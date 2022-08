Antti Holman juontama Haluatko miljonääriksi? -kisa alkaa vekkulilla heitolla

IS pääsi seuraamaan Haluatko miljonääriksi? -sarjan kuvauksia viime talvena. Antti Holma hermoili uudessa roolissaan tietokisan juontajana.

– Mitä parhainta iltaa!

– Puolukan latinankielinen nimi on vaccinium vitis-idaea, Kyösti Kallion vaimo oli Kaisa ja M.A. Nummisen kappale Munat jäi vetoketjun väliin kertoo linnuista, jotka käyttävät vetoketjuja pesänrakennusmateriaalina. Kaikki tämä on niin sanottua knoppitietoa, joka kapakassa palkitaan mulkoilulla, mutta täällä sillä on hyvä hinta!

Näin alkavat Antti Holman ensimmäiset sanat Haluatko miljonääriksi? -ohjelman juontajana.

Holma seuraa tehtävässään edellisen juontajan Jaajo Linnonmaan jalanjälkiä.

– Minä olen tarttunut kynsilläni Jaajon kapulaan niin tiukalla otteella, että irti en päästä, hän kertoo lehdistötilaisuudessa.

Holma kehuu Nelosen tietovisaa erityisen mukavaksi projektiksi.

– Tämä oli itse asiassa kaikista minun tekemistäni televisio-ohjelmista mukavin. Tietysti siinä oli valtavat ammattilaiset tekemässä ohjelmaa. Niistä rautaisimmat ammattilaiset olivat ne, jotka piilottivat silmäpussejani, hän tuumaa osoittaen silmänalusiaan.

Ilta-Sanomat pääsi seuraamaan ohjelman kuvauksia viime joulukuussa vantaalaiseen kuvausstudioon. Siellä kihelmöi jännitystä, sillä tummaan pukuun pukeutunut Holma oli astunut ensimmäistä kertaa juontajan paikalle legendaarisessa tietokisassa.

Ensimmäisessä jaksossa kotkalainen Kim kokeilee onneaan.

Ohjelma kuvattiin viime talvena tiiviillä aikataululla alle viikossa. Vielä toisena kuvauspäivänä Holmaa jännitti, mutta kaikista pahin oli jo helpottanut.

– Ihan hyvin on mennyt. Eilen oli tosi jännää, tällaiselle vanhalle miehelle vähän liiankin jännää, Holma myönsi kuvaustauon aikana.

– Kyllä se lopulta ihan hyvin meni, kunhan päivä päästiin läpi.

Antti Holma hauskuutti yleisöä kuvausten toisena päivänä, mutta repesi itsekin nauruun jutellessaan kilpailijan kanssa. Hauska ja leikkisä tunnelma välittyy myös tv-katsojalle. Esimerkiksi kun kilpailijoiden kuvaillaan istuvan hot seatille lähtiessään tavoittelemaan miljoonaa euroa, Holma naurahti samastuvansa tunteeseen.

– Kyllä tuo juontajankin penkki on aika kuuma.

Juontaja on Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa erittäin suuressa roolissa. Hänen tehtävänään on paitsi tukea kilpailijoiden matkaa kohti miljoonaa euroa, myös toimia ohjelman valovoimaisena ja karismaattisena keulakuvana. Lisäksi tv-ohjelman tekemisessä on omat tekniset seikkansa ja tarkasti mietityt juonnot.

Holma huomasi heti kuvausten alkaessa, että kokonaisuudessa ei todellakaan ole kyse ihan pikkujutusta.

– Tuntuu kuin Matrix juoksisi päässä, Holma kuvaili olotilaansa juontajan penkillä.

Haluatko miljonääriksi? lauantaina 27.8. alkaen Nelonen klo 21.00

Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 25.8.–31.8. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti kotiisi täältä!