytys tarkoittaa Terveyskirjaston mukaan sitä, että syntyvä vauva on tulossa jalat tai takapuoli edellä, eikä tavalliseen tapaan pää ensin. Sikiö vaihtelee asentoaan raskauden aikana monta kertaa, mutta pyrkii asettumaan pää alaspäin 35. raskausviikkoon mennessä. Kun sikiö on perätarjonnassa, kyseessä on riskiraskaus synnytystavasta riippumatta.

Sarjassa näyttelee muun muassa Emma D’Arcy.

Sarjassa kuninkaan tulee päättää, pelastetaanko kuningatar vai vauva. Viserys valitsee vauvan.

Kohtauksessa vauva leikataan suoraan kuningattaren kohdusta ulos Aemman huutaessa tuskissaan. Leikkaus johtaa kuolettavaan verenvuotoon, ja kuningatar kuolee.

Lopulta muutaman tunnin kuluttua myös juuri syntynyt vauva menehtyy.

Sarjan ensimmäinen jakso on järkyttänyt osaa katsojista, vaikka GOT-fanit ovat tottuneet vereen ja suolenpätkiin. Osa katsojista näkee synnytyskohtauksen liian väkivaltaisena ja provosoivana naisille, joilla on ollut vaikea synnytys.

Huffington Post on koonnut yhteen jaksosta järkyttyneiden somereaktioita.

Vaikka House of the Dragon -sarja ja sen hahmot ovat täysin fiktiota ja sijoittuvat fantasiamaailmaan ilman nykyaikaista terveydenhuoltoa, osa katsojista on häkeltynyt jakson raakuudesta.

– En ole nähnyt paljoakaan keskustelua tästä, mutta jos et ole nähnyt vielä House of the Dragonia: erittäin suuri provokaatiovaroitus hyvin väkivaltaisesta ja traumatisoivasta synnytyskohtauksesta, eräs katsoja kirjoittaa Twitterissä.

– Kun sanon väkivaltainen, en tarkoita graafista tai intensiivistä. Tarkoitan kirjaimellista väkivaltaa, jota kohdistetaan synnyttävään ihmiseen.

– Provokaatiovaroitus: vaikea synnytys. Jos olet raskaana ja haluat välttää tämän teeman. Älä katso House of the Dragonia, kirjoittaa toinen katsoja varoittaen muita.

– Kun kerran on kokenut traumaattisen synnytyksen, ei välttämättä kestä nähdä muita traumaattisia synnytyksiä, vaikka tietäisi, että ne ovat näyteltyjä. Kyllä, puhun House of the Dragonista, eräs katsoja toteaa Twitterissä.

George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjoihin perustuvassa maailmassa raaka väkivalta ei ole mitenkään uutta ja ihmeellistä, mutta kyseinen jakso on herättänyt katsojissa poikkeuksellisen paljon reaktioita. Monet vertailevat avausjakson kohtausta omiin vaikeisiin synnytyskokemuksiinsa.

George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjoihin perustuvassa maailmassa väkivalta ja raakuus on ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Jotkut ovat kritisoineet ylimääräistä ja turhan väkivaltaista kuvastoa, kun taas toiset ovat pohtineet hämmentävää teemaa siitä, että valinta hengissä selviäjästä tehdään ilman synnyttävän äidin suostumusta synnytyksen aikana.

Myös vastasyntyneiden menettäneiden tueksi perustettu hyväntekeväisyysjärjestö Tommy’s on varoittanut kohtauksesta.

– Olemme tietoisia House of the Dragonin ensimmäisen jakson kohtauksesta, joka näyttää traumaattisen synnytyksen ja vauvan menetyksen. Tiedämme, että tämä voi triggeröidä (laukaista ahdistavan muiston), jos on kokenut vastasyntyneen menetyksen tai synnytystrauman. Jos suunnittelet katsovasi jakson, mutta kohtaus todennäköisesti vaikuttaisi sinuun, suosittelemme katsomisen väliin jättämistä, Tommy’sin Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Twitter-tilillä annetaan myös ohjeita jo jakson katsoneille.

– Jos olet jo katsonut jakson, ja olet kokenut vastasyntyneen menetyksen tai synnytystrauman, ymmärrämme, että saatat kamppailla aiheen kanssa. Olemme täällä sinua varten. Tukea on saatavilla nettisivujemme kautta, päivityksessä todetaan.

Osa on nostanut esiin myös Yhdysvalloissa vastikään kumotun yleisen aborttioikeuden.

Lue lisää: Näin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös kumota yleinen aborttioikeus käytännössä vaikuttaa – jo 8 osavaltiota kieltänyt abortin

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesäkuussa 2022 vuoden 1973 Roe vastaan Wade -ennakkopäätöksen, joka takasi perustuslailla liittovaltiotasolla eli koko Yhdysvalloissa yleisen aborttioikeuden. Päätöksen kumoaminen merkitsee, että kukin osavaltio saa päättää jatkossa aborttia koskevasta lainsäädännöstään itse.

Niissä osavaltioissa, joissa aborttikielto astuu voimaan, raskaudenkeskeytyksessä avustamisesta voi seurata sakkomaksu, työskentelylupien epääminen tai rikossyyte.

Eräs katsoja kuvaili jaksoa "esikatseluksi siitä, miltä punaisten osavaltioiden synnytykset pian näyttävät". Monen mielestä kohtaus ”osui liian lähelle”, sillä kohtauksessa arvostetaan syntyvää vauvaa enemmän kuin synnyttävän naisen elämää.

Suhtautuminen aborttioikeuteen on jakaantunut Yhdysvalloissa jyrkästi puoluerajojen mukaan, kun demokraatit puolustavat oikeutta ja republikaanit vastustavat. Twiittaaja viittaa ”punaisilla osavaltioilla” todennäköisesti republikaanijohtoisiin osavaltioihin.

– House of the Dragonin ensimmäinen jakso oli ennustettavissa, mutta silti harmillisen väkivaltainen. Synnytyskohtauksessa olisi pitänyt olla varoitus, kun miettii Yhdysvaltojen tilannetta, eräs katsoja pohti.

Popsugarin haastattelussa sarjan ohjaaja Miguel Sapochnik kertoi, että tuotannossa oltiin tietoisia synnytyskohtauksen mahdollisesta kriittisestä vastaanotosta.

House of Dragonin näyttelijäkaartia ja tuotannon jäseniä 11. elokuuta Amsterdamin ensi-illassa.

– Näytimme kohtausta niin monelle naiselle kuin pystyimme ja kysyimme, onko kohtaus liian väkivaltainen. Yksimielisesti vastaus oli ei. Usein vastauksena oli, että kohtauksen pitäisi olla vielä väkivaltaisempi, Sapochnik totesi.

Sapochnikin mukaan kohtaus edustaa nimenomaan sitä, ettei nainen saa valita. Hänen aviomiehensä murhaa hänet. Viseryksen päätös rikkoo hänen perheensä.

– Se pointti on tärkeä liittyen sarjan maailmaan ja maailmankuvaan. Synnytyksen tapahtumat ja sen seuraukset seuraavat Viserystä koko sarjan läpi, Sapochnik kertoi.