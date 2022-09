Pornotähti Mia, 30, tienaa OnlyFansilla yli 250 000 euroa kuukaudessa – näin paljon ala on muuttunut 10 vuodessa

Toimittaja Louis Theroux sukeltaa uutuusdokumentissaan syvälle nykyajan pornoteollisuuden maailmaan.

Brittitoimittaja Louis Theroux pureutuu uudessa dokumenttisarjassaan pornoteollisuuden maailmaan ja pelisääntöihin. Theroux: Amerikan somesoturit -sarjan kolmas jakso on nimeltään Pornon #MeToo, ja siinä ääneen pääsevät niin ”vanhan koulukunnan” pornotähdet kuin nykyaikaiset ja valveutuneet OnlyFans-sisällöntuottajatkin.

Dokumentin perusteella pornoteollisuus on sisältä vahvasti kahtiajakautunut. Siinä missä vanhat miespuoliset tekijät puolustavat ”oikeuttaan” kohdella naisia kaltoin, uuden aallon näyttelijät ja tuottajat ovat hyvin valveutuneita turvallisen tilan luomisesta, suostumuksesta ja positiivisesta kokemuksesta.

Jakson alussa nähdään erään kuvausryhmän käymä ”suostumuskeskustelu”, jossa videolla esiintyvät henkilöt käyvät läpi kuvausten pelisäännöt. Jokainen kertoo kameran edessä, saako häntä esimerkiksi piiskata ja mihin kaikkialle on soveliasta koskettaa. Myös yhteisesti sovitut turvasanat käydään läpi.

Sosiaalinen media on mullistanut pornoteollisuuden. Nykyään kuka tahansa voi olla omatoiminen sisällöntuottaja ja tienata pornolla valtavia summia rahaa. Lisäksi alan epäkohdista, joista aiemmin vaiettiin visusti, puhutaan yhä avoimemmin.

– Meillä seksityöläisillä ei ole ollut mitään keinoa valittaa väkivallasta ja epäkohdista. Seksityöläiset eivät ole voineet suojella itseään, joten huutaminen sosiaalisessa mediassa on ainoa keino yrittää pitää ystävät turvassa ahdistelijoilta, pornonäyttelijä Michael Vegas sanoo.

Louis Theroux tapaa dokumentissaan pornotähti Michael Vegasin (vas.), jonka suhtautuminen työhönsä eroaa huomattavasti hänen vanhemmista mieskollegoistaan.

Kolikon toinen puoli tulee esiin, kun Theroux haastattelee pahamaineista miestähteä Pierre Woodmania, 58, jota on syytetty toistuvasti esiintyjien rajojen rikkomisesta ja heidän painostamisestaan. Woodman on kiistänyt syytökset.

– Jotkut naiset ovat syyttäneet minua valheellisesti. Me too -liike on paha ongelma. Harvey Weinsteinin skandaalin jälkeen se on räjähtänyt käsiin. Moni nainen tuumii, että nyt on aika kääriä rahaa, Woodman kertoo näkemyksiään.

Kun Theroux grillaa Woodmania siitä, ovatko naiset ymmärtäneet varmuudella, mitä ovat tekemässä ja onko heillä ollut asiallinen mahdollisuus perääntyä mahdollisesti epämiellyttäväksi muuttuneesta tilanteesta, Woodman silminnähden kiihtyy. Woodman on omien sanojensa mukaan erikoistunut naisiin, jotka kokeilevat anaaliseksiä ensimmäistä kertaa.

– 18-vuotiaan pitäisi tietää, mitä tekee tai ei tee. Mitä väärää siinä on, että joku tyttö suostuu anaaliseksiin? Olenko paha mies, koska hän suostuu? Pitäisikö minun keskustella tytön kanssa siitä, haluaako hän sitä ihan varmasti? Woodman tilittää sarkastiseen sävyyn.

– Ei se ole minun huoleni. Minulla on työ tehtävänä, hän lisää.

Dokumentissa tavataan myös OnlyFans-palveluun sisältöä tuottava Mia Malkova, 30, jolla on palvelussa kymmeniätuhansia maksavia asiakkaita. Instagramissa Malkovaa seuraa jopa 11 miljoonaa henkilöä.

Malkovalla on alalta 10 vuoden kokemus. Aiemmin hän näytteli pornoelokuvissa, mutta nykyisin hän kuvaa enimmäkseen kotona poikaystävänsä Justinin kanssa. Pariskunta asuu hulppeassa linnassa. Malkova kertoo tienaavansa OnlyFansilla 150 000–250 000 dollaria (noin 251 000 euroa) kuukaudessa.

– OnlyFans on huippu. Tuotantoyhtiöt maksoivat vähemmän. Lisäksi minä määrään kaikesta. Teen, mitä haluan ja miten haluan. Elämänlaatuni on paljon parempi, Malkova kertoo.

OnlyFansilla miljoonia vuodessa nettoava Mia Malkova asuu linnassa, jossa hän kuvaa myös suurimman osan materiaalistaan.

Malkova kertoo, että hänen aloittaessaan alalla 19-vuotiaana hän pyrki miellyttämään kaikkia eikä ikinä nostanut meteliä.

– Jotkin kohtaukset ovat olleet liian aggressiivisia minun makuuni, mutta olen silti huutanut: ”Lisää!”

Malkova toteaa, että suuret seuraajamäärät tuovat enemmän valtaa malleille ja näyttelijöille.

– Meitä on vaikea sivuuttaa, kun puhallamme yhteen hiileen. Se on voimaannuttavaa.

Theroux: Amerikan somesoturit – Pornon #MeToo esitetään Yle TV2 -kanavalla 12. syyskuuta klo 21.00. Kaikki kolme osaa ovat jo katsottavissa Yle Areenassa.