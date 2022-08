Mimi, 37, Katariina, 29, ja Noora, 31, täräyttävät suorat sanat suomalaismiesten käytöksestä treffeillä – kammottavat Tinder-deitit saivat tekemään jotain hyvin radikaalia

Uudessa Save the Date -sarjassa nähdään, miten kolme naista etsii itselleen elämänkumppania 50 päivän ajan. Mimi, Katariina ja Noora lähtivät mukaan sarjaan, sillä aiemmat deittikokemukset eivät olleet kovin hyviä.

Helsinkiläinen Mimi, 37, Rovaniemeltä kotoisin oleva Noora, 31, ja tamperelainen Katariina, 29, ovat tehneet kaikkensa löytääkseen elämänkumppanin. On koluttu läpi deittisovelluksia, treffailtu erilaisia miehiä ja yritetty tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin. Silti sitä oikeaa ei ole löytynyt.

Tänä kesänä kolmikko päätti ottaa tilanteen haltuunsa ja tehdä jotain hyvin radikaalia. He merkkasivat kalentereihinsa hääpäivän ja sen jälkeen heillä oli 50 päivää aikaa löytää itselleen sulhanen. Lopputulos nähdään keskiviikkona Nelosella alkavassa Save the Date Suomi -sarjassa. Jos kokeilu päättyy hyvin, menevät Mimi, Noora ja Katariina naimisiin sarjan päätteeksi.

Kaikki kolme naista päättivät hypätä mukavuusalueensa ulkopuolelle ja lähteä mukaan sarjaan juuri siksi, ettei sopivaa kumppania tuntunut löytyvän millään muulla tavalla.

– Olin ollut tosi pitkään sinkkuna, Tinderit sadan kilsan säteellä, ei löytynyt ketään ja ajattelin, että ei mua kukaan tule kotoa hakemaan, sairaanhoitajana työskentelevä Katariina kertoo.

– Tinderit, Facebookin deittisovellukset, Bumblet ja muut oli käyty läpi ja tuntui, että sieltä tulee joko tylsiä ja ikäviä viestejä tai ei viestejä ollenkaan, Mimi jatkaa.

– Jos olisimme jatkaneet tavalla, ei se olisi johtanut mihinkään. Tajusimme varmaan kaikki, että pitää kokeilla jotain ihan uutta.

Helsinkiläinen Mimi työskentelee somealalla ja toivoo löytävänsä nauravaisen ja huomaavaisen miehen.

Miksei rakkautta sitten ole löytynyt? Kolmikon mielestä iso syy siihen on deittikulttuuri. Heistä tuntuu, etteivät miehet välttämättä halua edes tutustua kunnolla, eikä yhteiseen aikaan panosteta lainkaan.

– Ollaan mätsätty vaikka Tinderissä, olen laittanut viestiä, että ”moikka, onko ollut kiva päivä?” ja vastauksena on tullut vaan viesti ”pannaanko?”. Missä ovat käytöstavat, missä on oma-aloitteisuus, missä on tutustumishalu? Mimi tilittää.

Myös Katariinalla on huonoja kokemuksia deittailusta. Hän ihmettelee erityisesti sitä, miksei ihmisillä ole edes normaaleja käytöstapoja.

– Huonoimpia treffikokemuksiani on esimerkiksi se, kun eräs mies tuli luokseni ja toi tullessaan viinipullon. Emme kuitenkaan juoneet viiniä illan aikana ja lähtiessään hän ottikin mukaansa sen pullon ja nappasi minulle tuomansa lahjan itselleen, Katariina kertoo nauraen.

– Kerran taas sovimme ensimmäisen tapaamisen deittikumppanini kanssa baariin. Siinä tiskillä heti hän sanoi, että ”otin vain kympin rahaa mukaan, osta omat juomasi”. Mitä ihmettä?

Nooran treffikokemukset ovat olleet parempia ja hän on tavannut paljon mukavia ihmisiä myös Tinderin kautta. Silti joku on aina mennyt pieleen.

– Olen aina jotenkin päätynyt siksi toiseksi naiseksi ja muuta ei niin mukavaa. On luvattu kuuta taivaalta, eikä sitä olekaan sieltä tuotu, Noora kertoo.

Noora rakastaa spontaaneja seikkailuja ja haluaa päästä näkemään, kokemaan ja hengittämään mahdollisimman paljon eri maiden kulttuureja. Samaa hän toivoisi myös kumppaniltaan.

Mimi muistuttaa, ettei vika kuitenkaan ole itse deittisovelluksissa, vaan deittikulttuurissa.

– Suomalainen deittikulttuuri on nykyään tosi laiskaa ja vähän rumakäytöksistä. Ollaan vain yhden asian perässä, eikä jakseta yrittää yhtään, Mimi sanoo.

– Sen huomaa ulkomailla, että siellä panostetaan asioihin aivan eri tavalla, Noora ja Katariina komppaavat.

Kolmikon mukaan kyse ei ole siitä, että treffien pitäisi olla tajunnan räjäyttävä spektaakkeli. Aivan tavallinen tekeminen riittää, kunhan mukana on ajatusta.

– Esimerkiksi kerran mies haki minut kotoa autolla, menimme läheiseen kahvilaan pullalle ja kahville, ja se oli aivan ihanaa, Mimi selittää.

Toistaiseksi Mimi, Noora ja Katariina ovat vaitonaisia siitä, miten deittailu Save the Date -sarjassa sujui. Tuotantoryhmä oli valinnut mukaan joukon sinkkumiehiä, joita kaikki kolme naista pääsivät tapailemaan. Lopuksi oli edessä iso päätös siitä, astelevatko he alttarille löytämänsä miehen kanssa.

Mimi, Katariina ja Noora leikkasivat hääkakkua Helsingissä elokuussa. Save the Date -sarjassa nähdään, menivätkö he lopulta naimisiin.

Oman yksityiselämän tuominen kameroiden eteen hirvitti ja jännitti kolmikkoa. Sarjan aikana isot tunteet pääsivät valloilleen, eikä niitä ollut mahdollista suodattaa pois.

– Itken koko Suomen kansalle ja olen ihan täysin auki, niin onhan se tosi pelottavaa. Toivon, että ihmiset olisivat helliä, Mimi sanoo.

– Sitä on tosi haavoittuvainen tällaisessa tilanteessa, Noora ja Katariina puolestaan kertovat.

Kaikki kolme ovat samaa mieltä siitä, että mukaan kannatti lähteä – lopputuloksesta riippumatta. Helppoa ohjelman teko ei silti ollut.

– Se yllätti lopulta aika isosti, että miten raskasta se oli henkisesti, vaikka olemme kaikki tutkiskelleet itseämme ja tunnemme itsemme, Katariina sanoo.

Katariina toivoo löytävänsä ohjelman avulla itselleen karismaattisen herrasmiehen, joka on kohtelias ja hyväkäytöksinen. Hän toivoo kumppaniltaan myös positiivista elämänmyönteisyyttä ja keskustelutaitoisuutta.

